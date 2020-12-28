В Ростовской области проведут проверку слуха 1500 школьников

На круглом столе в Совете Федерации обсудили перспективы оказания квалифицированной медицинской помощи слабослышащим россиянам. В качестве эксперта по теме выступил социальный предприниматель, сооснователь сети медицинских центров "МастерСлух", учредитель Фонда "Я слышу жизнь" Дмитрий Бочкарев.

- Дмитрий Михайлович, что, как специалист, вы хотели донести до парламентариев?

Дмитрий Бочкарев: На круглом столе "Гарантии реализации конституционных прав граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь" рассматривался вопрос о правах слабослышащих людей в России. Прежде всего, моя задача была убедить законодателей, что медицинская помощь должна стала доступной во всех без исключения населенных пунктах России. И для всех граждан, где бы они ни жили.

- Что вы имеете в виду?

Дмитрий Бочкарев: Родители детей-инвалидов с нарушениями слуха, чтобы получить врачебную помощь, к примеру, не должны ездить в Подмосковье или Санкт-Петербург. Максимум в соседний город. Тем более что многие дети с нарушениями слуха страдают и другими заболеваниями: кто-то плохо ходит, у кого-то есть другие особенности развития. Очень тяжело и сложно с такими малышами уезжать на несколько дней из дома. Мы очень хотим, чтобы все, что нужно для наших детей, делали в регионе, где они проживают. Пытаемся в этом убедить региональные власти, пишем письма, собираем подписи. Речь идет о государственно-частном партнерстве.

Пример такой эффективной работы есть в Ростовской области. В дневном стационаре нашей клиники по полису ОМС в Ростове-на-Дону детям-инвалидам по слуху оказывают полный комплекс услуг слухоречевой реабилитации. Мы хотим, чтобы позитивный опыт был тиражирован в другие регионы.

Весь период пандемии медицинские центры "МастерСлух" продолжали вести плановые приемы пациентов, в том числе по ОМС, с соблюдение всех санитарных норм, пока государственная медицина бросила основные силы на борьбу с COVID-19. Это и есть работа в сбалансированной системе возможностей и ресурсов, где основная цель - качество жизни человека. К сожалению, системное понимание существует не на всех уровнях нашего общества. Многое мы уже сделали собственными силами.

- Расскажите подробней об этом.

Дмитрий Бочкарев: В Ростовской области начали реализацию социального проекта "Аудиоскрининг слуха у школьников". Программа направлена на диагностику начальных проявлений тугоухости и заболеваний органов слуха у детей, определение связанных с этим трудностей обучения с последующей работой по их устранению.

Получили помощь в реализации программы от ОНФ. Надеемся заручиться поддержкой Министерства образования региона, где есть понимание в этом вопросе. Проведены диагностические исследования органов слуха у школьников начальных классов трех ростовских школ. Сейчас из-за эпидемиологической обстановки временно приостановили работу. Используем паузу, чтобы исправить недоработки, улучшить разъяснительную работу с родителями. В 2021 году планируем выйти на "проектную мощность": в Ростовской области запланировано обследование 1,5 тысячи школьников первого и одиннадцатого классов.

Проведение массового аудиоскрининга учащихся школ будет содействовать достижению целей региональной госпрограммы развития образования. Это поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, развитие системы детского воспитания и дополнительного образования, создание условий для сохранения и укрепления здоровья школьников.

По итогам проекта, в каждом учебном заведении, где была проведена диагностика, в зависимости от количества выявленных случаев снижения слуха, готовы силами своих штатных специалистов оказать психолого-педагогическую и методическую помощь родителям детей с заболеваниями органов слуха: рекомендовать методы коррекции, педагогические приемы дополнительного образования.

Кстати, претворять в жизнь социальные идеи нам помогает собственный благотворительный фонд, который был учрежден в этом году. У социального бизнеса должна быть своя база добрых дел.

Когда началась пандемия, наши сотрудники вместе с волонтерами-медиками стали привозить батарейки для слуховых аппаратов тем, кто не мог выходить из дома. Для таких людей это стала еще и возможность общения. Ведь потеря слуха - далеко не только медицинская проблема, а потеря возможности жить в мире людей, которую мы стараемся восполнить. Это базовая ценность бренда "МастерСлух" с момента его основания.

Благодаря опыту волонтерской работы в нашей сети появился "День помощи". Что это значит? Один день в квартал, в разных городах, где есть клиники нашей сети, мы бесплатно оказываем адресную помощь малообеспеченным и одиноким людям - работаем с Советами ветеранов, другими категориями пациентов, которые не могут пройти диагностику и получить врачебные рекомендации за свой счет. Но хорошо слышать важно для всех.

- Какие возможности у ваших клиник, и где они находятся?

Дмитрий Бочкарев: Наши медцентры - это диагностика, коррекция слуха, медицинская и педагогическая реабилитация. "МастерСлух" - единственная частная сеть в России, имеющая собственный штат сурдопедагогов. Это принципиальная позиция, так как без реабилитации лечение бессмысленно. Она означает, что родившийся глухим ребенок не отправится в интернат для "глухарей", а сможет учить иностранный язык, заниматься музыкой, путешествовать, расти и вырасти как другие сверстники, не имеющие такой проблемы.

Наши медцентры расположены 14 регионах страны, в том числе, в Крыму, за Уралом, кстати, есть мы и в Москве. В будущем году откроем новую современную клинику. Всего в сети - 33 центра, работающие по направлению "сурдология-отоларингология". У нас можно пройти всю процедуру коррекции слуха от А до Я - начиная консультацией и диагностикой, и заканчивая подбором и индивидуальной настройкой слухового аппарата.

- Известно, что ваша социальная позиция основана, в том числе на том, что сотрудники медцентров знают о проблемах слабослышащих людей не понаслышке…

Дмитрий Бочкарев: Да, у 15 наших сотрудников - администраторов, сурдопедагогов - растут слабослышащие дети. Кстати, с их подачи мы придумали клуб для подростков "Будь собой". В нем дети со снижением слуха будут заниматься общественно-полезными делами, например, станут волонтерами.

Не секрет, что грамотных врачей-сурдологов не так много, особенно в муниципальной медицине, а обратиться в частную клинику есть возможность не у каждого родителя. Стараемся, как можем, восполнить этот пробел. Чтобы обеспечить детям с ограниченными возможностями здоровья по слуху нормальные условия для развития и реабилитации, по месту жительства и по полису ОМС.

Но с принятием нового закона об изменениях в системе ОМС это станет проблематичным. "МастерСлух" и другие частные клиники работают в регионах много лет - честно, во благо людей. И если сейчас приоритет будет отдан федеральным организациям, система обязательного медицинского страхования, рискует перестать быть целостной. А это вряд ли пойдет на пользу пациентам.

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Лицензия ЛО-61-01-007785 от 21 июля 2020 г.