Федеральный закон от 22 декабря 2020 г. N 440-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации""

Принят Государственной Думой 9 декабря 2020 года

Одобрен Советом Федерации 16 декабря 2020 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 8 мая 1994 года N 3-ФЗ "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" (в редакции Федерального закона от 5 июля 1999 года N 133-ФЗ) (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 2, ст. 74; 1999, N 28, ст. 3466; 2001, N 7, ст. 614; N 32, ст. 3317; 2002, N 28, ст. 2785; N 30, ст. 3033; 2003, N 2, ст. 160; N 27, ст. 2700; 2004, N 17, ст. 1588; N 25, ст. 2484; N 35, ст. 3607; N 51, ст. 5128; 2005, N 19, ст. 1749; N 30, ст. 3104; 2006, N 29, ст. 3123, 3124; N 31, ст. 3427; 2007, N 1, ст. 40; N 6, ст. 683; N 10, ст. 1151; N 16, ст. 1828; 2008, N 13, ст. 1186; N 44, ст. 4996; N 52, ст. 6229; 2009, N 7, ст. 772, 789; N 20, ст. 2391; 2010, N 31, ст. 4181; 2011, N 1, ст. 16; N 31, ст. 4703; N 43, ст. 5975; N 48, ст. 6730; 2012, N 47, ст. 6389; N 50, ст. 6954, 6961; 2013, N 19, ст. 2329; N 27, ст. 3439; N 30, ст. 4042; 2014, N 11, ст. 1094; N 26, ст. 3397; N 30, ст. 4217; 2015, N 10, ст. 1393; N 27, ст. 3987; N 41, ст. 5639; N 45, ст. 6204; 2016, N 19, ст. 2670; N 22, ст. 3091; N 27, ст. 4244; N 52, ст. 7500; 2017, N 1, ст. 46; N 24, ст. 3476; N 31, ст. 4776; 2018, N 47, ст. 7129; N 53, ст. 8487; 2019, N 27, ст. 3532; N 40, ст. 5488; N 51, ст. 7484; 2020, N 17, ст. 2726) следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:

"О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации";

2) в преамбуле слова "члена Совета Федерации" заменить словами "сенатора Российской Федерации", слова "член Совета Федерации" заменить словами "сенатор Российской Федерации";

3) в статье 1:

а) в наименовании слова "Член Совета Федерации" заменить словами "Сенатор Российской Федерации";

б) часть первую изложить в следующей редакции:

"1. Сенаторами Российской Федерации являются уполномоченные в соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральным законом о порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации осуществлять в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (далее - Совет Федерации) законодательные и иные полномочия, предусмотренные Конституцией Российской Федерации и настоящим Федеральным законом:

а) представитель от субъекта Российской Федерации;

б) Президент Российской Федерации, прекративший исполнение своих полномочий в связи с истечением срока его пребывания в должности или досрочно в случае его отставки, если им принято решение об осуществлении полномочий сенатора Российской Федерации (далее - сенатор Российской Федерации - Президент Российской Федерации, прекративший исполнение своих полномочий);

в) представитель Российской Федерации, назначенный Президентом Российской Федерации.";

г) в части третьей слова "Членом Совета Федерации" заменить словами "Сенатором Российской Федерации";

4) в статье 2:

а) в наименовании слова "Член Совета Федерации" заменить словами "Сенатор Российской Федерации";

б) в части первой слова "Статус члена Совета Федерации" заменить словами "Статус сенатора Российской Федерации";

в) в части второй слова "члены Совета Федерации" заменить словами "сенаторы Российской Федерации";

г) дополнить частью второй1 следующего содержания:

"21. В случаях, если другими правовыми актами для сенатора Российской Федерации - Президента Российской Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий, а также для членов его семьи предусмотрены иные нормы, устанавливающие более высокий уровень их правовой защиты, материального и социального обеспечения, к указанным лицам применяются положения этих актов.";

д) в части третьей:

в абзаце первом слова "члена Совета Федерации" заменить словами "сенатора Российской Федерации";

в пункте "в" слова "члена (депутата) Совета Федерации" заменить словами "сенатора Российской Федерации";

в пункте "г" слова "члена Совета Федерации" заменить словами "сенатора Российской Федерации";

