Федеральный закон от 22 декабря 2020 г. N 455-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О животном мире" и Федеральный закон "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации""

Принят Государственной Думой 9 декабря 2020 года

Одобрен Советом Федерации 16 декабря 2020 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 17, ст. 1462; 2003, N 46, ст. 4444; 2005, N 1, ст. 25; 2006, N 1, ст. 10; N 52, ст. 5498; 2007, N 1, ст. 21; N 50, ст. 6246; 2008, N 30, ст. 3616; N 49, ст. 5748; 2009, N 1, ст. 17; N 11, ст. 1261; N 30, ст. 3735; 2011, N 30, ст. 4590; N 48, ст. 6732; 2013, N 19, ст. 2331; 2015, N 29, ст. 4359; 2016, N 27, ст. 4282; 2018, N 27, ст. 3947; N 32, ст. 5114; N 53, ст. 8401; 2020, N 8, ст. 920; N 17, ст. 2725) следующие изменения:

1) в статье 5:

а) абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:

"установление порядка ведения государственного мониторинга и государственного кадастра объектов животного мира;";

б) абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции:

"ведение государственного мониторинга и государственного кадастра объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также на иных землях в случаях, предусмотренных федеральными законами;";

в) дополнить новым абзацем двадцатым следующего содержания:

"установление ограничений пользования животным миром на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным законом от 20 декабря 2004 года N 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" и другими федеральными законами;";

г) абзацы двадцатый - двадцать четвертый считать соответственно абзацами двадцать первым - двадцать пятым;

2) в статье 6:

а) абзацы пятый и шестой части первой изложить в следующей редакции:

"установление на территории субъекта Российской Федерации ограничений пользования животным миром, за исключением ограничений охоты и рыболовства, ограничений пользования животным миром на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также на иных землях в случаях, предусмотренных федеральными законами;

ведение государственного мониторинга и государственного кадастра объектов животного мира в пределах субъекта Российской Федерации, за исключением объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также на иных землях в случаях, предусмотренных федеральными законами, и государственного кадастра объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации;";

б) абзац третий части шестой изложить в следующей редакции:

"согласовывают установление органами государственной власти субъекта Российской Федерации ограничений пользования животным миром, за исключением ограничений охоты и рыболовства, ограничений пользования животным миром на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также на иных землях в случаях, предусмотренных федеральными законами;";

3) абзац третий статьи 61 признать утратившим силу;

4) статью 14 признать утратившей силу;

5) статью 15 изложить в следующей редакции:

"Статья 15. Государственный мониторинг объектов животного мира

Государственный мониторинг объектов животного мира является частью государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды) и представляет собой систему регулярных наблюдений за распространением, численностью, физическим состоянием объектов животного мира, их использованием, а также за структурой, качеством и площадью среды их обитания.

Государственный мониторинг объектов животного мира ведется в отношении объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам или водным биологическим ресурсам.

Ведение государственного мониторинга объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, осуществляют федеральные государственные бюджетные учреждения, определенные Федеральным законом от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях".

Государственный мониторинг объектов животного мира, за исключением объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, осуществляют органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие переданные Российской Федерацией полномочия в области охраны и использования животного мира, в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.";

6) дополнить статьей 151 следующего содержания:

"Статья 151. Государственный кадастр животного мира

Государственный кадастр животного мира содержит совокупность сведений о географическом распространении объектов животного мира, об их численности, а также характеристику среды обитания объектов животного мира, сведения об использовании объектов животного мира и другие необходимые данные.

Государственный кадастр животного мира ведется в отношении объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам или водным биологическим ресурсам.

Ведение государственного кадастра объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, осуществляют федеральные государственные бюджетные учреждения, определенные Федеральным законом от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях".

Государственный кадастр объектов животного мира, за исключением объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, ведут органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие переданные Российской Федерацией полномочия в области охраны и использования животного мира, в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.";

7) дополнить статьей 152 следующего содержания:

"Статья 152. Учет используемых объектов животного мира пользователями

Пользователи животным миром обязаны проводить учет используемых ими объектов животного мира и объемов их изъятия и представлять полученные данные в соответствующий специально уполномоченный государственный орган по охране, федеральному государственному надзору и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания.

