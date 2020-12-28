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28.12.2020 00:49
Рубрика: Происшествия

От бала до тюрьмы

Суд поставил точку в деле убившего аспирантку историка Олега Соколова
Текст: Вера Черенева ("Российская газета", Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 293(8347)
В Петербурге завершился суд над историком Олегом Соколовым. Он получил 12,5 года колонии строгого режима за убийство аспирантки Анастасии Ещенко. Защита просила 8 лет, обвинение - 15. Историк не скрывал, что расстрелял девушку, а потом расчленил ее и по частям выбросил в реку Мойку. Сам процесс, пожалуй, впервые в отечественной судебной практике полностью транслировался в прямом эфире на видеосервисе.
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Адвокат: Историк Соколов заранее спланировал убийство аспирантки

В течение трех месяцев показания под камерами давали все участники этого дела. Адвокаты Соколова настаивали, что ученый находился в состоянии аффекта, но сторона обвинения доказала - доцент отдавал себе отчет в своих действиях. Он убил девушку, которая любила его всем сердцем. Соколову в момент преступления было 63 года, Анастасии Ещенко - 24. Он доцент, она - аспирантка. Их связывали личные отношения. Соколов не являлся научным руководителем Анастасии, хотя они оба изучали одну тему - историю Франции времен Наполеона. Сам историк активно участвовал в реконструкторском движении. Сразу после того, как стало известно о преступлении, в Сети появились фото Соколова в образе Наполеона. Также просочилась информация, что историк просил называть себя в кругу единомышленников "Сир". А Анастасию он называл "Изабель". В его трехкомнатной квартире на набережной Мойки часто проходили балы в стиле наполеоновской Франции. Правда, о том, что это реконструкторкция, знали только соратники Соколова. Соседи, понятия не имевшие о его научной деятельности, впоследствии на суде давали показания, что во время таких раутов слышали шум, крики и полагали, что за стенкой проходят банальные пьянки.

Фото: Валентин Ерошин/ТАСС
Убившего аспирантку историка Соколова признали вменяемым

Родители Анастасии знали, что их дочь встречается с Соколовым, и, конечно, были не в восторге. Брат Ещенко говорил на суде, что ему удалось однажды познакомиться с Соколовым, общих тем они не нашли: историк был готов говорить только о наполеоновской Франции, парню стало неинтересно, но он понял: Анастасия влюблена в доцента и полностью разделяет его интересы. Девушка мечтала о свадьбе, и пара даже планировала подать заявление в ЗАГС, но Соколов в какой-то момент понял, что остался на мели: все свои сбережения он потратил на проведение мероприятий к юбилею Наполеона.

В день убийства пара поссорилась. Однокашник позвал Анастасию на день рождения, девушка согласилась, а историку не понравилось, что Ещенко, прежде чем дать ответ, не спросила у него. Во время ссоры Соколов достал ружье и выстрелил Анастасии в голову четыре раза. Перед каждым выстрелом Соколов перезаряжал ружье. Именно поэтому, считает следствие, преступление нельзя называть произошедшим в состоянии аффекта. На следующий день после убийства Соколов позвал домой гостей. Они выпивали, говорили о Наполеоне, а в соседней комнате лежало бездыханное тело аспирантки.

Соколов говорил на суде, что расчленил тело, чтобы попытаться скрыть следы преступления. Он утверждал, что хотел выиграть время, чтобы уладить все дела, составить завещание на детей от предыдущих браков. Но его задержали при попытке выкинуть в Мойку руки убитой девушки. Историку на суде тоже давали слово. Один раз он говорил почти три часа без перерыва. Конечно, всех интересовало, зачем он убил девушку. Доцент каждый раз начинал обвинять своего научного оппонента Евгения Понасенкова. Якобы тот устроил травлю. С каждым разом показания становились все более фантастическими. В частности, он утверждал, что якобы Понасенков уговорил Анастасию морально уничтожить Соколова. Сам Понасенков все опроверг. Более того, выяснилось, что он даже не был знаком с Ещенко. Далее историк заявлял, что Анастасия связалась с людьми, специализирующимися на квартирных аферах, и собиралась отобрать у него квартиру на Мойке. Еще Соколов утверждал, что у Ещенко появился любовник в преступных кругах. Все эти заявления были опровергнуты в ходе следствия. Ни с какими преступниками Анастасия не была знакома.

Историк получил 12,5 года колонии строго режима за убийство Анастасии Ещенко

То, что случилось с Анастасией, стало ударом для ее родителей. Они не выдержали потока грязи, который льется на дочь. Мать и отец дали показания во время следствия, но в судебном процессе не участвовали. Приехали только на приговор. Вердикт суда они выслушали с каменными лицами. Анастасия Бакшеева, адвокат родных убитой девушки, заявила, что обжаловать приговор они не будут.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Дело об убийстве аспирантки доцентом Соколовым

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