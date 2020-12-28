Закон Республики Северная Осетия - Алания от 24 декабря 2020 года № 105-РЗ "О республиканском бюджете Республики Северная Осетия - Алания на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

Статья 1. Основные характеристики республиканского бюджета Республики Северная Осетия - Алания на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить основные характеристики республиканского бюджета Республики Северная Осетия - Алания на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов республиканского бюджета в сумме 37 656 737,3 тыс. рублей с учетом средств, получаемых из федерального бюджета по разделу "Безвозмездные поступления" в сумме 25 841 963,6 тыс. рублей;

2) общий объем расходов республиканского бюджета в сумме 37 759 423,1 тыс. рублей;

3) прогнозируемый дефицит республиканского бюджета в сумме 102 685,8 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики республиканского бюджета Республики Северная Осетия - Алания на 2022 год и на 2023 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов республиканского бюджета на 2022 год в сумме 32 591 635,3 тыс. рублей с учетом средств, получаемых из федерального бюджета по разделу "Безвозмездные поступления" в сумме 20 221 366,2 тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 30 587 373,3 тыс. рублей с учетом средств, получаемых из федерального бюджета по разделу "Безвозмездные поступления" в сумме 18 315 318,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов республиканского бюджета на 2022 год в сумме 31311 301,1 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 511 052,0 тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 29 069 548,3 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 005 319,1 тыс. рублей;

3) прогнозируемый профицит республиканского бюджета на 2022 год в сумме 1 280 334,2 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 1 517 825,0 тыс. рублей.

Статья 2. Доходы республиканского бюджета Республики Северная Осетия - Алания на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. В соответствии с пунктом 2 статьи 1841 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить нормативы распределения доходов между республиканским бюджетом Республики Северная Осетия - Алания и бюджетами муниципальных районов и городского округа г. Владикавказ на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 1 к настоящему Закону.

2. Утвердить дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц, заменяющих дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городского округа г. Владикавказ, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону.

3. Установить дифференцированные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных районов и городского округа г. Владикавказ доходов от уплаты акцизов на автомобильный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированный бюджет Республики Северная Осетия - Алания, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 3 к настоящему Закону.

4. Установить, что в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов в доходы республиканского бюджета Республики Северная Осетия - Алания подлежат зачислению:

1) доходы от продажи земельных участков, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти Республики Северная Осетия - Алания, передачи в аренду таких земельных участков, продажи прав на заключение договоров аренды таких земельных участков - по нормативу 50 процентов;

2) доходы от продажи объектов недвижимого имущества одновременно с занятыми такими объектами недвижимого имущества земельными участками, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти Республики Северная Осетия - Алания, - по нормативу 50 процентов;

3) плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти Республики Северная Осетия - Алания, - по нормативу 50 процентов;

4) плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти Республики Северная Осетия - Алания, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти Республики Северная Осетия - Алания, - по нормативу 50 процентов.

5. Установить, что:

1) ставки платы за единицу объема древесины (в том числе для собственных нужд), утвержденные Постановлением Правительства Республики Северная Осетия - Алания от 7 сентября 2007 года № 212 "О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов (в том числе по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд) и ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося в собственности Республики Северная Осетия - Алания", применяются в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов с коэффициентом 2,38;

2) ставки платы за единицу объема лесных ресурсов (за исключением древесины) и ставки платы за единицу площади лесного участка, находящегося в собственности Республики Северная Осетия - Алания, утвержденные Постановлением Правительства Республики Северная Осетия - Алания от 7 сентября 2007 года № 212 "О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов (в том числе по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд) и ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося в собственности Республики Северная Осетия - Алания", применяются в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов с коэффициентом 1,89.

6. Установить, что в доходах республиканского бюджета учитываются субсидии, перечисляемые республиканскому бюджету из местных бюджетов в соответствии с Законом Республики Северная Осетия - Алания от 29 декабря 2009 года № 58-РЗ "О межбюджетных отношениях в Республике Северная Осетия - Алания", в 2021 году в сумме 99,4 тыс. рублей.

