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28.12.2020 06:21
Рубрика: Общество

Синоптики назвали регионы страны с самой теплой новогодней ночью

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Особенно теплая новогодняя ночь ожидает жителей Калининграда и Санкт-Петербурга. Среди курортных городов самые высокие показатели температуры будут в Ялте и Сочи, рассказали в Гидрометцентре России.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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"В Калининградской области в новогоднюю ночь будет от одного до четырех градусов тепла, в Питере столбики термометров будут держаться около нулевой отметки. В Симферополе от трех до восьми тепла, в Ялте от пяти до десяти градусов в новогоднюю ночь", - цитирует ТАСС научного руководителя центра Романа Вильфанда.

В Краснодарском крае ожидается от минус двух до плюс двух градусов, в Сочи - от семи до одиннадцати тепла. Ранее метеорологи предупредили жителей столицы о грядущем похолодании. Понижаться температуры воздуха в Москве начали уже этой ночью. Столбики термометров опустились до 10-12 градусов, в районах Подмосковья до минус 18. Такая же погода ожидается и во вторник. При этом будет солнечно и без осадков.

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