в пункте "д" слова "члена Совета Федерации" заменить словами "сенатора Российской Федерации";

в пункте "е" слова "члена Совета Федерации" заменить словами "сенатора Российской Федерации";

в пункте "ж" слова "члена Совета Федерации" заменить словами "сенатора Российской Федерации", слова "членом Совета Федерации" заменить словами "сенатором Российской Федерации";

в пункте "з" слова "члена Совета Федерации" заменить словами "сенатора Российской Федерации";

е) в части четвертой слова "члену Совета Федерации" заменить словами "сенатору Российской Федерации";

ж) в части пятой слова "членом Совета Федерации" заменить словами "сенатором Российской Федерации";

5) в статье 3:

а) в наименовании слова "члена Совета Федерации" заменить словами "сенатора Российской Федерации";

б) часть первую изложить в следующей редакции:

"1. Порядок установления срока полномочий сенатора Российской Федерации и порядок установления сроков начала и прекращения осуществления сенатором Российской Федерации своих полномочий определяются в соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральным законом о порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.";

6) в статье 4:

а) в наименовании слова "члена Совета Федерации" заменить словами "сенатора Российской Федерации";

б) в части первой:

в абзаце первом слова "члена Совета Федерации" заменить словами "сенатора Российской Федерации";

в пункте "а" слова "члена Совета Федерации" заменить словами "сенатора Российской Федерации";

пункт "б" изложить в следующей редакции:

"б) избрания сенатора Российской Федерации, депутата Государственной Думы депутатом законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации или представительного органа муниципального образования, выборным должностным лицом иного органа государственной власти или выборным должностным лицом местного самоуправления, а равно назначения сенатора Российской Федерации, депутата Государственной Думы на иную государственную должность Российской Федерации, государственную должность субъекта Российской Федерации, поступления сенатора Российской Федерации, депутата Государственной Думы на государственную или муниципальную службу;";

пункт "в" изложить в следующей редакции:

"в) участия сенатора Российской Федерации, депутата Государственной Думы в деятельности по управлению хозяйственным обществом или иной коммерческой организацией в случае, предусмотренном пунктом "г" части второй статьи 6 настоящего Федерального закона, осуществления ими предпринимательской или другой оплачиваемой деятельности, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности, финансирование которой не противоречит требованиям, предусмотренным пунктом "в" части второй статьи 6 настоящего Федерального закона;";

в пункте "в1" слова "члена Совета Федерации" заменить словами "сенатора Российской Федерации";

в пункте "в2" слова "членом Совета Федерации" заменить словами "сенатором Российской Федерации";

пункт "в3" изложить в следующей редакции:

"в3) установления фактов, свидетельствующих о несоблюдении требований, ограничений и запретов, установленных законодательством Российской Федерации в отношении лиц, претендующих на осуществление полномочий сенатора Российской Федерации, кандидатов в депутаты Государственной Думы:

в отношении сенатора Российской Федерации - представителя от субъекта Российской Федерации - на момент рассмотрения законодательным (представительным) органом государственной власти субъекта Российской Федерации его кандидатуры для наделения полномочиями сенатора Российской Федерации или соответствующей кандидатуры на должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) либо в период со дня регистрации избирательной комиссией субъекта Российской Федерации соответствующего кандидата на выборах высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) и в случае его избрания до дня принятия этим лицом решения о наделении одной из представленных им кандидатур полномочиями сенатора Российской Федерации;

в отношении сенатора Российской Федерации - Президента Российской Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий, - на момент подачи в Совет Федерации письменного заявления такого лица, подтверждающего его решение об осуществлении полномочий сенатора Российской Федерации;

в отношении сенатора Российской Федерации - представителя Российской Федерации - на момент вступления в силу указа Президента Российской Федерации о его назначении сенатором Российской Федерации;

в отношении депутата Государственной Думы - в период, когда он был зарегистрирован в качестве кандидата на выборах депутатов Государственной Думы;";

в пункте "в4" слова "членом Совета Федерации" заменить словами "сенатором Российской Федерации";

пункт "г" изложить в следующей редакции:

"г) утраты сенатором Российской Федерации, депутатом Государственной Думы гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства (подданства) иностранного государства либо получения вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства;";