Уровень, исходя из которого определяется объем субсидий, предоставляемых из местных бюджетов в республиканский бюджет, устанавливается в размере 1 364,1 рубля на человека.

Указанные в настоящей части субсидии предусматриваются в бюджетах соответствующих поселений на 2021 год в соответствии с приложением 4 к настоящему Закону.

7. Утвердить доходы республиканского бюджета Республики Северная Осетия - Алания на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 5 к настоящему Закону.

Статья 3. Главные администраторы доходов республиканского бюджета Республики Северная Осетия - Алания и главные администраторы источников финансирования дефицита республиканского бюджета Республики Северная Осетия - Алания

1. Утвердить Перечень и коды главных администраторов доходов республиканского бюджета Республики Северная Осетия - Алания и закрепляемые за ними доходы согласно приложению 6 к настоящему Закону.

2. Утвердить Перечень и коды главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита республиканского бюджета Республики Северная Осетия - Алания согласно приложению 7 к настоящему Закону.

3. Утвердить Перечень и коды главных администраторов доходов бюджетов муниципальных районов и городского округа г. Владикавказ - главных распорядителей, иных прямых получателей средств республиканского бюджета Республики Северная Осетия - Алания согласно приложению 8 к настоящему Закону.

Статья 4. Бюджетные ассигнования республиканского бюджета Республики Северная Осетия - Алания на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств Республики Северная Осетия - Алания на 2021 год в сумме 5 333 985,5 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 5 042 207,6 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 5 065 948,5 тыс. рублей в соответствии с приложением 9 к настоящему Закону.

2. Утвердить ведомственную структуру расходов республиканского бюджета Республики Северная Осетия - Алания на 2021 год на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 10 к настоящему Закону.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям (государственным программам Республики Северная Осетия - Алания и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов республиканского бюджета Республики Северная Осетия - Алания на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 11 к настоящему Закону.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам Республики Северная Осетия - Алания и непрограммным направлениям деятельности), разделам, подразделам, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов республиканского бюджета Республики Северная Осетия - Алания на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 12 к настоящему Закону.

5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию Республиканской адресной инвестиционной программы Республики Северная Осетия - Алания на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 13 к настоящему Закону.

6. Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Республики Северная Осетия - Алания на 2021 год в сумме 3 274 753,7 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 3 069 489,4 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 3 351 853,6 тыс. рублей, в том числе на:

1) финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения в Республике Северная Осетия - Алания на 2021 год в сумме 3 274 410,9 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 3 069 146,6 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 3 351 510,8 тыс. рублей, из них за счет:

а) субсидий, передаваемых бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях, - на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 109 283,6 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей;

б) межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", - на 2021 год в сумме 496 000,0 тыс. рублей, на 2022 год сумме 0,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей;

в) субсидий на софинансирование строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, входящих в состав инвестиционных проектов по созданию в субъектах Российской Федерации туристских кластеров, - на 2021 год в сумме 680 646,9 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей;

2) уплату процентов за рассрочку по обязательствам (задолженности) Республики Северная Осетия - Алания по бюджетному кредиту, реструктурированному в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 384-ФЗ "О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов", - на 2021 год в сумме 342,8 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 342,8 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 342,8 тыс. рублей.

7. Утвердить объем бюджетных ассигнований на обязательное медицинское страхование неработающих граждан, указанных в пункте 5 части 1 статьи 10 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации":

1) на 2021 год в сумме 3 558 287,3 тыс. рублей, в том числе за счет иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение уплаты страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения за граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территориях Республики Абхазия и Республики Южная Осетия, в сумме 7 533,4 тыс. рублей;

2) на 2022 год в сумме 2 493 351,5 тыс. рублей, в том числе за счет иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение уплаты страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения за граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территориях Республики Абхазия и Республики Южная Осетия, в сумме 7 834,9 тыс. рублей;

3) на 2023 год в сумме 2 165 237,8 тыс. рублей, в том числе за счет иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение уплаты страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения за граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территориях Республики Абхазия и Республики Южная Осетия, в сумме 8 149,1 тыс. рублей.

