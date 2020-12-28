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28.12.2020 19:25
Рубрика: Экономика

Помогут материально

Социальные контракты становятся доступными жителям всей страны
Текст: Елена Манукиян
Российская газета - Федеральный выпуск № 295(8349)
Более 100 тысяч соцконтрактов заключено в 2020 году. В большинстве случаев адресную помощь получили семьи с детьми, справиться со сложной жизненной ситуацией соцконтракты помогли почти 270 тысячам человек. Об этом "Российской газете" рассказали в минтруде.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В ведомстве подчеркнули, что федеральное финансирование соцконтрактов, доступное ранее только жителям 21 пилотного региона, в следующем году распространится на всю страну. Всего в 2021 году планируется заключить 300 тысяч соцконтрактов, на это в бюджете предусмотрено 26,3 млрд рублей.

Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Мишустин призвал предоставлять соцконтракты малоимущим семьям

Например, россияне смогут заключить соцконтракт на развитие личного подсобного хозяйства. Как показала практика отдельных регионов, это очень востребованное направление в сельской местности, отмечают в минтруде. Помимо этого, в минтруде напомнили, что средства соцконтракта по-прежнему можно потратить на лечение, социальную помощь или социально-бытовые услуги, приобретение одежды или обуви, иные текущие нужды семьи. А начинающие предприниматели на средства, выделяемые по соцконтракту, смогут приобрести оборудование, арендовать помещения. Соцконтракт предполагает не только материальную помощь, но и дополнительные консультации, при необходимости - содействие в восстановлении документов, поиске работы. При этом и гражданин, подписывая такой договор с государством, должен выполнять взятые на себя обязательства: это могут быть обязательства по прохождению обучения, активному поиску работы или развитию своего дела.

На помощь через соцконтракт могут рассчитывать малоимущие граждане, чей доход не превышает прожиточного минимума. Обратиться за такой поддержкой семья должна сама, подав заявление в электронной или письменной форме в региональные органы соцзащиты или в МФЦ, предоставив сведения о составе, доходах и имуществе. Решение о возможности заключения с семьей социального контракта принимается органами соцзащиты в течение месяца.

Приоритетный порядок заключения социального контракта для семей с детьми теперь будет официально закреплен в правилах предоставления субсидии. Для получения помощи семьи должны быть готовы обрести постоянный самостоятельный источник дохода. Предполагается, что для каждой семьи будет разработана индивидуальная программа социальной адаптации и предоставлена более весомая материальная поддержка, чем традиционная государственная социальная помощь.

Экономика Пенсии и пособия Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Правительство Минтруд

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