Сериал о казино станет первым эксклюзивным на платформе "Смотрим"

Платформа ВГТРК "Смотрим" анонсировала свой первый эксклюзивный сериал. Напомним, что интернет-ресурс запущен не так давно, руководители холдинга обещали, что некоторые фильмы и сериалы вначале будут появляться на платформе, а потом, возможно, и на телеканале. Обратное движение уже происходит вовсю - сериалы ВГТРК можно смотреть не только на ТВ, но на платформе в любое удобное для себя время.

Новый сериал, премьера которого состоится именно на платформе "Смотрим", называется "Теория вероятности". Он появится уже 1 января 2021 года. Режиссер многосерийного фильма Юрий Мороз. Главные роли сыграли Максим Матвеев, Артем Ткаченко, Игорь Миркурбанов и Александра Ребенок.

В релизе проекта, который прислали в "РГ", рассказывается краткое содержание. Чтобы спасти брата, молодой талантливый математик Никита Пирогов придумывает схему, с помощью которой можно обыграть казино. Узнав о его таланте, боссы игорного бизнеса нанимают Никиту для вычисления шулеров. Сможет ли молодой гений выйти победителем из игры без правил?