8. Установить, что приоритетными расходами республиканского бюджета Республики Северная Осетия - Алания являются расходы, направленные на:

1) оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда;

2) социальное обеспечение населения;

3) оплату коммунальных услуг и услуг связи;

4) приобретение медикаментов, перевязочных средств и прочих лечебных расходов;

5) приобретение продуктов питания и услуг по организации питания для государственных учреждений Республики Северная Осетия - Алания в сферах здравоохранения, социальной защиты, культуры, образования, физкультуры и спорта;

6) предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам (за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности);

7) обслуживание и погашение государственного долга Республики Северная Осетия - Алания;

8) субсидии государственным бюджетным учреждениям Республики Северная Осетия - Алания и государственным автономным учреждениям Республики Северная Осетия - Алания на выполнение государственного задания.

9. Правительство Республики Северная Осетия - Алания вправе устанавливать ограничения на доведение лимитов бюджетных обязательств в течение финансового года до главных распорядителей бюджетных средств. Ограничения на доведение лимитов бюджетных обязательств в течение финансового года до главных распорядителей бюджетных средств осуществляются в порядке, установленном Правительством Республики Северная Осетия - Алания.

Статья 5. Предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями

Утвердить распределение бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями, на 2021 год на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 14 к настоящему Закону.

Статья 6. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, а также некоммерческим организациям, не являющимся автономными и бюджетными учреждениями

Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, а также некоммерческим организациям, не являющимся автономными и бюджетными учреждениями, предоставляются в порядке, установленном Правительством Республики Северная Осетия - Алания:

1) общественным и национально-культурным объединениям на содействие этнокультурному развитию населения Республики Северная Осетия - Алания;

2) общественным, молодежным и религиозным организациям на мероприятия общей профилактики экстремистских и ксенофобских проявлений, а также разработку и реализацию социально значимых проектов, акций и мероприятий;

3) Аланскому республиканскому казачьему обществу Терского войскового казачьего общества на реализацию мероприятий по обеспечению условий для привлечения казаков к несению государственной и иной службы, развитие и совершенствование военно-патриотического воспитания, образования, культуры и спорта, информационно-пропагандистское обеспечение;

4) негосударственным дошкольным образовательным организациям на финансовое обеспечение получения дошкольного образования;

5) негосударственным общеобразовательным организациям на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования;

6) творческим союзам на социальную поддержку творческих работников, выдающихся деятелей искусства, молодых талантливых авторов и исполнителей, на обеспечение мероприятий в области культуры и искусства (проведение театральных, музыкальных фестивалей, мастер-классов, выставок);

7) сельхозтоваропроизводителям на:

а) возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе;

б) реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения;

в) создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации;

г) стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм (производства зерновых и зернобобовых культур, производства масличных культур, производства овощей открытого грунта, развитие виноградных насаждений, производства продукции плодово-ягодных насаждений, производства молока, развитие специализированного мясного скотоводства, развитие овцеводства, развитие малых форм хозяйствования);

д) поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (оказание несвязанной поддержки, повышение продуктивности в молочном скотоводстве, поддержка племенного животноводства, поддержка элитного семеноводства, поддержка сельскохозяйственного страхования);

8) издательствам на возмещение части затрат на издание социально значимой (национальной) литературы;

9) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим пассажирские перевозки по социально значимым маршрутам на территории Республики Северная Осетия - Алания;

10) организациям железнодорожного пассажирского транспорта на возмещение убытков, возникших вследствие регулирования тарифов от пригородных перевозок железнодорожным транспортом общего пользования на территории Республики Северная Осетия - Алания;

11) организациям железнодорожного пассажирского транспорта на возмещение потерь, возникших в результате установления льгот по тарифам на проезд обучающихся в школах, учреждениях начального, среднего профессионального и высшего образования железнодорожным транспортом общего пользования на территории Республики Северная Осетия - Алания;

12) авиаперевозчикам на возмещение недополученных доходов при осуществлении региональных воздушных перевозок по маршрутам с пунктом отправления (назначения) - аэропорт "Владикавказ";

