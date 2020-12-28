Суд лишил прав военного, снесшего на БМП забор в аэропорту Волгограда

Волгоградский гарнизонный суд лишил прав и оштрафовал на 30 тысяч рублей военнослужащего, который в пьяном виде снес бетонный забор в аэропорту Волгограда на боевой машине пехоты, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел 20 октября. В аэропорту Волгограда БМП протаранила бетонный забор и въехала на территорию объекта.

По предварительным данным, механик-водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением, и многотонная машина снесла ограждение.

В момент ЧП в бронемашине находились трое военнослужащих. В аварии никто не пострадал.