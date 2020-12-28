"РГ" публикует законы, меняющие жизнь родителей, дачников и школьников
Расширяются возможности использования маткапитала
В прошлом году был сокращен перечень организаций, имеющих право принимать маткапитал в погашение ипотечных займов. Раньше список был "открытым", но постепенно требования стали ужесточаться. В 2015 году из него исключили микрофинансовые организации, после этого их доля (36,7% договоров займа с использованием маткапитала) фактически перераспределилась между кредитными потребительскими кооперативами (13,9%) и "иными" организациями (22,7%). К концу 2018 года на "иных" кредиторов - некредитные организации, неподконтрольные Банку России, приходилось 17,1% займов. Процентная ставка по ним была выше, чем в банках, что увеличивало расходы семей на взносы по ипотеке и повышало риски неоплаты и изъятия заложенного и часто единственного жилья. Часто это было связано с мошенничеством - с 2015 по 2018 год было возбуждено около 600 уголовных дел в отношении организаций, выдававших займы с маткапиталом, из них более 460 - в отношении "иных" организаций. В результате их лишили права принимать маткапитал. В списке остались банки, кредитные потребительские или сельскохозяйственные кооперативы и ДОМ.РФ.
Однако практика показала, что перечень нужно скорректировать, теперь уже в сторону расширения. Так, под запретом оказалось погашение маткапиталом займов, полученных по накопительно-ипотечной системе военнослужащих. Кроме того, нельзя гасить маткапиталом ипотеку у организаций, уполномоченных на это ДОМ.РФ. Однако эти организации не могут быть причислены к тем, которые занимаются неправомерными действиями, отмечалось в пояснительной записке к законопроекту. Многие семьи лишились возможности участвовать в региональных и муниципальных программах по улучшению жилищных условий.
Теперь список расширен и эти два типа организаций смогут принимать маткапитал в погашение ипотеки. Причем положения закона будут иметь обратную силу - распространяются на отношения, возникшие с момента сокращения перечня в 2019 году.
В Совфеде - новый порядок
Сейчас Совет Федерации - палата регионов, в нее входит по одному представителю от законодательной и исполнительной ветвей власти каждого субъекта РФ. Всего Совфед насчитывает 170 человек. До принятия поправок в Конституцию президент имел право назначить еще не более 17 сенаторов - представителей Российской Федерации, но ни разу этой возможностью не воспользовался.
Теперь правила меняются, и в палате появляются разные категории сенаторов. Для представителей регионов порядок прежний: одного делегирует в Совфед губернатор, другого - Законодательное собрание из числа своих депутатов. Срок работы этих сенаторов зависит от срока полномочий органа, который они представляют.
А дальше - все по-новому. Президентская квота увеличивается с 17 до 30 человек. В законе указано, что они назначаются на шестилетний срок, но семеро могут получить мандаты пожизненно. Это граждане, имеющие выдающиеся заслуги перед страной.
Критерии отбора кандидатов на должности сенаторов - представителей Российской Федерации определяет президент, равно как и порядок их назначения. Они должны соответствовать общим требованиям: быть не моложе 30 лет, обладать безупречной репутацией, постоянно проживать в России и не иметь иностранного паспорта или вида на жительство.
По словам главы Комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса, основанием для включения их в состав палаты станет указ главы государства. В публикуемом законе лишь указано, что сенаторы - представители РФ должны закрыть счета в зарубежных банках до подписания указа о наделении полномочиями.
Еще одна новелла касается экс-президента России. У него теперь тоже появляется право стать пожизненным сенатором. Бывший глава государства может написать заявление о наделении его полномочиями члена Совфеда (либо отказаться от этого). "Заявление может быть подано однократно", - уточнил Андрей Клишас.
Закон, как известно, обратной силы не имеет, поэтому в документе предусмотрено переходное положение для президента РФ, прекратившего исполнение своих обязанностей до принятия этого закона. Он также сможет подать заявление и получить пожизненно сенаторские полномочия. Это право возникает у него сразу после вступления закона в силу.
Документ также вносит ряд уточнений, касающихся всех членов Совета Федерации. В нем перечислены номера статей Уголовного кодекса, осужденные по которым не смогут претендовать на сенаторское кресло. Раньше запрет касался только совершивших особо тяжкие преступления. Теперь путь в верхнюю палату закрывает и обвинительный приговор по статьям средней тяжести. Даже после того, как судимость снята или погашена, будут действовать сроки ограничения: за особо тяжкие преступления - 15 лет, за тяжкие - 10 лет и средней тяжести - 5 лет. В течение этого времени человек не сможет претендовать на место в Совфеде.