13) специализированной некоммерческой организации "Региональный оператор Республики Северная Осетия - Алания - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Республике Северная Осетия - Алания" на осуществление мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории Республики Северная Осетия - Алания и уставной деятельности;

14) автономной некоммерческой организации "Центр народных художественных промыслов" на осуществление уставной деятельности;

15) Региональному фонду развития промышленности Республики Северная Осетия - Алания на его формирование;

16) Фонду защиты прав граждан - участников долевого строительства на осуществление уставной деятельности;

17) некоммерческой организации "Фонд выставочной и презентационной деятельности Республики Северная Осетия - Алания" на обеспечение уставной деятельности;

18) некоммерческой организации "Фонд поддержки предпринимательства" на обеспечение деятельности;

19) некоммерческой организации "Фонд микрофинансирования малых и средних предприятий Республики Северная Осетия - Алания" на развитие системы микрофинансирования;

20) некоммерческой организации "Фонд кредитных гарантий Республики Северная Осетия - Алания" на развитие системы кредитования;

21) субъектам малого и среднего предпринимательства на затраты по уплате процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях;

22) начинающим предпринимателям на предоставление грантов для создания собственного бизнеса;

23) общественным организациям ветеранов и отдельным общественным организациям и иным некоммерческим объединениям на социальную поддержку;

24) некоммерческим организациям на проведение мероприятий по формированию условий для удовлетворенности инвалидов качеством предоставления реабилитационных услуг;

25) юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на:

а) реализацию мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере реабилитации и абилитации инвалидов (формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Республике Северная Осетия - Алания);

б) оказание государственных услуг в сфере занятости населения;

в) организацию сопровождения при содействии занятости инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста;

г) организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста;

д) организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста;

е) переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости.

Статья 7. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городского округа г. Владикавказ

1. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городского округа г. Владикавказ, на 2021 год в сумме 7 667 365,3 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 5 923 266,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 5 646 566,9 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городского округа г. Владикавказ, согласно приложению 15 к настоящему Закону.

3. Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов и городского округа г. Владикавказ, дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, иных дотаций, иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Северная Осетия - Алания бюджетам муниципальных районов и городского округа г. Владикавказ, за исключением межбюджетных трансфертов, распределение которых утверждено приложением 15 к настоящему Закону, утверждается Правительством Республики Северная Осетия - Алания.

4. Установить критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городского округа) на 2021 год - 1,826, на 2022 год - 1,826 и на 2023 год - 1,826.

5. Установить критерий выравнивания финансовых возможностей городских поселений, сельских поселений по осуществлению органами местного самоуправления городских поселений, сельских поселений полномочий по решению вопросов местного значения на 2021 год в размере 125,01 рубля на человека, на 2022 год - 125,01 рубля на человека и на 2023 год - 125,01 рубля на человека.

6. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности предоставляются муниципальным образованиям при условии заключения соглашения с Министерством финансов Республики Северная Осетия - Алания о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципальных районов (городского округа).

7. Предоставить Правительству Республики Северная Осетия - Алания право осуществлять сокращение (увеличение):

1) межбюджетных трансфертов, предоставляемых муниципальным районам и городскому округу г. Владикавказ за счет средств, получаемых из федерального бюджета, в случае сокращения (увеличения) объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете бюджету Республики Северная Осетия - Алания на данные цели;

2) межбюджетных трансфертов, предоставляемых муниципальным районам и городскому округу г. Владикавказ за счет средств республиканского бюджета Республики Северная Осетия - Алания, в случае изменения показателей, применяемых при расчете межбюджетных трансфертов, и выявления факта отсутствия (наличия) потребности в межбюджетных трансфертах в процессе исполнения республиканского бюджета Республики Северная Осетия - Алания.

8. Субвенции, межбюджетные субсидии, иные межбюджетные трансферты, предусмотренные настоящим Законом, предоставляются в порядке, установленном Правительством Республики Северная Осетия - Алания.