в пункте "д" слова "членом Совета Федерации" заменить словами "сенатором Российской Федерации";

в пункте "е" слова "члена Совета Федерации" заменить словами "сенатора Российской Федерации";

в пункте "ж" слова "члена Совета Федерации" заменить словами "сенатора Российской Федерации";

в пункте "и" слова "члена Совета Федерации" заменить словами "сенатора Российской Федерации";

в) пункт "а" части третьей после цифр "111" дополнить цифрами ", 112";

г) в части четвертой слова "члена Совета Федерации" заменить словами "сенатора Российской Федерации";

7) в статье 5:

а) в наименовании слова "члена Совета Федерации" заменить словами "сенатора Российской Федерации";

б) в части первой слова "Член Совета Федерации" заменить словами "Сенатор Российской Федерации", слова "члена Совета Федерации" заменить словами "сенатора Российской Федерации";

в) в части второй слова "члена Совета Федерации" заменить словами "сенатора Российской Федерации";

г) в части третьей слова "члена Совета Федерации" заменить словами "сенатора Российской Федерации";

8) в статье 6:

а) в наименовании слова "членом Совета Федерации" заменить словами "сенатором Российской Федерации";

б) в части первой слова "Член Совета Федерации" заменить словами "Сенатор Российской Федерации";

в) в части первой1 слова "Член Совета Федерации" заменить словами "Сенатор Российской Федерации", слова "от 3 декабря 2012 года N 229-ФЗ" исключить, слова "члена Совета Федерации" заменить словами "сенатора Российской Федерации";

г) в части второй:

в абзаце первом слова "Член Совета Федерации" заменить словами "Сенатор Российской Федерации";

пункт "а" изложить в следующей редакции:

"а) быть депутатом законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации или представительного органа муниципального образования, выборным должностным лицом иного органа государственной власти или выборным должностным лицом местного самоуправления, замещать иную государственную должность Российской Федерации, государственную должность субъекта Российской Федерации, за исключением случая, предусмотренного частью первой1 настоящей статьи;";

в пункте "е" слова "членом Совета Федерации" заменить словами "сенатором Российской Федерации", слова "Член Совета Федерации" заменить словами "Сенатор Российской Федерации";

д) в части второй1 слова "членом Совета Федерации" заменить словами "сенатором Российской Федерации";

е) в части второй2 слова "Член Совета Федерации" заменить словами "Сенатор Российской Федерации", слова "членами Совета Федерации" заменить словами "сенаторами Российской Федерации";

ж) в абзаце первом части второй3 слова "Член Совета Федерации" заменить словами "Сенатор Российской Федерации";

з) части третью и четвертую признать утратившими силу;

и) в части пятой слова "члену Совета Федерации" заменить словами "сенатору Российской Федерации";

9) в статье 7:

а) в наименовании слова "члена Совета Федерации" заменить словами "сенатора Российской Федерации";

б) в части первой:

в абзаце первом слова "члена Совета Федерации" заменить словами "сенатора Российской Федерации";

в пункте "е" слова "члена Совета Федерации" заменить словами "сенатора Российской Федерации";

в) в части третьей слова "члена Совета Федерации" заменить словами "сенатора Российской Федерации";

10) статью 9 изложить в следующей редакции:

"Статья 9. Соблюдение этических норм сенатором Российской Федерации, депутатом Государственной Думы

Сенатор Российской Федерации, депутат Государственной Думы обязаны соблюдать этические нормы. Ответственность за нарушение сенатором Российской Федерации, депутатом Государственной Думы указанных норм устанавливается регламентами палат Федерального Собрания Российской Федерации.";

11) в статье 10:

а) в наименовании слова "члена Совета Федерации" заменить словами "сенатора Российской Федерации";

б) в части первой слова "Член Совета Федерации" заменить словами "Сенатор Российской Федерации", слова "членами Совета Федерации" заменить словами "сенаторами Российской Федерации";

в) в части третьей:

в пункте "а" слова "членами Совета Федерации" заменить словами "сенаторами Российской Федерации";

пункт "б" изложить в следующей редакции:

"б) соблюдения сенаторами Российской Федерации, депутатами Государственной Думы ограничений и запретов, установленных Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами.";

