Новости

Леонардо Ди Каприо в роли Человека-паука показали в Сети 15:03
Объявлены номинанты национальной кинопремии "Золотой орел" 13:48
Алиса Фрейндлих госпитализирована в Петербурге 12:45
Создатель "Ералаша" Борис Грачевский госпитализирован с COVID 11:58
Вышел трейлер "мистической утопии" Дмитрия Глуховского "Топи" 11:50

В БДТ раскрыли подробности о госпитализации Алисы Фрейндлих

Драматический театр
    28.12.2020, 13:44
Текст:   Вера Черенева(Санкт-Петербург)

Алиса Фрейндлих, народная артистка СССР, находится в отделении реанимации петербургской больницы №122 имени Соколова.

Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости
Пахмутова и Добронравов заразились COVID-19 в элитной клинике

У любимой всей страной актрисы диагностирована коронавирусная инфекция, сообщили "РГ" в Большом драматическом театре имени Товстоногова.

В учреждении отметили, что Алиса Фрейндлих была госпитализирована еще 25 декабря. Сейчас ее состояние врачи считают стабильным, она получает интенсивную терапию.

Именно тем, что актриса находится под постоянным медицинским наблюдением, в театре объясняют ее нахождение в реанимации.

Ближайшие спектакли с участием Фрейндлих перенесены.

Новости

Четыре российских фильма вошли в топ-5 недели по сборам 11:16
Вышел русский трейлер фантастической драмы "Последний неандерталец" 10:57
Warner Bros. подтвердила выпуск третьей части "Чудо-женщины" 10:45
Саундтрек фильма "Трон: Наследие" от Daft Punk впервые выложен целиком 27.12.2020
Завершены съемки нового "Властелина колец" 27.12.2020
⧣ Россия
Фото: "Марс Медиа"
Добронравов объяснил успех фильма "Т-34" 27.12.2020
В Польше снимут ремейк "Универа" 26.12.2020
В театре рассказали о состоянии Ирины Муравьевой после коронавируса 26.12.2020
⧣ происшествия
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Марина Зудина опровергла информацию о своей госпитализации 26.12.2020
Экстренно госпитализирована Марина Зудина, вдова Олега Табакова 26.12.2020
Актриса Ирина Муравьева восстанавливается после коронавируса 25.12.2020
⧣ СССР
Фото: kino-teatr.ru
Умер актер, режиссер "Цветика-семицветика" Борис Бушмелёв 22.12.2020
Актриса Ирина Муравьева заразилась COVID-19 22.12.2020
Названы дата и место похорон автора "Ну, погоди!" Курляндского 22.12.2020