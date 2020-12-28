Академик Порханов назвал год, когда миру удастся победить COVID-19

О том, как не попасть в "красную зону" и как восстановиться, если вы все-таки заболели коронавирусом, академик РАН, доктор медицинских наук Владимир Порханов рассказывает в преддверии Нового года читателям "Российской газеты".

Владимир Алексеевич - легендарный доктор и ученый. Шестнадцать лет он возглавляет Научно-исследовательский институт - Краевую клиническую больницу № 1 имени профессора С. В. Очаповского. Герой труда России, главный торакальный хирург края (специализируется на лечении заболеваний и травм органов грудной клетки), заведующий кафедрой онкологии с курсом торакальной хирургии, член европейских научных обществ. Главный врач ведущей клиники Кубани сам недавно был пациентом ее инфекционного отделения - не уберегся от COVID-19.

Владимир Алексеевич, коронавирус с нами надолго?

Владимир Порханов: Надолго. До 2025 года точно! Я сразу это понял, еще весной отправил своих врачей в Москву изучить опыт. Они были в Коммунарке, в Боткинской больнице, в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского.

Благодаря этому мы очень быстро развернули у себя инфекционное отделение. И одно могу сказать точно - оно в обозримом будущем не закроется. "Корона" будет с нами до тех пор, пока не заработает вакцина и не выработается коллективный иммунитет.

Долго… Так хочется нормально новый год встретить!

Владимир Порханов: Просто надо всем взять себя в руки и потерпеть. Я считаю правильным, что отменили новогодние корпоративы. Надо понимать, что ночные клубы и праздничные массовые мероприятия - это возможные очаги распространения инфекции.

Давайте вспомним, что Новый год - это семейный праздник и отпразднуем его дома. И дадим возможность медикам тоже побыть с родными. Некоторые месяцами не видели их. Ну, такой этот год, зараза эта еще не побеждена.

Поэтому всем читателям "Российской газеты" я желаю здоровья и мудрости в принятии решений в Новом году! Поверьте, врачи не хотят встречать праздник вместе с вами и COVID-19!

Вот вы вроде почти все знаете о COVID-19, а все равно заболели.

Владимир Порханов: Ну, сегодня сказать, что об этой болезни известно все, не может ни один врач, ни один ученый в мире! Хотя, конечно, уже понятно, как она передается. В основном - воздушно-капельным путем. Так и у меня было.

Заразился я не дома и не на работе. Ко мне в машину сел человек, у которого болела семья. Риск заболеть и течение болезни во многом зависят от того, какое количество вирусов вдохнул человек. В замкнутом пространстве концентрация вируса больше. И если один кашляет, а другой, находясь на расстоянии менее полутора метров, тут же вдыхает - понятно, что инфицирование практически гарантировано.

Где проще всего заразиться?

Владимир Порханов: В замкнутых пространствах - в лифте, небольших помещениях, общественном транспорте. А профилактика коронавируса во многом зависит от нас самих. Маска в два, а то и в три раза увеличивает шансы не заболеть. Набившие вроде уже оскомину советы. Но вот если бы мы с моим попутчиком были в масках, последствия могли быть намного легче.

Маски тоже нужно носить правильно. Какой от нее толк, если она висит на подбородке? Многие в целях экономии носят одну маску неделями - достал из кармана, натянул в магазине или в транспорте, а потом снова туда же спрятал. Пользы от такой маски никакой: при длительном использовании она становится влажной и собирает на себя всевозможные бактерии и вирусы. Человек их вдыхает и быстрее заболевает. Такую маску надо выбросить. А людям, у которых есть проблемы с легкими, я бы посоветовал купить маску с клапаном или с фильтром. В ней легче дышится.

А на улице надо носить маски?

Владимир Порханов: На улице, когда рядом нет людей, лучше ходить без маски. Дышите свежим воздухом!

Практически все заболевшие COVID-19 ощущают мышечную слабость и повышенную утомляемость. Как восстановиться после коронавируса?

Владимир Порханов: После того, как я выписался из больницы, у меня ученик как раз защищался, так я в медуниверситете не мог подняться на третий этаж. Такая слабость и одышка была. Потом стал плавать.

Каждое утро встаю в 04:30 и проплываю несколько километров в бассейне, потом иду в спортзал. Потрогай. (73-летний Порханов оголяет бицепс на руке, которому позавидовали бы многие молодые люди - Прим. ред.). Хирургу нужна твердая рука и мне надо было быстро восстановиться.

Но людям неподготовленным лучше увеличивать физическую нагрузку постепенно. Надо выполнять какие-то несложные дела по дому, гулять на свежем воздухе. И, конечно же, два раза в день делать дыхательную гимнастику минут по 30.

Надувать шарики?

Владимир Порханов: А вот это как раз противопоказано! У коронавирусных больных легочная ткань уплотнена и для них все упражнения, направленные на раздувание объема легкого, опасны.

Упражнения должны включать дополнительную дыхательную мускулатуру и увеличивать объем грудной клетки. При этом вдыхать надо носом, а выдыхать ртом. Смысл - уменьшить объем воздуха, который попадает в легкие. Дышать надо так: на один, два, три - носом, на раз, два, три, четыре, пять - медленно выдыхать ртом. И тогда не происходит разрыва альвеол, в них не поступает сразу большой объем воздуха.

Эти упражнения помогают раскрыться дыхательной мускулатуре, то есть самой грудной клетке, пространству, в котором располагаются легкие, а не самим легким.

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