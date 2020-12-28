Создатель "Ералаша" Борис Грачевский госпитализирован с COVID

71-летний художественный руководитель и один из создателей детского юмористического киножурнала "Ералаш" Борис Граческий госпитализирован с COVID-19. Об этом он сообщил РИА Новости.

О том, что Грачевский заразился коронавирусом, стало известно неделю назад - худрук лечился амбулаторно.

Борис Юрьевич Грачевский родился 18 марта 1949 года в Раменском районе Московской области.

На сцене дебютировал уже в шесть лет. Работал токарем, грузчиком на киностудии имени Горького, администратором картин Роу и Шукшина.

В 1974-м году вместе с драматургом Хмеликом основал "Ералаш".