г) пункт "а" части четвертой изложить в следующей редакции:

"а) правоохранительными, налоговыми и иными федеральными государственными органами;";

д) в части седьмой слова "членом Совета Федерации" заменить словами "сенатором Российской Федерации";

е) в части восьмой слова "членами Совета Федерации" заменить словами "сенаторами Российской Федерации";

ж) в части девятой слова "членом Совета Федерации" заменить словами "сенатором Российской Федерации";

12) в статье 101:

а) в наименовании слова "члена Совета Федерации" заменить словами "сенатора Российской Федерации";

б) в части первой:

в абзаце первом слова "членом Совета Федерации" заменить словами "сенатором Российской Федерации", слова "к члену Совета Федерации" заменить словами "к сенатору Российской Федерации";

в пункте "б" слова "члена Совета Федерации" заменить словами "сенатора Российской Федерации", слова "к члену Совета Федерации" заменить словами "к сенатору Российской Федерации";

в) в части второй слова "к члену Совета Федерации" заменить словами "к сенатору Российской Федерации";

г) в части третьей слова "к члену Совета Федерации" заменить словами "к сенатору Российской Федерации";

13) в наименовании главы II слова "члена Совета Федерации" заменить словами "сенатора Российской Федерации";

14) в статье 11:

а) в наименовании слова "члена Совета Федерации" заменить словами "сенатора Российской Федерации";

б) в части первой слова "Член Совета Федерации" заменить словами "Сенатор Российской Федерации";

в) в части второй слова "членов Совета Федерации" заменить словами "сенаторов Российской Федерации";

г) в части четвертой слова "членом Совета Федерации" заменить словами "сенатором Российской Федерации";

15) в статье 12:

а) в наименовании слова "члена Совета Федерации" заменить словами "сенатора Российской Федерации";

б) в части первой слова "Член Совета Федерации" заменить словами "Сенатор Российской Федерации";

в) в части второй слова "Член Совета Федерации" заменить словами "Сенатор Российской Федерации";

г) часть третью изложить в следующей редакции:

"3. Сенатор Российской Федерации, депутат Государственной Думы обязаны принимать личное участие в заседании соответствующей палаты Федерального Собрания Российской Федерации, комитета, комиссии, согласительной и специальной комиссии, членами которых они являются, в порядке, установленном регламентами палат Федерального Собрания Российской Федерации. В случае невозможности присутствовать на заседании соответствующей палаты Федерального Собрания Российской Федерации, комитета, комиссии, согласительной и специальной комиссии по уважительной причине сенатор Российской Федерации, депутат Государственной Думы заблаговременно информируют об этом соответственно Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, председателя комитета, комиссии, сопредседателя согласительной и специальной комиссии. Ответственность за отсутствие на заседании соответствующей палаты Федерального Собрания Российской Федерации сенатора Российской Федерации, депутата Государственной Думы без уважительной причины устанавливается регламентами палат Федерального Собрания Российской Федерации.";

д) в части четвертой слова "Член Совета Федерации" заменить словами "Сенатор Российской Федерации";

16) часть вторую статьи 13 изложить в следующей редакции:

"2. Парламентский запрос принимается большинством голосов от общего числа сенаторов или депутатов соответствующей палаты Федерального Собрания Российской Федерации в порядке, установленном регламентами палат Федерального Собрания Российской Федерации.";

17) в статье 14:

а) в наименовании слова "члена Совета Федерации" заменить словами "сенатора Российской Федерации";

б) в части первой слова "Член Совета Федерации" заменить словами "Сенатор Российской Федерации";

в) в части второй слова "члена Совета Федерации" заменить словами "сенатора Российской Федерации";

18) часть вторую статьи 15 изложить в следующей редакции:

"2. В порядке работы соответствующей палаты Федерального Собрания Российской Федерации предусматривается время для обращения сенаторов, депутатов соответствующей палаты Федерального Собрания Российской Федерации с вопросами к должностным лицам, перечисленным в части первой настоящей статьи, и ответов на них.";

19) статью 16 изложить в следующей редакции:

"Статья 16. Право сенатора Российской Федерации, депутата Государственной Думы на прием в первоочередном порядке руководителями и другими должностными лицами

