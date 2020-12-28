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28.12.2020 11:44
Рубрика: Происшествия

В Карелии задержали гражданина Узбекистана за пособничество терроризму

Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)
Фото: Пресс-служба ФСБ Карелии Фото: Пресс-служба ФСБ Карелии
Фото: Пресс-служба ФСБ Карелии

В Карелии сотрудники регионального ФСБ задержали гражданина Узбекистана. В его действиях усматривают признаки преступления по уголовной статье о содействии террористической деятельности.

Фото: ФСБ РФ/ РИА Новости
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Как сообщает пресс-служба УФСБ по Карелии, в следствии полагают, что данный человек финансировал запрещенную в России террористическую организацию.

На период расследования мужчину заключили под стражу. Если суд признает его виновным, то ему грозит длительный срок лишения свободы, вплоть до пожизненного заключения.

В регионах Происшествия Терроризм Антитеррор Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия

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