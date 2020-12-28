В БДТ раскрыли подробности о госпитализации Алисы Фрейндлих

Алиса Фрейндлих, народная артистка СССР, находится в отделении реанимации петербургской больницы №122 имени Соколова.

У любимой всей страной актрисы диагностирована коронавирусная инфекция, сообщили "РГ" в Большом драматическом театре имени Товстоногова.

В учреждении отметили, что Алиса Фрейндлих была госпитализирована еще 25 декабря. Сейчас ее состояние врачи считают стабильным, она получает интенсивную терапию.

Именно тем, что актриса находится под постоянным медицинским наблюдением, в театре объясняют ее нахождение в реанимации.

Ближайшие спектакли с участием Фрейндлих перенесены.