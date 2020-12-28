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28.12.2020 02:33
Рубрика: Спорт

Собиратель призов

Роберт Левандовски стал обладателем еще одной престижной премии
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Столичный выпуск № 293(8347)
Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски признан игроком года по версии Globe Soccer Awards. Церемония награждения прошла в Дубае.
В уходящем году Левандовски выиграл кучу индивидуальных и командных наград. Фото: Reuters В уходящем году Левандовски выиграл кучу индивидуальных и командных наград. Фото: Reuters
В уходящем году Левандовски выиграл кучу индивидуальных и командных наград. Фото: Reuters

Все привыкли, что два главных индивидуальных приза в футболе - это "Золотой мяч" и "Игрок года ФИФА". Безусловно, речь идет о двух самых престижных наградах, но есть и другие, которые уже не первый год обращают на себя внимание.

Фото: AP Photo/Manu Fernandez
Криштиану Роналду подвел итоги года

К примеру, Globe Soccer Awards, организацией которого занимаются Европейская ассоциация клубов и Европейская ассоциация футбольных агентов. Мероприятие проводится с 2010 года, и его победителями становятся звезды.

В этом году в главной номинации - игрок года - триумфатором стал обладатель "Игрок года ФИФА" Левандовски. Поляк опередил прошлогоднего обладателя приза Криштиану Роналду, а также Чиро Иммобиле, Карима Бензема, Лионеля Месси, Маркиньоса, Садио Мане и Сержа Гнабри.

Помимо игрока года были вручены и другие награды. Тренером года стал наставник "Баварии" Ханс-Дитер Флик. Под его руководством мюнхенцы завоевали Лигу чемпионов, Бундеслигу, Кубок и Суперкубок Германии, а также Суперкубок УЕФА. Неудивительно, что командой года была признана именно "Бавария".

В то же время лучшим футболистом XXI века стал Роналду. Примечательно, что по возвращении из Эмиратов португальцу не придется отбывать карантин, несмотря на требование для каждого возвращающегося в Италию в период с 21 декабря по 6 января на определенное время уйти на самоизоляцию из-за угрозы распространения коронавируса. Это стало возможным благодаря принятым нормативным актам, позволившим спортсменам не проходить самоизоляцию по прибытии из-за границы.

Чуть ранее Левандовски был признан игроком года ФИФА

Несмотря на солидный по футбольным меркам возраст (35 лет), Роналду находится в отличной форме: в уходящем году он забил 33 мяча в чемпионате Италии. Больше его в европейских топ-5 лигах в 2020 году не забивал никто.

- Люди могут смотреть на меня и говорить: "Криштиану был потрясающим игроком, но теперь он медленный". Я не хочу такого, - признался Роналду в интервью Goal.com. - Все зависит от твоего мышления, мотивации и опыта. В спорте можно достичь зрелости. Посмотрите на Федерера - ему 39 лет, и он в порядке.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Футбольные клубы "Бавария"

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