Врачи сообщат полиции
Это очень важно для тех, у кого внезапно без вести пропал кто-то из близких. Ну и, разумеется, для полицейских, в том числе и сотрудников уголовного розыска, которые обязаны отыскать "потеряшек".
Часто теряются пожилые люди, которые забывают свое имя и не в состоянии найти дорогу домой. То же самое - маленькие дети. И, понятно, психически больные люди, волею случая оказавшиеся на улице, а затем - в больнице.
Бывает и так, что человек от удара по голове теряет память. Понятно, что всем им окажут необходимую помощь. А вот что с ними делать дальше? Тем более, что врачам сегодня, в условиях пандемии, очень не просто.
Потерявшихся людей, конечно же, ищут - и родственники, и друзья, и полиция. В полиции даже существует особая служба - "Бюро несчастных случаев", где собирают информацию о пропавших без вести людях и неопознанных трупах. Обзванивают больницы и морги. А Следственный комитет при сообщении о пропаже человека даже возбуждает уголовное дело об убийстве. Найдется живым - слава Богу, дело можно с облегчением закрыть.
Вообще же пропажа людей - всегда очень больная тема. По разным оценкам, в России ежегодно пропадает около 100 тысяч человек, большую часть со временем находят. Но эта статистика ежегодно растет на 12-15 процентов.
На 1 октября 2020 года в российской базе пропавших без вести числилось около 29 тысяч человек, более одной тысячи из них были дети.
По российским законам пропавшего человека должны искать пятнадцать лет, после этого его официально признают умершим. Правда, около 60 тысяч пропавших ежегодно находят живыми, что радует.
Конечно же, инициативная информация о необычных пациентах от врачей намного упростит задачу. Тем более что родственники все чаще вшивают в подкладки одежды своих проблемных бабушек, дедушек и детишек записки с адресами и телефонами.
Однако далеко не всегда медсестры и нянечки ощупывают одежду пациентов. И, тем более, не пытаются вернуть их домой. Ну, до сих пор медики не обязаны были это делать, куда-то что-то сообщать, хотя многие и звонили в полицию. Теперь - обязаны. В законе подтверждены и другие обязанности врачей.
Так, они должны информировать полицию, если имеются достаточные основания полагать, что вред здоровью пациента причинен в результате противоправных действий. Приказом минздрава утвержден перечень случаев, когда необходимо информировать правоохранительные органы. Таких признаков причинения вреда здоровью - четырнадцать.
То есть, если человек поступил, скажем, с ножевым или огнестрельным ранением, был избит или отравлен, ударен током, придушен или изнасилован, то звонок в правоохранительные органы обязателен. И даже, когда обнаружатся признаки проведения вмешательства с целью искусственного прерывания беременности вне медицинской организации, имеющей соответствующую лицензию. По сути, прием пострадавшего в больницу становится своеобразной начальной медэкспертизой. Такой документ, ужесточающий требование к медперсоналу, был вызван ростом латентной преступности. Есть люди, которые, даже став жертвой хулиганов, грабителей или насильников, опасаются заявить на них в полицию. Тем не менее врачи будут лечить человека, а полиция - изучать обстоятельства получения травм.
Однако новая поправка в закон призвана не выявлять преступления, а помогать попавшим в беду людям.
Маркировку алкоголя упростят
До этого спецмарками обозначалась только продукция, произведенная в России. Выдавало их Росалкогольрегулирование. А на импортный алкоголь таможенные органы выдавали акцизные марки. Теперь полномочия по выдаче марок будут только у Росалкогольрегулирования. А Федеральная таможенная служба будет контролировать маркировку алкогольной продукции при ее декларировании и других таможенных операциях.
Упрощается сама процедура получения спецмарок. Производителям достаточно будет предоставить заявление, поданное через ЕГАИС. Это позволит сократить сроки получения марок, финансовые и административные затраты как госорганов, так и бизнеса.
Таможня сможет до 1 апреля 2021 года выдавать акцизные марки для импортного алкоголя по заявлениям, принятым до конца 2020 года. Ввоз в Россию алкоголя, маркированного акцизными марками, будет возможен до 1 января 2022 года, а его реализация - до конца срока годности этой продукции.
Также закон допускает выдачу лицензии на производство, хранение и поставки вина с защищенным географическим указанием или наименованием места происхождения на срок до 15 лет. На такой же срок можно будет получить лицензию на продукцию, изготовленную сельхозпроизводителями винодельческой продукции.
ЦБ перекроет вывод активов из страховых компаний
Изменения направлены на защиту клиентов страховщиков: сохранение имущества страховых организаций позволит исполнить их обязательства перед гражданами.
