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Создатель "Ералаша" Борис Грачевский госпитализирован с COVID

Наше кино
    28.12.2020, 11:58
Текст:   Олег Усков

71-летний художественный руководитель и один из создателей детского юмористического киножурнала "Ералаш" Борис Граческий госпитализирован с COVID-19. Об этом он сообщил РИА Новости.

Фото: kinopoisk.ru
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О том, что Грачевский заразился коронавирусом, стало известно неделю назад - худрук лечился амбулаторно.

Борис Юрьевич Грачевский родился 18 марта 1949 года в Раменском районе Московской области.

На сцене дебютировал уже в шесть лет. Работал токарем, грузчиком на киностудии имени Горького, администратором картин Роу и Шукшина.

В 1974-м году вместе с драматургом Хмеликом основал "Ералаш".

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