В Крыму введены новые ограничения из-за обострения ситуации с коронавирусной инфекцией. До 15 января 2021 года юрлицам и индивидуальным предпринимателям запрещено оказание услуг по организации питания в торговых центрах на фуд-кортах, в фуд-зонах и на "островках питания".

Исключение в этом сегменте общепита сделано лишь для заведений, работающих навынос. Что касается остальных кафе и ресторанов, им помимо запрета на работу после 22 часов предписано в два раза сократить число посадочных мест при соблюдении социального дистанцирования.

Также запрещена организация массовых мероприятий в торговых центрах. К ним отнесли ярмарки, розыгрыши, презентации товаров и услуг и другие развлекательные мероприятия, проводимые в закрытых помещениях. Еще одно ограничение касается уже действующего с 20 декабря запрета на проведение корпоративов. Дело в том, что некоторые предприятия стали использовать всевозможные уловки и хитрости, чтобы устроить-таки для своих коллективов новогодние вечеринки. Поэтому новым указом главы Крыма проведение корпоративных мероприятий запрещено всем работодателям, причем не только в ресторанах и кафе, но и на территории самих предприятий (в структурных подразделениях, производственных столовых, актовых залах и так далее).

Между тем в предстоящие новогодние праздники гостей в Крыму готовы принять более 300 средств размещения. Они готовы принять 400-500 тысяч туристов. Никаких массовых новогодних "елок", концертов и флешмобов в курортных городах не будет. В то же время все пешеходные зоны и набережные украшены иллюминацией.