Новгородский музей-заповедник запретил кататься с кремлевского вала

С неприятной проблемой столкнулись сотрудники Новгородского музея-заповедника. Как только в Великом Новгороде установился плотный снежный покров, горожане стали устраивать катания на кремлевском валу.

Как сообщает пресс-служба музея-заповедника, кататься на валу, как с горки, нельзя. Дело в том, что в последние годы наблюдается оползание грунта. Сотрудники музея-заповедника проводят титаническую работу, чтобы остановить этот процесс, ведь вал - это тоже памятник средневековой фортификации и он подлежит охране, тем более, что весь Новгородский кремль считается памятником федерального значения.

Во время последних противоаварийных работ сотрудники музея установили на валу специальное оборудование, которое позволяет мониторить состояние объекта. Под снегом оно не заметно, но при этом, если о него споткнуться, то можно получить травму, не говоря уже о том, что катания с вала портят памятник.

В связи со всеми этими обстоятельствами музейные работники призвали новгородцев кататься только с легальных горок, а не с исторических памятников.