По вопросам своей деятельности сенатор Российской Федерации, депутат Государственной Думы пользуются правом на прием в первоочередном порядке руководителями и другими должностными лицами федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, иных государственных органов, органов местного самоуправления, иных муниципальных органов, организаций независимо от форм собственности, органов военного управления, объединений, соединений, воинских частей и организаций Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск и воинских формирований.";

20) в статье 17:

а) в наименовании слова "члена Совета Федерации" заменить словами "сенатора Российской Федерации";

б) в части первой слова "члена Совета Федерации" заменить словами "сенатора Российской Федерации";

в) в части второй слова "члена Совета Федерации" заменить словами "сенатора Российской Федерации";

г) в части третьей слова "члену Совета Федерации" заменить словами "сенатору Российской Федерации";

д) в части четвертой слова "Член Совета Федерации" заменить словами "Сенатор Российской Федерации";

е) в части пятой слова "членом Совета Федерации" заменить словами "сенатором Российской Федерации";

21) статью 18 изложить в следующей редакции:

"Статья 18. Недопустимость вмешательства сенатора Российской Федерации, депутата Государственной Думы в деятельность органов дознания, следователей и судов

1. Вмешательство сенатора Российской Федерации, депутата Государственной Думы в оперативно-разыскную, уголовно-процессуальную деятельность органов дознания, следователей и судебную деятельность не допускается.

2. Сенатор Российской Федерации, депутат Государственной Думы не могут участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного представительства) по гражданскому, административному или уголовному делу либо делу об административном правонарушении.";

22) в статье 19:

а) в наименовании слова "члена Совета Федерации" заменить словами "сенатора Российской Федерации";

б) в части первой слова "Член Совета Федерации" заменить словами "Сенатор Российской Федерации";

в) в абзаце первом части второй слова "Член Совета Федерации" заменить словами "Сенатор Российской Федерации";

г) в части третьей слова "члена Совета Федерации" заменить словами "сенатора Российской Федерации";

д) в части четвертой слова "члена Совета Федерации" заменить словами "сенатора Российской Федерации";

е) часть шестую изложить в следующей редакции:

"6. Сенатор Российской Федерации, депутат Государственной Думы не могут быть привлечены к уголовной или административной ответственности за высказывание мнения или выражение позиции при голосовании в соответствующей палате Федерального Собрания Российской Федерации и другие действия, соответствующие статусу сенатора Российской Федерации и статусу депутата Государственной Думы, в том числе по истечении срока их полномочий. Если в связи с такими действиями сенатор Российской Федерации, депутат Государственной Думы допустили публичные оскорбления, клевету или иные нарушения, ответственность за которые предусмотрена федеральным законом, возбуждение уголовного дела, производство дознания, предварительного следствия или начало производства по делу об административном правонарушении, предусматривающем административную ответственность, налагаемую в судебном порядке, осуществляется только в случае лишения сенатора Российской Федерации, депутата Государственной Думы неприкосновенности.";

23) в статье 20:

а) в наименовании слова "члена Совета Федерации" заменить словами "сенатора Российской Федерации";

б) в части первой слова "члена Совета Федерации" заменить словами "сенатора Российской Федерации";

в) в части второй слова "член Совета Федерации" заменить словами "сенатор Российской Федерации";

г) в части третьей слова "члена Совета Федерации" заменить словами "сенатора Российской Федерации";

д) в части четвертой слова "члена Совета Федерации" заменить словами "сенатора Российской Федерации";

24) дополнить статьей 201 следующего содержания:

"Статья 201. Порядок лишения неприкосновенности сенатора Российской Федерации - Президента Российской Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий

Лишение неприкосновенности сенатора Российской Федерации - Президента Российской Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий, осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 93 Конституции Российской Федерации и федеральным законом, устанавливающим гарантии Президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи.";

25) статью 21 изложить в следующей редакции:

"Статья 21. Право сенатора Российской Федерации, депутата Государственной Думы на отказ от дачи свидетельских показаний

Сенатор Российской Федерации, депутат Государственной Думы вправе отказаться от дачи свидетельских показаний по гражданскому, административному или уголовному делу об обстоятельствах, ставших им известными в связи с осуществлением ими своих полномочий.";

