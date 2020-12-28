В Вологде ремесленную обувь исключат из системы маркировки

В Вологодской области ремесленники получили официальный статус на уровне регионального законодательства. Это позволит исключить ремесленную обувь из системы маркировки. Вологодские мастера надеются, что уже в следующем году QR-коды для них перестанут быть обязательными. Стоимость входа в систему маркировки оценивается в несколько сотен тысяч рублей - неподъемная сумма для тех, кто живет ручным трудом.

Вообще-то правительство РФ разрешило регионам освобождать ремесленников от обязательной маркировки обуви еще в августе - спустя месяц после того, как в нашей стране была запрещена оптовая и розничная продажа туфель, сапог и валенок без QR-кодов. Однако возникло препятствие: в большинстве субъектов Федерации не закреплены сами понятия "ремесленничество" и "ремесленник". А значит, исключить обувь из системы маркировки на этих территориях нельзя.

В Вологодской области обсудили, куда отнести ремесленников - к представителям бизнеса или к мастерам народных художественных промыслов. И вот региональные парламентарии поддержали необходимые поправки. "В ходе "круглых столов" мы пришли к выводу, что ремесленников стоит отнести именно к бизнесу, - комментирует председатель комитета по экономической политике и собственности областного парламента Денис Долженко. - Поэтому мы закрепили понятия "ремесленник" и "ремесленная деятельность" в законе "О развитии малого и среднего предпринимательства в Вологодской области". Теперь правительство региона сможет принять нормативные акты".

Создатель небольшого кооператива из деревни Марфино Андрей Зимин столкнулся с системой маркировки еще в 2016 году. Тогда в России запретили продавать изделия из меха без QR-кодов. Ремесленнику пришлось отказаться от производства душегреек из обрезков овчины, пользовавшихся популярностью у местных жителей и туристов. Осталось производство войлочных тапочек и валенок.

"Когда я узнал, что QR-коды станут обязательными и для обувных изделий, забил тревогу, - вспоминает Андрей Зимин. - Вход в систему маркировки подорожал. Компьютер и принтер стоят не менее ста тысяч рублей. А ведь еще нужно поставить онлайн-кассу, умеющую работать с кодами и поддерживающую 2D-сканер, заключить договор с оператором электронного документооборота. Даже промышленным предприятиям сложно справиться с дополнительной нагрузкой. Что уж говорить о нас, изготавливающих изделия одной семьей вручную или на небольших станках? Мы объединились с другими вологодскими ремесленниками, написали обращения в Минэкономразвития России и Госдуму ФС РФ. Региональные власти оказали нам поддержку. В результате к вопросу удалось привлечь внимание на федеральном уровне".

Стоимость входа в систему маркировки оценивается в несколько сотен тысяч рублей - неподъемная сумма для тех, кто живет ручным трудом

Сейчас представителей региона и мастеров ждет совместная работа. Необходимо определить, к каким организационно-правовым формам предпринимательства могут относиться ремесленники, какую продукцию можно будет назвать ремесленной.