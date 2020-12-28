"Селедка под шубой" подорожала на 8 процентов

Продовольственная инфляция нынче измеряется не только статистикой Росстата, прогнозами Центробанка и "индексом Оливье".

Оператор фискальных данных OFD.ru. добавляет для желающих индекс "Селедки под шубой", который за уходящий год вырос на 8% в цене по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на фискальные данные по России.

Подсчет делается просто: за 500 г картофеля согласно среднероссийским ценам в конце декабря придется заплатить 18,9 рубля, 500 г моркови - 8,5 рубля, 500 г свеклы - 8,1 рубля, четыре куриных яйца - 46,1 рубля, 100 г репчатого лука - 1,9 рубля, 250 г майонеза - 49,3 рубля, 500 г сельди соленой - 68,1 рубля. Итого в среднем по стране минимальная цена домашней традиционной "Селедки под шубой" на шесть человек (весом 2 кг) составила 201 рубль.

Если учитывать минимальные цены на продукты в разных регионах России, наиболее дорогой "Селедка под шубой" окажется в Евпатории, там для ее приготовления понадобятся 354 рубля. Самая дешевая получится в городе Бийск - за 122 рубля.

Для сравнения приведет показатель "индекс Оливье", подсчитанный лично главой Центрального банка Эльвирой Набиуллиной. Она утверждает, что в этом году рост цен на ингредиенты для оливье выросли с 326 до 348 рублей, то есть на 6,8%.

А по официальному прогнозу ЦБ инфляция по итогам 2020 года не превысит 4,9%. Выбирайте сами, какая вам больше нравится.