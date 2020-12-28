В Карелии задержали гражданина Узбекистана за пособничество терроризму

В Карелии сотрудники регионального ФСБ задержали гражданина Узбекистана. В его действиях усматривают признаки преступления по уголовной статье о содействии террористической деятельности.

Как сообщает пресс-служба УФСБ по Карелии, в следствии полагают, что данный человек финансировал запрещенную в России террористическую организацию.

На период расследования мужчину заключили под стражу. Если суд признает его виновным, то ему грозит длительный срок лишения свободы, вплоть до пожизненного заключения.