Создан штаб для расследования причин трагедии с затонувшим судном "Онега"

По поручению вице-премьера Виктории Абрамченко оперативно создан штаб для расследования причин трагедии с затонувшим в Баренцевом море судном "Онега". Об этом сообщает аппарат вице-премьера. Штаб возглавил исполняющий обязанности руководителя Росрыболовства Хасан Лихов. В штаб вошли представители правительств Мурманской и Архангельской областей, территориальные органы Росрыболовства, Росморречфлот и Морспасслужба и другие.

Штаб должен провести расследование произошедшего, изучить обоснования для выхода судна в море, в том числе, с учетом метеорологических условий, а также исправность судна.

Для проведения поисково-спасательной операции подключен Росморречфлот и Морспасслужба.

Ситуация находится под контролем федеральных и региональных властей. Семьям рыбаков и членов экипажа будет оказана необходимая поддержка.