Статья 8. Предоставление бюджетных кредитов бюджетам муниципальных районов и городского округа г. Владикавказ в 2021 году

1. Установить, что в 2021 году бюджетные кредиты бюджетам муниципальных районов и городского округа г. Владикавказ предоставляются из республиканского бюджета Республики Северная Осетия - Алания в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита республиканского бюджета Республики Северная Осетия - Алания, в сумме до 738 164,8 тыс. рублей, в том числе:

1) в сумме до 38 164,8 тыс. рублей на частичное покрытие дефицитов бюджетов муниципальных районов и городского округа г. Владикавказ, в том числе в связи с реализацией инвестиционных программ, а также на погашение долговых обязательств муниципальных районов и городского округа г. Владикавказ в виде обязательств по бюджетным кредитам, кредитам, привлеченным муниципальными районами и городским округом г. Владикавказ от кредитных организаций, и осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных аварий, произошедших на территории муниципального образования Республики Северная Осетия - Алания, - на срок до пяти лет;

2) в сумме до 700 000,0 тыс. рублей на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных районов и городского округа г. Владикавказ, - на срок, не выходящий за пределы финансового года.

2. Бюджетные кредиты предоставляются бюджетам муниципальных районов и городского округа г. Владикавказ без предоставления ими обеспечения исполнения своих обязательств по возврату указанных кредитов, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных соответствующим соглашением.

3. Установить плату за пользование указанными в части 1 настоящей статьи бюджетными кредитами:

1) для частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных районов и городского округа г. Владикавказ, в том числе в связи с реализацией инвестиционных программ, а также погашения долговых обязательств муниципальных районов и городского округа г. Владикавказ в виде обязательств по бюджетным кредитам, кредитам, привлеченным муниципальными районами и городским округом г. Владикавказ от кредитных организаций, для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных районов и городского округа г. Владикавказ, - в размере одного процента годовых;

2) для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных аварий, произошедших на территории муниципального образования Республики Северная Осетия - Алания, - по ставке ноль процентов.

4. Предоставление, использование и возврат муниципальными районами и городским округом г. Владикавказ указанных в части 1 настоящей статьи бюджетных кредитов, полученных из республиканского бюджета Республики Северная Осетия - Алания, осуществляются в порядке, установленном Правительством Республики Северная Осетия - Алания.

Статья 9. Источники финансирования дефицита республиканского бюджета Республики Северная Осетия - Алания

Утвердить источники финансирования дефицита республиканского бюджета Республики Северная Осетия - Алания на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 16 к настоящему Закону.

Статья 10. Управление государственным долгом Республики Северная Осетия - Алания

1. Установить верхний предел государственного внутреннего долга Республики Северная Осетия - Алания по долговым обязательствам Республики Северная Осетия - Алания:

1) на 1 января 2022 года в сумме 8 124 688,7 тыс. рублей, в том числе по государственным гарантиям в валюте Российской Федерации в сумме 0,0 тыс. рублей;

2) на 1 января 2023 года в сумме 6 844 354,5 тыс. рублей, в том числе по государственным гарантиям в валюте Российской Федерации в сумме 0,0 тыс. рублей;

3) на 1 января 2024 года в сумме 5 326 529,5 тыс. рублей, в том числе по государственным гарантиям в валюте Российской Федерации в сумме 0,0 тыс. рублей.

2. Утвердить:

1) объем расходов на обслуживание государственного долга Республики Северная Осетия - Алания:

а) на 2021 год в сумме 117 802,3 тыс. рублей, в том числе на уплату процентов за продление в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 2 декабря 2019 года № 380-ФЗ "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" периода погашения реструктурированных в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 19 декабря 2016 года № 415-ФЗ "О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" и Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 декабря 2017 года № 1531 "О проведении в 2017 году реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам" обязательств (задолженности) Республики Северная Осетия - Алания перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам в сумме 6 891,5 тыс. рублей;

б) на 2022 год в сумме 130 000,0 тыс. рублей, в том числе на уплату процентов за продление в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 2 декабря 2019 года № 380-ФЗ "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" периода погашения реструктурированных в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 19 декабря 2016 года № 415-ФЗ "О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" и Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 декабря 2017 года № 1531 "О проведении в 2017 году реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам" обязательств (задолженности) Республики Северная Осетия - Алания перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам в сумме 6 506,8 тыс. рублей;

