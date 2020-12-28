"РГ" публикует законы, меняющие жизнь родителей, дачников и школьников

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Это очень важно для тех, у кого внезапно без вести пропал кто-то из близких. Ну и, разумеется, для полицейских, в том числе и сотрудников уголовного розыска, которые обязаны отыскать "потеряшек".

Часто теряются пожилые люди, которые забывают свое имя и не в состоянии найти дорогу домой. То же самое - маленькие дети. И, понятно, психически больные люди, волею случая оказавшиеся на улице, а затем - в больнице.

Бывает и так, что человек от удара по голове теряет память. Понятно, что всем им окажут необходимую помощь. А вот что с ними делать дальше? Тем более, что врачам сегодня, в условиях пандемии, очень не просто.

Потерявшихся людей, конечно же, ищут - и родственники, и друзья, и полиция. В полиции даже существует особая служба - "Бюро несчастных случаев", где собирают информацию о пропавших без вести людях и неопознанных трупах. Обзванивают больницы и морги. А Следственный комитет при сообщении о пропаже человека даже возбуждает уголовное дело об убийстве. Найдется живым - слава Богу, дело можно с облегчением закрыть.

Вообще же пропажа людей - всегда очень больная тема. По разным оценкам, в России ежегодно пропадает около 100 тысяч человек, большую часть со временем находят. Но эта статистика ежегодно растет на 12-15 процентов.

На 1 октября 2020 года в российской базе пропавших без вести числилось около 29 тысяч человек, более одной тысячи из них были дети.

Медики обязаны информировать полицию о пациентах, которые не могут сообщить данные о своей личности

По российским законам пропавшего человека должны искать пятнадцать лет, после этого его официально признают умершим. Правда, около 60 тысяч пропавших ежегодно находят живыми, что радует.

Конечно же, инициативная информация о необычных пациентах от врачей намного упростит задачу. Тем более что родственники все чаще вшивают в подкладки одежды своих проблемных бабушек, дедушек и детишек записки с адресами и телефонами.

Однако далеко не всегда медсестры и нянечки ощупывают одежду пациентов. И, тем более, не пытаются вернуть их домой. Ну, до сих пор медики не обязаны были это делать, куда-то что-то сообщать, хотя многие и звонили в полицию. Теперь - обязаны. В законе подтверждены и другие обязанности врачей.

Так, они должны информировать полицию, если имеются достаточные основания полагать, что вред здоровью пациента причинен в результате противоправных действий. Приказом минздрава утвержден перечень случаев, когда необходимо информировать правоохранительные органы. Таких признаков причинения вреда здоровью - четырнадцать.

29 тысяч человек числятся в российской базе пропавших без вести, по данным на октябрь 2020 года. Из них более одной тысячи - дети

То есть, если человек поступил, скажем, с ножевым или огнестрельным ранением, был избит или отравлен, ударен током, придушен или изнасилован, то звонок в правоохранительные органы обязателен. И даже, когда обнаружатся признаки проведения вмешательства с целью искусственного прерывания беременности вне медицинской организации, имеющей соответствующую лицензию. По сути, прием пострадавшего в больницу становится своеобразной начальной медэкспертизой. Такой документ, ужесточающий требование к медперсоналу, был вызван ростом латентной преступности. Есть люди, которые, даже став жертвой хулиганов, грабителей или насильников, опасаются заявить на них в полицию. Тем не менее врачи будут лечить человека, а полиция - изучать обстоятельства получения травм.

Однако новая поправка в закон призвана не выявлять преступления, а помогать попавшим в беду людям.