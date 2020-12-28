В Коми домашний пес ценой жизни спас от волка 10-летнего мальчика

В поселке Синдор Княжпогостского района Республики Коми терьер спас мальчика от волка. Пес погиб, сообщает KP.Ru.

Мальчик играл в прятки, скрывался от остальной ватаги детей в сугробе и не заметил, как в его сторону, крадучись, стал подходить волк. У ребенка не было шансов, но вдруг на улицу выбежал маленький терьер. С громким лаем он бросился на волка.

Увидев хищника, ребенок убежал в дом, закрыл ворота. Волк не успел броситься в погоню, он был занят псом. Хищник растерзал отважного терьера меньше чем за минуту.

В последние годы в Республике Коми дикие животные все чаще подходят к окраинам городов и поселков. Волки, задирающие собак, в регионе уже никого не удивляют.

Появление диких животных в населенных пунктах Коми объясняется целым рядом факторов, начиная от того, что в лесах заканчивается пропитание, и заканчивая тем, что недобросовестные компании сваливают мусор вблизи населенных пунктов и звери идут на запах свалки.

Тем не менее, случай в поселке Синдор потряс жителей. Пес, спасший ребенка, это не охотничья собака, не сторожевая, а обычный домашний питомец, которого выпустили погулять.

Сейчас муниципальные власти собирают документы для отстрела волка.