в) на 2023 год в сумме 100 000,0 тыс. рублей, в том числе на уплату процентов за продление в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 2 декабря 2019 года № 380-ФЗ "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" периода погашения реструктурированных в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 19 декабря 2016 года № 415-ФЗ "О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" и Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 декабря 2017 года № 1531 "О проведении в 2017 году реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам" обязательств (задолженности) Республики Северная Осетия - Алания перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам в сумме 6 122,2 тыс. рублей;

2) программу государственных внутренних заимствований Республики Северная Осетия - Алания на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 17 к настоящему Закону;

3) программу государственных гарантий Республики Северная Осетия - Алания в валюте Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 18 к настоящему Закону.

3. Правительство Республики Северная Осетия - Алания в 2021 году осуществляет привлечение средств от кредитных организаций на период временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении республиканского бюджета Республики Северная Осетия - Алания, на покрытие дефицита республиканского бюджета Республики Северная Осетия - Алания, а также на погашение долговых обязательств и снижение совокупных затрат по обслуживанию государственного долга Республики Северная Осетия - Алания в сумме 5 442 362,8 тыс, рублей.

4. Правительство Республики Северная Осетия - Алания в 2021 году осуществляет привлечение бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на едином счете республиканского бюджета Республики Северная Осетия - Алания в сумме 5 700 000 тыс. рублей.

5. Правительство Республики Северная Осетия - Алания вправе принимать решения о привлечении в 2021 году бюджетных кредитов от Управления Федерального казначейства по Республике Северная Осетия - Алания в валюте Российской Федерации в пределах сумм кредитов, предусмотренных к привлечению от кредитных организаций в валюте Российской Федерации в соответствии с Программой государственных внутренних заимствований Республики Северная Осетия - Алания на 2021 год.

6. Правительство Республики Северная Осетия - Алания вправе осуществлять государственные внутренние заимствования с превышением установленного настоящим Законом предельного объема государственных внутренних заимствований в целях погашения долговых обязательств, если это снижает расходы на обслуживание государственного долга Республики Северная Осетия - Алания и осуществляется в рамках объема государственного внутреннего долга Республики Северная Осетия - Алания, установленного настоящим Законом.

7. Правительство Республики Северная Осетия - Алания вводит мораторий на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов на предоставление государственных гарантий Республики Северная Осетия - Алания.

Статья 11. Особенности исполнения республиканского бюджета Республики Северная Осетия - Алания в 2021 году

1. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации основанием для внесения в 2021 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи республиканского бюджета Республики Северная Осетия - Алания без внесения изменений в настоящий Закон является распределение зарезервированных в составе утвержденных статьей 4 настоящего Закона:

1) бюджетных ассигнований в сумме 50 000,0 тыс. рублей, предусмотренных в 2021 году по подразделу "Резервные фонды" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов на реализацию решений Главы Республики Северная Осетия - Алания и Правительства Республики Северная Осетия - Алания в соответствии с нормативными правовыми актами Главы Республики Северная Осетия - Алания и Правительства Республики Северная Осетия - Алания;

2) бюджетных ассигнований в сумме 500,0 тыс. рублей, предусмотренных в 2021 году по подразделу "Мобилизационная подготовка экономики" раздела "Национальная оборона" классификации расходов бюджетов на реализацию мероприятий по обеспечению мобилизационной готовности экономики по решениям Правительства Республики Северная Осетия - Алания;

3) бюджетных ассигнований в сумме 10 081,3 тыс. рублей, предусмотренных в 2021 году по подразделу "Общеэкономические вопросы" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов на реализацию мероприятий активной политики занятости государственной программы Республики Северная Осетия - Алания "Содействие занятости населения Республики Северная Осетия - Алания" на 2014-2024 годы по решениям Правительства Республики Северная Осетия - Алания;

4) бюджетных ассигнований в сумме 100 000,0 тыс. рублей в 2021 году, в сумме 100 000,0 тыс. рублей в 2022 году, в сумме 100 000,0 тыс. рублей в 2023 году, предусмотренных по подразделу "Общеэкономические вопросы" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов на реализацию Республиканской адресной инвестиционной программы Республики Северная Осетия - Алания на осуществление капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности по подпрограммам государственных и федеральных целевых программ Российской Федерации и федеральных целевых программ по социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, по решениям Правительства Республики Северная Осетия - Алания.

