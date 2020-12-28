США выделили 290 млн долларов на "противодействие влиянию России"

США потратят в следующем году 290 миллионов долларов на "противодействие влиянию России" и "ее попыткам посеять недоверие к демократическим институтам во всем мире". Эта сумма прописана в одном из документов пакета законопроектов о финансировании работы правительства в 2021 финансовом году, который утвердил президент США Дональд Трамп.

Эти средства пойдут и на поддержание работы радиостанций "Голос Америки" и "Свобода" ("Свободная Европа"), независимых СМИ в Европе, защиту прав меньшинств. На них же планируется профинансировать программы по "развитию демократии" в странах Европы, Евразии и Центральной Азии, а также по подготовке сотрудников правоохранительных органов и сил безопасности в этих регионах.

При этом бюджет предусматривает продление различных санкций и запретов. Например, на "финансирование любой деятельности, которая признавала бы суверенитет Российской Федерации над Крымом и способствовала достижению стратегических целей правительства России, которые могут угрожать интересам национальной безопасности Соединенных Штатов". Запрещено на госсредства заключать сделки с "Рособоронэкспортом". Впрочем, при необходимости это правило можно будет обойти, если в США это посчитают выгодным. Ограничена возможность приобретения в России, Китае, КНДР и Иране различного рода информационных систем.

Кстати, на "противодействие влиянию Китая" в бюджете заложено даже больше, чем на "борьбу с Россией" - 300 миллионов долларов. В документе открыто признается, что РФ и КНР являются конкурентами США. В бюджете уделяется приоритетное внимание финансированию программ, которые обеспечат военные преимущества Соединенных Штатов перед Китаем и Россией.

Коснулись санкции и союзника США по НАТО Турции. В Вашингтоне недовольны тем, что Анкара закупила российские системы С-400 и продлили запрет на поставки оружия службе охраны президента Турции.