Усилить полномочия регулятора понадобилось из-за сформировавшейся негативной практики, когда страховщики совершали направленные на вывод активов сделки, несмотря на предписание ЦБ РФ об ограничении или запрете финансовых операций с ценными бумагами или производными финансовыми инструментами. Так, в октябре 2019 года регулятор выявил признаки вывода активов у пяти страховых компаний, у которых были отозваны лицензии.
Принятые поправки также переносят на один год сроки, к которым должен быть сформирован минимальный размер уставного капитала страховых организаций (на начало 2022 и 2023 годов). По оценкам Всероссийского союза страховщиков, увеличить капитал предстоит примерно 30% участников рынка. Из-за коронакризиса сборы по некоторым добровольным видам страхования упали, поэтому поиск источников докапитализации для многих страховщиков осложнился. "Страховой рынок нуждается в небольшой регуляторной передышке для дальнейшего продолжения своей работы в сегодняшнем составе", - считает президент ВСС Игорь Юргенс.
Дачники сэкономят на кадастровых работах
Сейчас, как пояснили в Федеральной кадастровой палате, комплексные кадастровые работы проводятся только по заказу уполномоченного органа местного самоуправления или органа исполнительной власти региона. Владельцы загородной недвижимости вынуждены заказывать обычные кадастровые работы, которые в 10 раз дороже. Их цена за участок в 6 соток составляет около 10-15 тысяч рублей в зависимости от региона, в то время как средняя стоимость комплексных работ в расчете на один участок - 1200 рублей.
"Практически в каждом населенном пункте, садоводческом или огородническом товариществе есть земельные участки, границы которых не установлены либо внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) с ошибкой. В отдельных случаях это не единичные недостатки, а системные реестровые ошибки. Поэтому многие собственники недвижимости также заинтересованы в том, чтобы сведения о границах земельных участков были внесены в ЕГРН правильно", - уточняет первый зампред Московской областной Думы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. Часто возникает такая ситуация: владелец участка построил дом, но не может зарегистрировать его, так как формально граница участка проходит посередине строения, хотя по факту и забор, и дом поставлены правильно и нет никаких споров с соседями. Чтобы исправить эту ошибку, владельцу нужно заново делать межевание и согласовывать с соседом новые границы. В результате получается, что соседу тоже нужно делать межевание - и так до тех пор, пока все земельные участки не "встанут" на место.
Какие еще законы публикует "РГ"
Землю под аварийными домами смогут получить многодетные
Участки, освободившиеся после сноса аварийных домов, теперь можно передавать для индивидуального жилищного строительства. Это разрешается в населенных пунктах, где проживает не более 30 тысяч человек. Получать их смогут многодетные семьи и некоторые другие категории граждан. Кроме того, может быть увеличена финансовая помощь регионам от Фонда содействия реформированию ЖКХ на расселение аварийного жилья.
Стройками по госзаказу будет руководить одна компания
Создается публично-правовая компания "Единый заказчик в сфере строительства". Ранее за возведение "профильных" объектов отвечали министерства. Теперь ведомства освободят от несвойственных им функций. "Единый заказчик" будет отвечать за проектирование и строительство объектов, которые находятся или будут находиться в госсобственности. Рядом строек компания заниматься не будет, среди них - объекты транспортной инфраструктуры, правоохранительной деятельности, обороны и безопасности, атомной энергетики, космической инфраструктуры, мероприятия по обеспечению жильем военнослужащих.
С транспортных карт снят запрет на пополнение наличными
Транспортные, школьные и студенческие карты выведены из-под запрета на пополнение наличными анонимных электронных кошельков. Запрет и так не распространялся на большинство транспортных карт, выпускаемых транспортными организациями или пополняемых через них, но затронул транспортные карты, которые работают по модели электронных кошельков. Ранее Банк России решил не наказывать банки за пополнение наличными таких карт до 1 апреля, теперь они выведены из-под запрета на законодательном уровне.
Сертификаты на товары будут отзываться без суда
Контрольно-надзорные органы смогут прекращать действие деклараций и сертификатов на товары, если они оказались небезопасными или если документы о безопасности на них выданы фирмами, которые исключены из национальной системы аккредитации за нарушения.
Сейчас если контролеры выявляют, что товар, например детская игрушка, небезопасен, уходят месяцы на то, чтобы отменить сертификат о его безопасности. То же самое в случаях, когда Росаккредитация закрывает органы по сертификации и лаборатории за "липовые" сертификаты и протоколы испытаний: выданные ими документы продолжают действовать, их можно отменить только по суду, процедура занимает около года, и все это время потенциально небезопасный товар может легально продаваться.