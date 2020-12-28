Сериал о казино станет первым эксклюзивным на платформе "Смотрим"

Новости

Декада спорта пройдет на открытом воздухе 18:07
Лидеры России и Китая отметили успехи в борьбе с пандемией 17:58
Голикова рассказала, как модернизируют эпидемиологическую службу 17:58
Голикова: Раньше в правительстве были COVID-диссиденты 17:53
Глава РФС надеется на полное возвращение болельщиков на стадионы в 2021 году 17:45
Вячеслав Тельнов прокомментировал уход с поста главы Фонда кино 17:45
Не машина - огонь. Кроссоверы Haval F7x начали загораться на морозе 17:45
Новгородский музей-заповедник запретил кататься с кремлевского вала 17:41
Установлена предварительная причина крушения судна в Баренцевом море 17:25
Подписан указ о созыве VI Всебелорусского народного собрания 17:24
График поставок в Испанию вакцины был нарушен в первый же день 17:24
Минюст включил правозащитника Льва Пономарева в реестр иноагентов 17:17
Голикова: Структуру смертности еще предстоит проанализировать 17:15
В Петербурге офицер второй раз отстоял через суд право на бороду 17:11
Латвии может угрожать экологическая катастрофа, предупреждают эксперты 16:58
Москва ответила на высылку российского военного атташе из Болгарии 16:52
Мишустин назначил нового главу Росстандарта 16:50
"Чудо-женщина: 1984" собрала в мировом прокате 85 млн долларов 16:31
Более 86% проданных с начала года автомобилей - российского производства 16:30
Путин выразил соболезнования семьям погибших в Баренцевом море 16:28
Врачи: Алиса Фрейндлих неделю лечилась дома от COVID-19 16:22
Последний регион РФ объявил 31 декабря выходным днем 16:09
В Новосибирске скончалась известная артистка Валентина Широнина 16:06
Российские и британские ученые разработают биосовместимые имплантаты 16:05
Более 90 участников конкурса управленцев "Лидеры России" получили назначения в 2020 году 16:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В 2021 году изменится пенсионный возраст, вырастут пенсии и налоги для богатых
В 2021 году изменится пенсионный возраст, вырастут пенсии и налоги для богатых
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
28.12.2020 17:31
Рубрика: Культура

Сериал о казино станет первым эксклюзивным на платформе "Смотрим"

Текст: Сусанна Альперина

Платформа ВГТРК "Смотрим" анонсировала свой первый эксклюзивный сериал. Напомним, что интернет-ресурс запущен не так давно, руководители холдинга обещали, что некоторые фильмы и сериалы вначале будут появляться на платформе, а потом, возможно, и на телеканале. Обратное движение уже происходит вовсю - сериалы ВГТРК можно смотреть не только на ТВ, но на платформе в любое удобное для себя время.

Фото: Предоставлено КиноПоиск HD
Стала известна дата выхода сериала по прозе Дмитрия Глуховского

Новый сериал, премьера которого состоится именно на платформе "Смотрим", называется "Теория вероятности". Он появится уже 1 января 2021 года. Режиссер многосерийного фильма Юрий Мороз. Главные роли сыграли Максим Матвеев, Артем Ткаченко, Игорь Миркурбанов и Александра Ребенок.

В релизе проекта, который прислали в "РГ", рассказывается краткое содержание. Чтобы спасти брата, молодой талантливый математик Никита Пирогов придумывает схему, с помощью которой можно обыграть казино. Узнав о его таланте, боссы игорного бизнеса нанимают Никиту для вычисления шулеров. Сможет ли молодой гений выйти победителем из игры без правил?

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

Главное сегодня

Песков: Путин сам сообщит о своей вакцинации
Кадыров рассказал о личностях напавших на силовиков в Грозном
Глава ЦБ допустила получение пенсий в цифровой валюте
Реформа госаппарата сократит в федеральных ведомствах 37 заместителей
Эксперты назвали любимые регионы телефонных мошенников
Названы самые популярные российские актеры и актрисы года
В России вышла книга, переведенная роботом