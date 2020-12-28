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28.12.2020 19:11
Рубрика: Экономика

Земля дает тепло

В Ленобласти впервые перешли на геотермальное отопление школы
Текст: Вера Черенева (Ленинградская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 295(8349)
В поселке Житково Выборгского района Ленинградской области местная школа стала отапливаться энергией земли. Переведя здание на геотермальные насосы, в учебном заведении рассчитывают сэкономить на коммунальных счетах. Раньше школа отапливалась электроконвекторами. За электричество приходилось платить порядка 3-3,5 миллиона рублей в год, для сельской школы это огромные деньги.

Сама по себе технология геотермального отопления давно известна, она активно применяется в частном секторе. Но в Ленобласти это первое бюджетное учреждение, которое перешло на такую систему. Чтобы обустроить систему геотермального отопления в школе, потребовалось смонтировать новую котельную, а также проложить на прилегающей территории 14 скважин глубиной 145 метров.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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Тем не менее даже на такой глубине теплоноситель не может нагреться до такой температуры, чтобы обогреть здание. Но, как говорят специалисты, это и не нужно. Когда вода поступает в здание, то вступает в реакцию с хладагентом, который нагревается и переходит в газообразное состояние. Тогда компрессор в насосе сжимает газ, как следствие - повышается температура хладагента. Горячий хладагент конденсируется и поступает в радиаторы, отапливая здание.

С новой технологией в школе рассчитывают снизить траты на отопление на три четверти. Но пока экономию почувствовать не получится, в ближайшие шесть лет оборудование будет окупаться.

В регионах Экономика Отрасли Энергетика Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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