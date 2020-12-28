Врачи: Алиса Фрейндлих неделю лечилась дома от COVID-19

Народная артистка СССР, легендарная Алиса Фрейндлих, неделю пыталась справиться сама с коронавирусной инфекцией. Она лечилась дома, а потом была доставлена в реанимацию больницы №122 имени Соколова с обширным поражением легких, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу медучреждения.

Алиса Фрейндлих была госпитализирована 25 декабря. Все это время актриса находится в реанимации под неусыпным контролем врачей.

В больнице говорят, что ее состояние в данный момент стабильно.

Актриса проходит таргетную терапию, все необходимые препараты и оборудование в больнице имеются.