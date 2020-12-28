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28.12.2020 15:45
Рубрика: Происшествия

Создан штаб для расследования причин трагедии с затонувшим судном "Онега"

Текст: Лидия Захарова

По поручению вице-премьера Виктории Абрамченко оперативно создан штаб для расследования причин трагедии с затонувшим в Баренцевом море судном "Онега". Об этом сообщает аппарат вице-премьера. Штаб возглавил исполняющий обязанности руководителя Росрыболовства Хасан Лихов. В штаб вошли представители правительств Мурманской и Архангельской областей, территориальные органы Росрыболовства, Росморречфлот и Морспасслужба и другие.

Фото: vesti.ru
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Штаб должен провести расследование произошедшего, изучить обоснования для выхода судна в море, в том числе, с учетом метеорологических условий, а также исправность судна.

Для проведения поисково-спасательной операции подключен Росморречфлот и Морспасслужба.

Ситуация находится под контролем федеральных и региональных властей. Семьям рыбаков и членов экипажа будет оказана необходимая поддержка.

Происшествия ЧП

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