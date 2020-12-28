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28.12.2020 14:27
Рубрика: Культура

В калининградском драмтеатре назвали лучших артистов года

Текст: Светлана Песоцкая (Калининградская область)
В главном театре региона прошла торжественная церемония награждения победителей IX-го конкурса актерского мастерства "Свое лицо".
Фото: Пресс-служба Калининградского областного драматического театра Фото: Пресс-служба Калининградского областного драматического театра
Фото: Пресс-служба Калининградского областного драматического театра

В калининградском "театральном Оскаре" девять номинаций. Жюри определяет лучших актеров по итогам просмотра всех премьер, в прошедшем сезоне их было восемь.

Премию за лучшую женскую роль жюри присудило актрисе Надежде Ильиной, за лучшую мужскую - Альберту Халмурзаеву. В номинации "Лучшая роль второго плана" награждена Анастасия Землянская, награду за лучшую роль на малой сцене разделил актерский дуэт - Мария Авраменко и Алексей Грызунов.

Фото: Предоставлено организаторами российско-польской лаборатории "Соседи"
В Калининграде прошла российско-польская режиссерская лаборатория

Премия худрука "За театральные достижения" вручена Олегу Яковенко. "За раскрытие творческой индивидуальности" награжден Василий Швечков-младший. Лучшим специалистом постановочной части признана начальник пошивочного цеха Наталия Дудкина.

Свои предпочтения выразили и зрители, голосовавшие в течение сезона. "Любимой актрисой" года публика назвала Марию Чернову, а "Любимым актером" уже не первый раз стал заслуженный артист Республики Марий Эл Александр Егоров.

Был назван и "Почетный зритель Калининградского областного драматического театра" - это звание учреждено впервые в 73-летней истории крупнейшего учреждения культуры области. Оно присвоено ветерану калининградской энергетики Борису Затопляеву, который передал в архив театра уникальные исторические документы и фотографии.

Специальный диплом "Российской газеты" - "За верность традиции" получила Заслуженная артистка России Надежда Гайдар, любимая не одним поколением калининградских театралов. Была награждена, в свою очередь, и "Российская газета": за поддержку театра ее калининградскому филиалу вручена авторская статуэтка с изображением двух масок - комедии и трагедии, которой традиционно награждаются победители конкурса и друзья театра.

Областная научная библиотека наградила своим призом за лучшее воплощение образа классической литературы Максима Пацерина. А Марина Юнганс, Олег Яковенко и Павел Самоловов получили награды за работу с особенными детьми в проекте "Театр тишины".

Церемония была посвящена памяти художественного руководителя Михаила Андреева, руководившего театром десять лет и скончавшегося в октябре этого года. В дальнейшем, как сообщил и.о. художественного руководителя театра Александр Федоренко, конкурс будет носить имя Андреева.

В регионах Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область

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