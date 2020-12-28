Росавиация распределит дополнительные субсидии по региональным маршрутам

Дополнительные средства, выделенные правительством на субсидирование региональных авиаперевозок, распределят по уточненному списку маршрутов, сообщили в Росавиации. Обновленный перечень маршрутов опубликован на официальном портале ведомства.

Накануне правительство направило из резервного фонда 3,74 млрд рублей на субсидии внутренних авиаперевозок в этом году. Согласно распоряжению, 1,9 млрд рублей пойдет на программу субсидирования перелетов между регионами, минуя Москву. Первоначально на эти цели из федерального бюджета уже было выделено 8,35 млрд рублей. Еще 1,84 млрд рублей к уже выделенным ранее 5,8 млрд рублей направят на дополнительные субсидии авиаперевозок из Дальнего Востока, в Симферополь и Калининград. Также 295 млн рублей было к выделенным ранее 855 млн рублей потупит аэропортам для компенсации потерь от обслуживания воздушных судов силовых структур.

Как пояснили "РГ" в Росавиации, распределение субсидий пройдет по обновленному списку, но новых маршрутов в нем нет. При этом включенные в действующий список маршруты могут быть включены и в перечень 2021 года.

В опубликованном приказе Росавиации более 900 позиций. В прежнем списке было более 700 позиций. Многие маршруты более подробно разбиты на несколько позиций в зависимости от периода выполнения рейсов. Например, перевозки по маршруту Абакан-Кемерово будут учитываться отдельно в период с 3 февраля по 31 июля, с 1 августа по 30 ноября и с 1 по 31 декабря. Также отдельно будет учитываться, на каком воздушном судне выполнялась перевозка, скажем, на самолете АН-28 или Л-410.

В перечень вошли маршруты, связывающие регионы страны прямыми рейсами с южными курортами. Например, это перелеты из Сочи в Брянск, Иваново, Калугу, из Симферополя - в Курск, Тамбов, из Анапы - в Псков, Курск.

Авиакомпании, перевозящие пассажиров по этим маршрутам, получат компенсацию части расходов. Правда распределение дополнительной субсидии непосредственно на стоимость авиабилетов для пассажиров уже не повлияет, отметили в Росавиации.

При этом в 2020 году авиакомпании уже были вынуждены снизить цены на авиабилеты, чтобы хоть как-то привлечь пассажиров. По данным сервиса Туту.ру, по некоторым направлениям средний чек на авиабилеты с вылетом даже в новогодние праздники, то есть с 25 декабря 2020 года по 10 января 2021 года, снизился на 60% по сравнению с показателями прошлого сезона.