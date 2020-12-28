Мечта уральского школьника об электрогитаре сбылась на "Елке желаний"

Сегодня 14-летний Кирилл Останин из Каменск-Уральского получил электрогитару от полпреда президента в УрФО Владимира Якушева. Третий год подряд власти каждого округа исполняют мечты юных жителей с ограниченными возможностями здоровья, детей из малообеспеченных семей и сирот в рамках благотворительной акции "Елка желаний".

Письмо за Кирилла, который учится в городской школе № 22, написала его мама, узнав о существовании акции в родительском чате. Она не верила, что сыну достанется подарок, но решила попробовать.

- Через неделю после отправки письма нам позвонили и сказали, что привезут гитару. Мы даже в тот момент с мужем не поверили, но сегодня волонтеры ее доставили вместе с гарнитурой, сами все установили. Теперь на карантине будет веселее, - рассказала "РГ" Олеся Останина.

Лично встретиться с Владимиром Якушевым семье не удалось, из-за подтвержденного коронавируса у мамы та сейчас находится на изоляции. Родители мальчика поблагодарили его по видеозвонку, полпред пожелал Останиным здоровья, а Кириллу - успехов в творчестве и учебе.

Школьник уже год самостоятельно осваивает игру на акустической гитаре, которую ему одолжил дядя. Но ему давно хотелось завести свою и именно электрическую, чтобы звук был громче - у Кирилла проблемы со слухом. Во время общения с полпредством он сыграл на новом инструменте "Катюшу". Домашние уже привыкли к его концертам, под которые любит плясать младшая сестра Полина, которой полтора года.

К слову, теперь сына смогут отправить также в музыкальную школу. По словам Олеси, в семье есть еще музыканты: двоюродный дедушка Евгений по папиной линии, профессионально владеющий игрой на гитаре, баяне, фортепьяно и других инструментах. Именно он однажды научил Кирилла ставить аккорды и правильно зажимать струны.