2. Утвердить объём бюджетных ассигнований в сумме 1 154 030,9 тыс. рублей, зарезервированных в 2021-2023 годах по подразделу "Другие вопросы в области национальной экономики" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов в результате снижения объема погашения задолженности Республики Северная Осетия - Алания по бюджетным кредитам с учетом продления реструктуризации обязательств (задолженности).

Установить, что указанные бюджетные ассигнования направляются на осуществление бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры в целях реализации новых инвестиционных проектов, на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, на обеспечение расходных обязательств Республики Северная Осетия - Алания, связанных с реализацией региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, на компенсацию снижения по итогам 2021 года налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета по сравнению с 2019 годом по решениям Правительства Республики Северная Осетия - Алания без внесения изменений в настоящий Закон.

3. Порядок осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Республики Северная Осетия - Алания устанавливается Правительством Республики Северная Осетия - Алания.

4. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и частью 4 статьи 251 Закона Республики Северная Осетия - Алания от 9 июля 2008 года № ЗЗ-РЗ "О бюджетном процессе в Республике Северная Осетия - Алания" следующие основания для внесения в 2021 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи республиканского бюджета Республики Северная Осетия - Алания, связанные с особенностями исполнения республиканского бюджета и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств республиканского бюджета Республики Северная Осетия - Алания:

1) изменение функций и полномочий главных распорядителей (распорядителей), получателей бюджетных средств, а также передача государственного имущества;

2) перераспределение в соответствии с законами Республики Северная Осетия - Алания, решениями Главы Республики Северная Осетия - Алания, Правительства Республики Северная Осетия - Алания бюджетных ассигнований, предусмотренных на мероприятия, связанные с ликвидацией и преобразованием органов государственной власти Республики Северная Осетия - Алания (государственных органов Республики Северная Осетия - Алания);

3) изменение типа (подведомственности) государственных учреждений и организационно-правовой формы государственных унитарных предприятий, подведомственных органам исполнительной власти Республики Северная Осетия - Алания;

4) исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства республиканского бюджета Республики Северная Осетия - Алания и (или) предусматривающих перечисление этих средств в счет оплаты судебных издержек, увеличения подлежащих уплате казенным учреждением сумм налогов, сборов, пеней, штрафов, а также социальных выплат (за исключением выплат, отнесенных к публичным нормативным обязательствам), установленных законодательством Российской Федерации;

5) изменение бюджетной классификации расходов бюджетов;

6) распределение и перераспределение бюджетных ассигнований, в том числе на осуществление капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности, по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов классификации расходов республиканского бюджета Республики Северная Осетия - Алания, в том числе путем введения новых кодов классификации расходов республиканского бюджета Республики Северная Осетия - Алания, на сумму средств, необходимых для выполнения условий софинансирования, установленных для получения межбюджетных трансфертов, предоставляемых республиканскому бюджету Республики Северная Осетия - Алания из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

7) перераспределение бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета в целях финансового обеспечения реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года";

8) перераспределение бюджетных ассигнований между видами источников финансирования дефицита республиканского бюджета Республики Северная Осетия - Алания в ходе исполнения республиканского бюджета Республики Северная Осетия - Алания в пределах общего объема бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита республиканского бюджета Республики Северная Осетия - Алания по решению Правительства Республики Северная Осетия - Алания;

9) перераспределение бюджетных ассигнований на увеличение бюджетных ассигнований резервного фонда Главы Республики Северная Осетия - Алания и Правительства Республики Северная Осетия - Алания с целью направления бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, а также на иные цели, определенные решением Главы Республики Северная Осетия - Алания и Правительства Республики Северная Осетия - Алания.

