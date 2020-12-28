Опираясь на результаты чемпионата и Кубка России в Ижевске, тренерский штаб сборной по биатлону подкорректировал состав мужской команды, которая выступит на ближайших стартах в рамках Кубка мира. Пятый и шестой этапы пройдут в немецком Оберхофе 8-10 и 13-17 января 2021 года.

Напомним, что в Контиолахти и Хохфильцене наши биатлонисты ни разу не поднимались на пьедестал, а с учетом прошлого сезона безмедальная серия достигла 39 гонок, что является антирекордом.

Итак, в основной команде остались Александр Логинов, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Евгений Гараничев и Антон Бабиков. Напомним, что на старте сезона в Контиолахти Бабиков сдал положительный тест на коронавирус и пропустил первые гонки. После Хохфильцена у него худшие показатели в общем кубковом зачете из этой пятерки. Он занимает 51-е место. Логинов - 15-е, Елисеев - 22-е, Латыпов - 25-е, Гараничев - 27-е. Тем не менее в состав Бабиков был выбран тренерским решением.

В январе к сборной присоединятся Кирилл Стрельцов, который набрал максимальное количество очков по итогам гонок в Ижевске, и Игорь Малиновский, отобравшийся по рейтингу Кубка России.

На Кубок IBU, который стартует двумя этапами в Арбере (14-17 и 20-23 января), поедут Семен Сучилов, Илья Гаврилов, Евгений Идинов, Евгений Сидоров, Рустам Каюмов, Карим Халили, Никита Поршнев и Даниил Серохвостов.

Отметим, что вчера Матвей Елисеев и Евгения Павлова приняли участие в "Рождественской гонке". В этом году ее перенесли из Гельзенкирхена в Рупольдинг.