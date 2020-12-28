Россияне стали потреблять больше свежих овощей

Потребление свежих овощей в России вырастет к 2028 году до 115 кг на душу населения за счет дальнейшего увеличения объемов производства тепличных овощей. К такому выводу пришли эксперты Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка.

На сегодня потребление овощей составляет 109 килограммов на душу населения в год. Это на 24 процента меньше рекомендованных минздравом норм. Однако это далеко не самый плохой показатель в Европе. Так, например, в Германии, Франции и Канаде этот показатель меньше. Эксперты уверены, восстановление экономики, плюс растущий интерес россиян к здоровому образу жизни сделают свое дело. Даже по самым скромным оценкам, потребление свежих овощей будет расти минимум на процент в год и достигнет 115 килограммов к 2028 году.

Директор Аналитического центра СовЭкон Андрей Сизов считает, что россияне могут потреблять больше свежих овощей. Однако единственно значимым фактором роста этого показателя являетсярост доходов населения.

"За последние десять лет потребление овощей россиянами существенно выросло и главным фактором стал рост доходов населения, - уверен Андрей Сизов. - Но если на фоне экономических потрясений доходы населения расти не будут, то это скажется и на потреблении свежих овощей".

Однако по мимо доходов существует и другие факторы роста потребления овощей. Так, в частности, увеличение объемов производства тепличного хозяйства, развитие конкуренции в этой среде и, как следствие, снижение цен на продукцию, также являются существенным фактором роста.

По прогнозам Центра отраслевой экспертизы, в ближайшие несколько лет производство овощей закрытого грунта будет увеличиваться в среднем на 7 процентов в год.

При этом наибольшим потенциалом с точки зрения ввода новых мощностей обладают регионы Европейской части России, Урала и Западной Сибири. Потенциально эти регионы могут производить более 90% дополнительных объемов овощей. Развитие здесь тепличных хозяйств поможет также снизить долю импорта. По расчетам экспертов, за пять лет снижение импортных овощей может составить примерно 16 процентов.

Если говорить про категорию овощей, то наиболее успешными в плане импортозамещения могут стать томаты. Сейчас на этот овощ приходится больше четверти от общего объема ввозимых в страну овощей (558 тысяч тонн в 2019 году). По прогнозам экспертов ЦОЭ, к 2025 году объем сбора томатов закрытого грунта в России вырастет на 370 тысяч тонн. Таких показателей удастся достичь за счет снижения импорта на 210 тысяч тонн (38 процентов) - до 347 тысяч тонн, а также за счет роста потребления на 160 тысяч тонн.

Уже через пять лет на прилавках магазинов станет меньше импортных огурцов. Если в 2019 году Россия ввезла около 100 тысяч тонн свежих огурцов, то, к 2025 году потребуется в три раза меньше - около 36 тысяч тонн. Остальной объем смогут произвести отечественные аграрии. И это уже с учетом роста потребления, который через пять лет увеличится до 120 тысяч тонн.