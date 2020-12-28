На Кубани обезвредили боеприпасы из арсенала подразделений вермахта

В Славянском районе Кубани взрывотехники уничтожили минометную мину и винтовочную гранату времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.

Их обнаружили при строительстве автомобильной дороги. О найденных подозрительных предметах, схожих с боеприпасами, правоохранителям сообщили дорожные рабочие.

Специалисты краснодарского ОМОН Росгвардии на месте провели обследование и установили, что это 82-мм минометная мина и ружейная граната к винтовке системы "Маузер" из арсенала подразделений вермахта.