В поселке Житково Выборгского района Ленинградской области местная школа стала отапливаться энергией земли. Переведя здание на геотермальные насосы, в учебном заведении рассчитывают сэкономить на коммунальных счетах. Раньше школа отапливалась электроконвекторами. За электричество приходилось платить порядка 3-3,5 миллиона рублей в год, для сельской школы это огромные деньги.

Сама по себе технология геотермального отопления давно известна, она активно применяется в частном секторе. Но в Ленобласти это первое бюджетное учреждение, которое перешло на такую систему. Чтобы обустроить систему геотермального отопления в школе, потребовалось смонтировать новую котельную, а также проложить на прилегающей территории 14 скважин глубиной 145 метров.

Тем не менее даже на такой глубине теплоноситель не может нагреться до такой температуры, чтобы обогреть здание. Но, как говорят специалисты, это и не нужно. Когда вода поступает в здание, то вступает в реакцию с хладагентом, который нагревается и переходит в газообразное состояние. Тогда компрессор в насосе сжимает газ, как следствие - повышается температура хладагента. Горячий хладагент конденсируется и поступает в радиаторы, отапливая здание.

С новой технологией в школе рассчитывают снизить траты на отопление на три четверти. Но пока экономию почувствовать не получится, в ближайшие шесть лет оборудование будет окупаться.