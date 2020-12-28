На Ямале спасли девочку, проглотившую магнитные шарики

Врачи Новоуренгойской ЦГБ спасли маленькую пациентку, проглотившую инородные предметы.

К хирургам девочка попала с жалобами на боль в животе. Ее мама высказала предположение, что дочка что-то съела - рентген эти опасения подтвердил: в кишечнике обнаружились четыре магнитных шарика от игрушки-конструктора под названием неокуб.

"Пять дней врачи наблюдали за состоянием девочки. Когда выяснилось, что шарики находятся в тонкой кишке и есть опасность перфорации ("пробуравливания", то есть возникновение сквозного дефекта в стенке полого органа - ред.), в больнице приняли решение оперировать", - говорится в сообщении департамента здравоохранения ЯНАО.

Доктора Нового Уренгоя подобную операцию проводили впервые: 55 минут провела малышка на операционном столе. Все закончилось успехом, и сейчас она уже готовится отправиться домой.