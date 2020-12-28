Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией

Россия продлила до 12 января включительно приостановку авиасообщения с Великобританией, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 12 января 2021 года", - говорится в сообщении (цитата по РИА Новости).

Ранее Россия приостановила авиасообщение с Великобританией с 22 декабря на семь дней в связи с выявлением на территории этой страны нового штамма коронавируса. При этом предполагалось следить за развитием ситуации и затем принять дальнейшие решения.