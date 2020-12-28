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28.12.2020 20:56
Рубрика: Происшествия

Тяжелый трал?

Рыболовецкое судно с 19 моряками на борту потерпело крушение в Баренцевом море
Текст: Алексей Михайлов, Марина Ледяева ("Российская газета", Архангельск - Мурманск)
В понедельник ранним утром в Баренцевом море затонуло рыболовецкое судно "Онега". На нем находились 19 членов экипажа. К месту ЧП поспешило ближайшее судно "Войково", которое подняло на борт из воды двоих моряков - они живы и здоровы. Судьба их 17 товарищей на данный момент остается неизвестной.
"Онега" была приписана к порту Мурманска, и большая часть экипажа - 16 человек - из этого города. Фото: АО "Вариант РПФ" "Онега" была приписана к порту Мурманска, и большая часть экипажа - 16 человек - из этого города. Фото: АО "Вариант РПФ"
"Онега" была приписана к порту Мурманска, и большая часть экипажа - 16 человек - из этого города. Фото: АО "Вариант РПФ"

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Виктории Абрамченко взять под личный контроль ситуацию с затонувшим судном. "Подключиться к работе служб, которые ведут поисково-спасательную операцию, и оперативно обеспечить родственникам погибших и пропавших моряков всю необходимую поддержку. Как психологическую, так и материальную", - распорядился глава правительства.

Фото: vesti.ru
МЧС назвало вероятную причину гибели судна "Онега" в Баренцевом море

Как сообщили в аппарате вице-премьера, семьям рыбаков и членов экипажа будет оказана необходимая поддержка. Также оперативно создан штаб для расследования причин кораблекрушения.

По предварительным данным, судно пошло ко дну в штормовую погоду, когда поднимали рыболовный трал. У моряков даже не было времени что-то предпринять - сработал автоматический спасательный буй.

Поисково-спасательную операцию развернули так быстро, насколько это возможно. Уже через несколько часов на месте работали четыре судна того же рыболовецкого колхоза имени М.И. Калинина Архангельской области, что и затонувшая "Онега". Самолет провел авиаразведку. Работу координирует морской спасательный подцентр. Свою помощь предложило Министерство обороны РФ, но руководители операции решили, что сил и средств достаточно.

- Поиски моряков осложняются метеоусловиями - сильным ветром и волнением на море. К тому же световой день в тех краях сейчас составляет всего 52 минуты.

Известно, что члены экипажа находились в специальных гидрокостюмах. Самостоятельно добраться до берега они не смогли бы - до Новой Земли от места крушения 40 километров. Главная угроза для человека, оказавшегося за бортом, - холодная вода. Температура воздуха в том районе сейчас минус 12 градусов.

Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Мишустин поручил оказать поддержку семьям моряков с "Онеги"

- Сколько у кого организм продержится, сложно сказать. Но длительное время находиться в холодной воде человек, конечно, не может. Обычно поисково-спасательная операция продолжается в течение суток, затем принимается решение о продолжении, приостановлении или прекращении работ, - пояснил представитель МЧС.

По данным Североморского территориального управления, технически судно было готово к работе в осенне-зимний период. Последнее освидетельствование "Онега" проходила в октябре 2020 года в порту Архангельска. "Онега" была приписана к порту Мурманска, и большая часть экипажа - 16 человек - из этого города. Кроме того, на судне находились уроженцы Архангельска, Ростовской и Курской областей. Для родственников членов экипажа "Онеги" работает "горячая линия".

Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило по факту крушения судна уголовное дело о нарушении правил движения и эксплуатации транспортных средств.

Версий гибели траулера несколько. Одна из них - обледенение. По словам опрошенных корреспондентом "РГ" рыбопромышленников, оно более опасно для некрупных судов, поскольку в этом случае быстрее нарушается остойчивость судна и увеличивается крен. Как правило, члены экипажа борются с обледенением, скалывая лед с конструкций судна с помощью деревянных молотков. В холодную погоду это важно делать быстро, поскольку промедление может грозить опрокидыванием судна.

По предварительным данным, судно пошло ко дну в штормовую погоду, когда поднимали рыболовный трал. У моряков даже не было времени что-то предпринять

- Судно "Онега" небольшое, ушло оно далеко. Обледенение в таких ситуациях очень опасно. Нарушается центровка, и судно переворачивается буквально за минуту, - пояснил "РГ" председатель архангельского рыболовецкого колхоза "Беломор" Сергей Самойлов.

В Мурманской области открыли горячую линию для близких пропавших моряков

В Мурманском морском рыбном порту отметили, что обстоятельства гибели "Онеги" схожи с крушением в Норвежском море 26 декабря 1995 года траулера "Новгородец", вместе с которым погибли десять членов экипажа. Погода была практически такая же: скорость ветра 12-15 метров в секунду, высота волны 3-4 метра, снежные заряды, ограниченная видимость 100-200 метров, интенсивное обледенение и нарастающий крен. Экипажу не менее двух раз в дневное время суток приходилось скалывать лед. Как показало расследование, на судне не был обеспечен контроль за его состоянием, комсостав не принял своевременных мер по сколке льда. Кроме того, "Новгородец" не был в должной мере укомплектован спасательным имуществом. Судовладелец также не принял должных мер по подготовке экипажа к борьбе за живучесть и личное выживание в экстремальных ситуациях.

Однако в ГУ МЧС по Архангельской области считают наиболее вероятной причиной гибели "Онеги" опрокидывание судна в результате вытягивания рыболовного трала. Комментируя происшествие, первый заместитель начальника Главного управления МЧС Поморья Александр Бахтин заявил:

- Изначально была версия обледенения судна, но, пообщавшись с нашими специалистами, все-таки более вероятно - это опрокидывание судна в результате вытягивания рыболовного трала. Скорее всего, судно накренилось, зачерпнуло воды и ушло ко дну. Эта версия на данный момент наиболее вероятная, но опять же все причины и условия нужно будет оценивать специалистам. О погибших говорить пока рано. Мы надеемся на лучший исход.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
СК возбудил дело о кораблекрушении в Баренцевом море

Точную причину ЧП установят в ходе расследования. Сейчас главная задача - найти людей.

Президент России Владимир Путин направил губернатору Мурманской области Андрею Чибису телеграмму, в которой передал соболезнования семьям погибших в результате крушения рыболовецкого судна "Онега" в Баренцевом море.

"С прискорбием узнал о трагедии в Баренцевом море, унесшей жизни членов экипажа рыболовецкого судна "Онега". Прошу передать глубокие соболезнования семьям погибших и слова поддержки пострадавшим", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Андрей Мельников
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