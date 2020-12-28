В Большом зале филармонии им. Шостаковича в Санкт-Петербурге состоялась премьера музыкального спектакля "Я - жена гения", посвященного Софье Толстой, супруге Льва Толстого. Главную роль исполнила народная артистка России Светлана Крючкова, а Льва Толстого сыграл Сергей Барковский.

Эта история начинается в 1862 году. 34-летний граф Лев Толстой, уже известный писатель, автор повести "Детство", герой Крымской войны, сделал предложение 18-летней Соне Берс, покорившей его непосредственностью, простотой.

"Первые несколько лет мы были невероятно счастливы", - напишет он. "Со временем наша любовь загрубела", - констатирует она.

Ссоры по пустякам, его раздражительность, ворчание и охлаждение к ней и детям. Когда умирает сын Ванечка, которого она родила в 44 года, Толстая по-прежнему ведет дела семьи, но теперь ездит в театры, на концерты. Музыка композитора Сергея Танеева становится утешением, спасает ее. "Любовь" - так Софья Андреевна определяет свое отношение к Танееву. Сам композитор, правда, в неведении. Женщины его не интересуют, а тут 52-летняя жена Толстого, старше его...

"РГ" задала исполнителям главных ролей несколько вопросов. Сначала классику Толстому, то есть актеру Сергею Барковскому. Он подчеркнул необычность проекта: "Мы искали взаимопроникновение двух стихий, двух видов искусств". Потом его жене Софье Андреевне, то есть Светлане Крючковой.

Мужа, наверное, можно было понять. А что же графиня Софья Толстая?

Светлана Крючкова: Это была потрясающая женщина. Жена, мать, хозяйка дома и секретарь великого писателя. Вы видели почерк Толстого? Не разобрать ни слова! Она переписывала его тексты бессчетное количество раз. Невероятно трудолюбивая, преданная ему, как никто. Совсем не просто быть женой гения - это жизнь, как на вулкане. Гений не может быть спокойным, удобным. В 18 лет он взял ее, еще неопытную девочку, замуж. Был почти в два раза старше ее. Она, коренная москвичка, отправилась с ним в Ясную Поляну и 19 лет не выезжала из деревенской усадьбы! Родила 13 детей. За 48 лет совместной жизни все было: смерти детей, ссоры, раздражение, невозможность быть друг без друга. За такое время люди становятся кровными родственниками.

Мы искали взаимопроникновение двух стихий, двух видов искусств

Но про отношения Софьи Толстой и композитора Сергея Танеева мало что известно...

Светлана Крючкова: Софья Андреевна впала в сильную депрессию после смерти сына Ванечки. Танеева она придумала. Ей важна была духовная составляющая. Его музыка. Она как за соломинку ухватилась за него, чтобы почувствовать жизненную энергию. Пыталась отстоять свою независимость, свободу. Приземленная, жертвенная жизнь - она положила все к ногам мужа, освобождая его ото всех обязанностей. На ней хозяйство, дети... А каково было матери пережить "подарок" мужа - нужно раздать все деньги бедным, а семье, мол, ничего не надо? Танеев же был мягким, добрым, спокойным. Полная противоположность Льву Николаевичу. И вовсе не герой-любовник - полноватый, невысокий, с маленькими глазками. С ним душа ее воспряла. Женщина ведь сама себе придумывает любовь. Как писала Цветаева: "Бог, не суди! Ты не был женщиной на земле!" Как бы тяжело ни было ей, она не могла бросить все, уйти из дома, сказав: "Устала от вас". На ней колоссальная ответственность! Все - непросто. И всегда за этим главное - любовь. Она любила мужа. "Я всю жизнь любила его, - говорила Софья Андреевна. - Я просто жена Льва Толстого, гения".

Справка "РГ"

Сергей Иванович Танеев (1856-1915) - композитор, музыкант, выдающийся теоретик музыки, любимый ученик Петра Ильича Чайковского. Частый гость в доме Толстых с середины 1890-х годов.

Его "роман" с женой Толстого носил чисто платонический характер и был связан с ее увлечением музыкой, в которой она находила успокоение после смерти ее последнего и самого любимого сына Ванечки, умерщего в шесть лет. Танеев, по-видимому, даже не догадывался о чувствах Софьи Андреевны. Но ее поведение осудили уже взрослые дети, а Толстой настолько бешено ревновал, что в 1897 году предложил ей в письме пять вариантов решения ситуации. Одним из них был развод.

Потом любовь Софьи Толстой к Танееву сошла на нет. И даже его смерть в 1915 году она приняла довольно равнодушно.