Учет объектов животного мира, отнесенных к охотничьим ресурсам, осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Учет объектов животного мира, отнесенных к водным биологическим ресурсам, осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 20 декабря 2004 года N 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов".";

8) статью 21 изложить в следующей редакции:

"Статья 21. Ограничения пользования животным миром

В целях сохранения объектов животного мира и среды их обитания могут устанавливаться следующие ограничения пользования животным миром:

запрет на осуществление отдельных видов пользования животным миром на определенных территориях (акваториях);

ограничение пользования определенными объектами животного мира на определенных территориях (акваториях);

установление периодов (сроков) пользования объектами животного мира;

установление допустимых к использованию видов орудий и способов добычи объектов животного мира;

иные установленные в соответствии с федеральными законами ограничения пользования животным миром.

Ограничения пользования животным миром в отношении объектов животного мира, отнесенных к охотничьим ресурсам, в том числе запрет на осуществление вида пользования объектами животного мира, предусмотренного абзацем вторым части первой статьи 34 настоящего Федерального закона, устанавливаются в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Ограничения пользования животным миром в отношении объектов животного мира, отнесенных к водным биологическим ресурсам, в том числе запрет на осуществление вида пользования объектами животного мира, предусмотренного абзацем третьим части первой статьи 34 настоящего Федерального закона, устанавливаются в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 20 декабря 2004 года N 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов".

Ограничения пользования животным миром, за исключением ограничений охоты и рыболовства, устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти или высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими федеральный государственный надзор в области охраны, использования и воспроизводства объектов животного мира и среды их обитания в пределах их компетенции в соответствии с разграничением полномочий, предусмотренным статьями 5 и 6 настоящего Федерального закона.";

9) статью 24 изложить в следующей редакции:

"Статья 24. Охрана редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира

Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения объекты животного мира заносятся в Красную книгу Российской Федерации или красные книги субъектов Российской Федерации, которые ведутся в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды и настоящим Федеральным законом.

Занесение (исключение) в Красную книгу Российской Федерации, красные книги субъектов Российской Федерации редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира осуществляется на основании данных государственного мониторинга и опубликованных научных данных (научных оценок численности).

В случае занесения в Красную книгу Российской Федерации, красные книги субъектов Российской Федерации редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира, в отношении которых осуществляется вид пользования животным миром, предусмотренный абзацем вторым части первой статьи 34 настоящего Федерального закона, в обязательном порядке учитываются естественные колебания численности популяций и указываются границы их обитания (ареала).

Предложения о занесении (об исключении) в Красную книгу Российской Федерации, красные книги субъектов Российской Федерации объектов животного мира, а также обосновывающие и пояснительные материалы (данные государственного мониторинга, научные данные) размещаются в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте уполномоченного федерального органа исполнительной власти не менее чем за 180 дней до дня принятия соответствующего решения органом государственной власти, осуществляющим ведение Красной книги Российской Федерации, Красной книги субъекта Российской Федерации.

Действия, которые могут привести к гибели, сокращению численности или нарушению среды обитания объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу субъекта Российской Федерации, не допускаются. Юридические лица и граждане, осуществляющие хозяйственную деятельность на территориях (акваториях) обитания объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, красные книги субъектов Российской Федерации, несут ответственность за сохранение и воспроизводство этих объектов животного мира в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.

Оборот объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, допускается в исключительных случаях по разрешению, выдаваемому специально уполномоченным государственным органом по охране окружающей среды в порядке, предусмотренном Правительством Российской Федерации. Содержание указанных животных в неволе и выпуск их в естественную природную среду также допускаются в исключительных случаях, определяемых Правительством Российской Федерации.";

10) в части первой статьи 44 слово "мечения," исключить.

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 30, ст. 3735; N 52, ст. 6441; 2011, N 30, ст. 4590; N 48, ст. 6732; 2013, N 19, ст. 2331; N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4034; 2018, N 11, ст. 1589; 2020, N 8, ст. 920; N 17, ст. 2725; N 30, ст. 4756) следующие изменения:

1) часть 4 статьи 11 признать утратившей силу;

2) дополнить статьей 111 следующего содержания:

"Статья 111. Ограничение добычи редких и находящихся под угрозой исчезновения охотничьих ресурсов

1. В целях сохранения занесенных в Красную книгу Российской Федерации или красные книги субъектов Российской Федерации редких и находящихся под угрозой исчезновения охотничьих ресурсов добыча таких охотничьих ресурсов запрещена, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи.

