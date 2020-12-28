С затонувшего в Баренцевом море судна спасены матрос и штурман

С рыболовецкого судна "Онега", затонувшего у Новой Земли, спасены, по предварительным данным, матрос и штурман, граждане РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Двоих выживших рыбаков в гидрокостюмах подняло на борт судно "Войково". Весь экипаж "Онеги", работавшей под флагом РФ, - 19 человек - также был российским. Частное судно вело рыбный промысел в Баренцевом море. Предварительной причиной затопления называют обледенение, о котором предупреждали метеорологи.

По информации МЧС, сигнал о ЧС на судне "Онега" поступил в 07.30 28 декабря. На поиски 17 рыбаков, судьба которых пока неизвестна, направлены пять судов.

Рыболовецкое судно "Онега", приписанное к Мурманску, в последний раз заходило в норвежский порт Киркенес 14 декабря.

Cам корабль быль спущен на воду в 1979 году. В последний раз ремонт на судне проводился в 2014 году. Корабль находится на балансе у рыболовецкого колхоза имени Калинина.

Власти Мурманской области заявили о том, что семьям всех моряков, находившихся на корабле, окажут всю необходимую помощь.