5. Установить, что Министерство финансов Республики Северная Осетия - Алания в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, поступления иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, в том числе их остатков, не использованных на начало 2021 года, вправе направлять их на увеличение расходов республиканского бюджета Республики Северная Осетия - Алания соответственно целям предоставления субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, с внесением изменений в показатели сводной бюджетной росписи республиканского бюджета Республики Северная Осетия - Алания без внесения изменений в настоящий Закон, а в случае сокращения (возврата при отсутствии потребности) указанных средств - на уменьшение расходов республиканского бюджета Республики Северная Осетия - Алания.

Распределение субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, в том числе их остатков, не использованных на начало текущего финансового года, подлежащих перечислению бюджетам муниципальных районов и городского округа г. Владикавказ, осуществляется нормативными правовыми актами Правительства Республики Северная Осетия - Алания или в установленном им порядке,

6, Установить, что в ходе исполнения республиканского бюджета в 2021 году в соответствии с решениями Правительства Республики Северная Осетия - Алания в сводную бюджетную роспись республиканского бюджета без внесения изменений в настоящий Закон могут быть внесены изменения в случае получения дотаций из федерального бюджета, в том числе с превышением общего объема расходов, утвержденных настоящим Законом,

7. Установить, что остатки средств республиканского бюджета на 1 января 2021 года в размере не более одной двенадцатой общего объема расходов республиканского бюджета Республики Северная Осетия - Алания текущего финансового года направляются на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения республиканского бюджета Республики Северная Осетия - Алания в текущем финансовом году,

8. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2021 года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных из республиканского бюджета Республики Северная Осетия - Алания бюджетам муниципальных образований в форме субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в республиканский бюджет Республики Северная Осетия - Алания в течение первых 10 рабочих дней 2021 года.

9. Порядок осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Республики Северная Осетия - Алания устанавливается Правительством Республики Северная Осетия - Алания.

10, Установить, что средства в объеме остатков субсидий, предоставленных в 2020 году государственным бюджетным и автономным учреждениям Республики Северная Осетия - Алания на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с недостижением государственными бюджетными и автономными учреждениями Республики Северная Осетия - Алания установленных государственным заданием показателей, характеризующих объем государственных услуг (работ), а также средства в объеме остатков субсидий на иные цели, предоставленных в 2020 году государственным бюджетным и автономным учреждениям Республики Северная Осетия - Алания, подлежат в установленном Правительством Республики Северная Осетия - Алания порядке возврату в республиканский бюджет Республики Северная Осетия - Алания.

Установить, что государственное задание, установленное в отношении государственных учреждений на 2020 год, не признается невыполненным в случае недостижения (превышения допустимого (возможного) отклонения) показателей государственного задания, характеризующих объем оказываемых государственных услуг (выполняемых работ), а также показателей государственного задания, характеризующих качество оказываемых государственных услуг (выполняемых работ), если такие показатели установлены в государственном задании, в связи с приостановлением (частичным приостановлением) деятельности указанных учреждений, связанным с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции.

Статья 12. Списание задолженности перед республиканским бюджетом Республики Северная Осетия - Алания по ликвидированным предприятиям в связи с окончанием процедуры банкротства

Установить, что в 2021 году решение о списании задолженности перед республиканским бюджетом Республики Северная Осетия - Алания юридических лиц, ликвидированных в связи с несостоятельностью (банкротством), на сумму основного долга, процентов и штрафных санкций, начисленных за пользование бюджетными средствами, принимается в порядке, установленном Правительством Республики Северная Осетия - Алания.

Статья 13. Приостановление действия отдельных положений законов Республики Северная Осетия - Алания

Приостановить на период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года действие:

1) Закона Республики Северная Осетия - Алания от 21 февраля 2002 года № З-РЗ "Об основных республиканских социальных нормативах" в части расходов, не обеспеченных бюджетными ассигнованиями;

2) пункта 4 части 2 статьи 17 Закона Республики Северная Осетия - Алания от 30 декабря 2005 года № 75-РЗ "О государственной гражданской службе Республики Северная Осетия - Алания";

3) пункта 7 части 1 статьи 10 Закона Республики Северная Осетия - Алания от 5 июля 2018 года № 57-РЗ "О государственных должностях Республики Северная Осетия - Алания".

Глава Республики Северная Осетия - Алания В.Битаров







