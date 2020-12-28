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Sony и Oppo разрабатывают новый датчик изображения

Текст:   Виктория Чернышева
28.12.2020,  
17:35
Фото: oppo.ru Фото: oppo.ru
Фото: oppo.ru

Sony и Oppo работают над новым датчиком изображения IMX789. Об этом сообщает портал GSM Arena.

Ранее компании уже выпустили датчик IMX766 для смартфона Reno5 Pro+ 5G.

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Как уточняют источники, новый датчик станет преемником IMX689 с рашрегением 48Мп, которым сейчас оснащен смартфон Oppo Find X2 Pro. Он имеет формат 1/1,43” (11,2 мм в диагонали), что выглядит довольно массивно для смартфона. Сейчас этот гаджет считается одним из лучших по качеству съемки по данным тестирования.

Сообщается, что новый датчик IMX789 изначально будет предназначен эксклюзивно для Oppo Find X3 Pro. Технические характеристики новинки пока неизвестны. Но, скорее всего, он получит еще более высокое разрешение, чем его преемник.

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