Сообщение о приеме предложений по кандидатурам в состав территориальной избирательной комиссии федеральной территории "Сириус"

В соответствии с положениями статей 22, 26 Федерального закона от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме" и на основании части 6 статьи 17, части 17 статьи 47 Федерального закона от 22 декабря 2020 года N 437-Ф3 "О федеральной территории "Сириус" объявляется прием предложений по кандидатурам для назначения членами территориальной избирательной комиссии федеральной территории "Сириус" с правом решающего голоса.

Кандидатуры в состав территориальной избирательной комиссии федеральной территории "Сириус" представляются в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации.

Прием документов осуществляется в течение 30 дней после дня опубликования настоящего сообщения по адресу: 109012, Москва, Б. Черкасский пер., д. 9, в рабочие дни: с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 16.45.

Предложения в состав территориальной избирательной комиссии "Сириус" могут быть направлены от политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, от политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в Законодательном Собрании Краснодарского края, от иных общественных объединений, собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы в порядке, предусмотренном статьями 22, 26 Федерального закона N 67-ФЗ, статьи 17 Федерального закона N 437-ФЗ, в соответствии с Методическими рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением ЦИК России от 17 февраля 2010 года N 192/1337-5 (в редакции постановлений ЦИК России от 05.12.2012 N 152/1138-2, от 16.01.2013 N 156/1173-6, от 26.03.2014 N 223/1435-6, от 10.06.2015 N 286/1680-6, от 23.03.2016 N 329/1874-6).

Перечень документов, необходимых при внесении предложений по кандидатурам в состав территориальной избирательной комиссии федеральной территории "Сириус", размещен на официальном сайте Центральной избирательной комиссии Российской Федерации в сети Интернет (www.cikrf.ru).

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации