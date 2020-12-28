В Ленобласти ввели "комендантский час" для подростков на праздники

В Ленинградской области с 30 декабря по 30 января вводятся ограничения для подростков. Им нельзя будет появляться вечером и ночью в общественных местах без взрослых.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, детям и подросткам с девяти вечера до шести утра будет запрещено гулять в парках, посещать стадионы, интернет-клубы, а также торговые центры.

Кроме того, несовершеннолетним без сопровождения нельзя будет ездить на всех видах общественного транспорта.

Стоит отметить, что в соседнем Петербурге комендантский час для несовершеннолетних действует с 2014 года: подросткам без сопровождения запрещено находиться на улицах после 22.00.