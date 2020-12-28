СК возбудил дело о кораблекрушении в Баренцевом море

Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело после крушения рыболовецкого судна "Онега" в Баренцевом море.

Как сообщили "РГ" в ведомстве, дело возбуждено по статье, предусматривающей ответственность за нарушение правил движения и эксплуатации транспортных средств.

Напомним, корабль затонул утром у берегов Новой Земли. На борту находилось 19 человек, спасены матрос и штурман. Судьба еще семнадцати членов экипажа пока неизвестна.

По предварительным данным, причиной крушения стало обледенение судна из-за плохих погодных условий. Но в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК РФ не исключают других версий.

Перед тем, как затонуть, корабль опрокинулся. Информация о ЧП в экстренные службы поступила автоматически, при срабатывании аварийного спасательного буя.

На месте крушения ведется поисковая операция. Моряков ищут пять судов.