2. В исключительных случаях добыча редких и находящихся под угрозой исчезновения охотничьих ресурсов допускается в порядке, предусмотренном Федеральным законом "О животном мире".";

3) статью 22 изложить в следующей редакции:

"Статья 22. Ограничения охоты

1. В целях обеспечения сохранения охотничьих ресурсов и их рационального использования могут устанавливаться следующие ограничения охоты:

1) запрет охоты:

а) в определенных охотничьих угодьях;

б) в отношении отдельных видов охотничьих ресурсов;

в) в отношении охотничьих ресурсов определенных пола и возраста;

2) установление допустимых для использования орудий охоты, способов охоты, транспортных средств, собак охотничьих пород и ловчих птиц;

3) определение сроков охоты;

4) иные установленные в соответствии с федеральными законами ограничения охоты.

2. Установление ограничения охоты, указанного в пункте 1 части 1 настоящей статьи, осуществляется на основе данных государственного мониторинга охотничьих ресурсов, подтверждающих фактическое непрерывное снижение численности вида охотничьих ресурсов, в отношении которого устанавливаются лимит и квота добычи, в течение не менее трех лет, приведшее к общему сокращению численности вида более чем на 50 процентов.

3. Орудия охоты и способы охоты должны соответствовать международным стандартам на гуманную добычу диких животных.

4. Ограничения любительской и спортивной охоты в отношении охотничьих ресурсов, находящихся в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания, могут устанавливаться уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.";

4) в статье 23:

а) абзац первый части 2 дополнить словами "следующие параметры осуществления охоты";

б) часть 5 признать утратившей силу;

5) дополнить статьей 231 следующего содержания:

"Статья 231. Порядок установления ограничений охоты

1. На основе правил охоты высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) определяет виды разрешенной охоты.

2. В случаях, предусмотренных правилами охоты, высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) определяет сроки охоты, допустимые для использования орудия охоты, и иные ограничения охоты.

3. Ограничения охоты в соответствующих охотничьих угодьях, определенные высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации), устанавливаются после их согласования с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов.

4. Порядок согласования ограничений охоты в соответствующих охотничьих угодьях, определенных высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации), устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов.";

6) в статье 32:

а) пункт 14 изложить в следующей редакции:

"14) установление порядка ведения, структуры, состава и форм государственного охотхозяйственного реестра, а также порядка сбора и хранения содержащейся в нем документированной информации, представления ее заинтересованным лицам, форм обмена такой информацией;";

б) дополнить пунктом 141 следующего содержания:

"141) осуществление сбора, обобщения и анализа документированной информации государственного охотхозяйственного реестра, предоставление такой информации заинтересованным лицам;";

7) в статье 33:

а) в части 1:

в пункте 4 слова "параметров осуществления" заменить словом "ограничений";

пункт 5 после слова "реестра" дополнить словами "на территории субъекта Российской Федерации";

б) часть 4 дополнить пунктом 21 следующего содержания:

"21) согласовывает определение высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) ограничений охоты в соответствующих охотничьих угодьях, устанавливает порядок такого согласования;";

в) пункт 2 части 42 признать утратившим силу;

8) статью 36 изложить в следующей редакции:

"Статья 36. Государственный мониторинг охотничьих ресурсов и среды их обитания

1. Государственный мониторинг охотничьих ресурсов и среды их обитания является частью государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды).

2. Государственный мониторинг охотничьих ресурсов и среды их обитания представляет собой систему регулярных наблюдений за:

1) численностью охотничьих ресурсов и объемами их изъятия (далее - учет охотничьих ресурсов);

2) распространением охотничьих ресурсов, их состоянием и динамикой изменения их численности по видам;

3) состоянием среды обитания охотничьих ресурсов.

3. Данные государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания применяются в целях выявления изменений состояния охотничьих ресурсов и среды их обитания под воздействием природных и (или) антропогенных факторов, оценки и прогноза этих изменений, формирования государственного охотхозяйственного реестра, а также в целях организации рационального использования охотничьих ресурсов, сохранения охотничьих ресурсов и среды их обитания.

4. Государственный мониторинг охотничьих ресурсов и среды их обитания осуществляется органами государственной власти в пределах их полномочий, определенных в соответствии со статьями 32 - 34 настоящего Федерального закона.

5. Учет охотничьих ресурсов и объемов их изъятия осуществляется:

1) в общедоступных охотничьих угодьях и на иных территориях, являющихся средой обитания охотничьих ресурсов, - органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов;

2) в закрепленных охотничьих угодьях - юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, заключившими охотхозяйственные соглашения;

3) на особо охраняемых территориях федерального значения - федеральными государственными бюджетными учреждениями, осуществляющими управление особо охраняемыми природными территориями.

6. В порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом, учет численности охотничьих ресурсов в закрепленных охотничьих угодьях может осуществляться юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, заключившими охотхозяйственные соглашения, совместно с представителями органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов.

7. Учет охотничьих ресурсов, в отношении которых в соответствии с настоящим Федеральным законом устанавливаются лимит добычи и квота их добычи, осуществляется на основании научно обоснованных методик, не являющихся нормативными правовыми актами, рекомендованными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и размещенными в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте уполномоченного федерального органа исполнительной власти.

8. Учет охотничьих ресурсов, видов или групп видов охотничьих ресурсов, не указанных в части 7 настоящей статьи, осуществляется на основании имеющихся научных подходов для видов или групп видов охотничьих ресурсов.

9. Данные учета охотничьих ресурсов и объемов их изъятия, получаемые в соответствии с частью 5 настоящей статьи, представляются юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, заключившими охотхозяйственные соглашения, в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, и используются в целях государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания и определения объемов изъятия охотничьих ресурсов.

10. Регулярные наблюдения за распространением охотничьих ресурсов, их состоянием, динамикой изменения их численности по видам, состоянием среды обитания охотничьих ресурсов в целях государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания осуществляются органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов.

11. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий государственный мониторинг охотничьих ресурсов и среды их обитания на территории субъекта Российской Федерации, предоставляет данные государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания уполномоченному федеральному органу исполнительной власти.

12. Порядок осуществления государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания устанавливается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и должен включать в себя в том числе формы и сроки предоставления данных, включаемых в состав государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, а также следующие требования к осуществлению учета охотничьих ресурсов, предусмотренного частью 5 настоящей статьи:

1) срок принятия решения об осуществлении учета и срок осуществления учета охотничьих ресурсов;

2) обязанность определить лицо, ответственное за осуществление учета охотничьих ресурсов;

3) предварительное письменное уведомление органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, о сроках проведения учета, планируемых к применению методиках (подходах) учета, предусмотренных частями 7 и 8 настоящей статьи;

4) осуществление учета охотничьих ресурсов совместно с представителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, по предварительному запросу такого органа в сроки, запланированные лицом, осуществляющим учет;

5) хранение материалов учета охотничьих ресурсов и предоставление указанных материалов органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченному в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов.";

9) в статье 37:

а) часть 1 после слов "документированной информации" дополнить словами "(в том числе данных государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания)";

б) пункт 1 части 2 изложить в следующей редакции:

"1) о количественных и качественных характеристиках охотничьих ресурсов (в том числе данные государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания);";

в) часть 3 изложить в следующей редакции:

"3. Ведение государственного охотхозяйственного реестра осуществляется на основе принципов обеспечения общедоступности и непрерывности актуализации содержащейся в нем документированной информации, сопоставимости такой информации с документированной информацией, содержащейся в других государственных информационных ресурсах.";

г) часть 9 изложить в следующей редакции:

"9. Порядок ведения, структура, формы и состав государственного охотхозяйственного реестра, а также порядок сбора и хранения содержащейся в нем документированной информации, предоставления такой информации заинтересованным лицам, формы обмена такой информацией устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.".

Статья 3

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 августа 2021 года.

2. В охотничьих угодьях, в которых пользование охотничьими ресурсами осуществляется юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на основании долгосрочных лицензий на пользование объектами животного мира, учет охотничьих ресурсов осуществляется указанными юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями совместно с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов.

3. До размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте уполномоченного федерального органа исполнительной власти научно обоснованных методик учета отдельных видов или групп видов охотничьих ресурсов в соответствии с частью 7 статьи 36 Федерального закона от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона) для их учета используются имеющиеся научные подходы учета для отдельных видов или групп видов охотничьих ресурсов.

Президент Российской Федерации В. Путин