26) статью 22 изложить в следующей редакции:

"Статья 22. Обязательное государственное страхование сенатора Российской Федерации, депутата Государственной Думы

Сенатор Российской Федерации, депутат Государственной Думы подлежат обязательному государственному страхованию за счет средств федерального бюджета на сумму годового денежного вознаграждения депутата Государственной Думы в случае:

а) гибели (смерти), если гибель (смерть) наступила вследствие телесных повреждений или иного причинения вреда здоровью;

б) причинения увечья или иного повреждения здоровья.";

27) в статье 23:

а) в наименовании слова "члена Совета Федерации" заменить словами "сенатора Российской Федерации";

б) в части первой слова "члену Совета Федерации" заменить словами "сенатору Российской Федерации";

в) в части второй слова "члена Совета Федерации" заменить словами "сенатора Российской Федерации";

28) в статье 25:

а) в наименовании слова "члена Совета Федерации" заменить словами "сенатора Российской Федерации";

б) в части первой слова "члена Совета Федерации" заменить словами "сенатора Российской Федерации";

в) в части второй слова "члена Совета Федерации" заменить словами "сенатора Российской Федерации";

г) части третью и четвертую признать утратившими силу;

д) в части пятой слова "члена Совета Федерации" заменить словами "сенатора Российской Федерации";

29) часть первую статьи 26 после цифр "111" дополнить цифрами ", 112";

30) в статье 27:

а) в наименовании слова "членом Совета Федерации" заменить словами "сенатором Российской Федерации";

б) в части первой слова "Членам Совета Федерации" заменить словами "Сенаторам Российской Федерации";

в) в части третьей слова "Члену Совета Федерации" заменить словами "Сенатору Российской Федерации", слова "члена Совета Федерации" заменить словами "сенатора Российской Федерации";

г) часть четвертую изложить в следующей редакции:

"4. Ежемесячное денежное вознаграждение сенатора Российской Федерации выплачивается ему со дня начала осуществления им своих полномочий, но не ранее даты увольнения с предыдущего места работы или приостановления его службы, за исключением случая, предусмотренного частью первой1 статьи 6 настоящего Федерального закона, а средства по возмещению расходов, связанных с осуществлением им своих полномочий, - со дня начала осуществления им полномочий сенатора Российской Федерации. В случае, предусмотренном частью первой1 статьи 6 настоящего Федерального закона, ежемесячное денежное вознаграждение сенатора Российской Федерации выплачивается ему со дня начала осуществления им полномочий сенатора Российской Федерации.";

д) в части шестой слова "Члену Совета Федерации" заменить словами "Сенатору Российской Федерации", слова "членом Совета Федерации" заменить словами "сенатором Российской Федерации", слова "члена Совета Федерации" заменить словами "сенатора Российской Федерации";

е) часть седьмую изложить в следующей редакции:

"7. При переезде в город Москву сенатору Российской Федерации и членам его семьи выплачивается единовременное денежное пособие: сенатору Российской Федерации - в размере 0,5, каждому члену его семьи - по 0,25 ежемесячного денежного вознаграждения сенатора Российской Федерации, установленного на день начала осуществления им своих полномочий.";

ж) часть девятую изложить в следующей редакции:

"9. Сенатору Российской Федерации - представителю Российской Федерации не позднее дня, следующего за днем прекращения его полномочий в связи с истечением их срока, а также сенатору Российской Федерации - представителю от субъекта Российской Федерации не позднее дня, следующего за днем прекращения его полномочий в связи с вступлением в силу решения о наделении полномочиями сенатора Российской Федерации - представителя от субъекта Российской Федерации вновь избранным соответственно законодательным (представительным) органом государственной власти субъекта Российской Федерации или высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации), выплачивается единовременное денежное пособие в размере его ежемесячного денежного вознаграждения.";

31) статью 28 изложить в следующей редакции:

"Статья 28. Ежегодный оплачиваемый отпуск сенатора Российской Федерации, депутата Государственной Думы

1. Сенатору Российской Федерации, депутату Государственной Думы предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 42 календарных дня.

2. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, сенатору Российской Федерации, депутату Государственной Думы предоставляется отпуск продолжительностью, превышающей продолжительность, установленную частью первой настоящей статьи.";

32) в статье 29:

а) в наименовании слова "члена Совета Федерации" заменить словами "сенатора Российской Федерации";

б) в части первой слова "Члену Совета Федерации" заменить словами "Сенатору Российской Федерации", слова "члена Совета Федерации" заменить словами "сенатора Российской Федерации";

в) в части второй слова "члена Совета Федерации" заменить словами "сенатора Российской Федерации", дополнить предложением следующего содержания: "При исчислении срока полномочий сенатора Российской Федерации - представителя от субъекта Российской Федерации, необходимого для назначения ежемесячной доплаты к пенсии, в него включается период, в течение которого соответствующим органом государственной власти субъекта Российской Федерации принимается решение о наделении гражданина Российской Федерации полномочиями сенатора Российской Федерации, продолжительностью не более двух месяцев.";

г) в части третьей слова "члена Совета Федерации" заменить словами "сенатора Российской Федерации";

д) в части четвертой слова "члена Совета Федерации" заменить словами "сенатора Российской Федерации";

е) в части пятой слова "членом Совета Федерации" заменить словами "сенатором Российской Федерации";

ж) в части седьмой слова "членом Совета Федерации" заменить словами "сенатором Российской Федерации";

33) статью 30 изложить в следующей редакции:

"Статья 30. Предоставление сенатору Российской Федерации, депутату Государственной Думы служебного помещения

Сенатору Российской Федерации, депутату Государственной Думы для осуществления ими своих полномочий в здании соответствующей палаты Федерального Собрания Российской Федерации предоставляется отдельное служебное помещение, оборудованное мебелью, оргтехникой (в том числе персональным компьютером, подключенным к общей сети, ко всем имеющимся правовым базам и государственным информационным системам, копировально-множительной техникой, аппаратом факсимильной связи), средствами связи.";

34) в статье 31:

а) в наименовании слова "членом Совета Федерации" заменить словами "сенатором Российской Федерации";

б) в части первой слова "членам Совета Федерации" заменить словами "сенаторам Российской Федерации";

в) в части второй слова "Член Совета Федерации" заменить словами "Сенатор Российской Федерации";

г) в части третьей слова "члена Совета Федерации" заменить словами "сенатора Российской Федерации";

д) в части четвертой слова "члена Совета Федерации" заменить словами "сенатора Российской Федерации";

е) в части пятой слова "членами Совета Федерации" заменить словами "сенаторами Российской Федерации";

35) в статье 32:

а) в наименовании слова "члена Совета Федерации" заменить словами "сенатора Российской Федерации";

б) в части первой слова "Член Совета Федерации" заменить словами "Сенатор Российской Федерации";

в) в части второй слова "члена Совета Федерации" заменить словами "сенатора Российской Федерации", слова "члену Совета Федерации" заменить словами "сенатору Российской Федерации";

г) в части третьей слова "члена Совета Федерации" заменить словами "сенатора Российской Федерации";

д) в части пятой слова "Член Совета Федерации" заменить словами "Сенатор Российской Федерации";

е) в части шестой слова "члена Совета Федерации" заменить словами "сенатора Российской Федерации";

ж) в части седьмой слова "Члену Совета Федерации" заменить словами "Сенатору Российской Федерации", слова "члена Совета Федерации" заменить словами "сенатора Российской Федерации", слова "Член Совета Федерации" заменить словами "Сенатор Российской Федерации";

з) в части седьмой1 слова "члену Совета Федерации" заменить словами "сенатору Российской Федерации", слова "члена Совета Федерации" заменить словами "сенатора Российской Федерации";

36) статью 33 изложить в следующей редакции:

"Статья 33. Право сенатора Российской Федерации, депутата Государственной Думы на внеочередное поселение в гостинице

Администрации государственных и муниципальных гостиниц обязаны в течение одного часа предоставлять сенатору Российской Федерации, депутату Государственной Думы отдельный номер с телефоном. Право на внеочередное поселение в гостинице распространяется на лицо, сопровождающее сенатора Российской Федерации, депутата Государственной Думы.";

37) в статье 34:

а) в наименовании слова "члена Совета Федерации" заменить словами "сенатора Российской Федерации";

б) в части первой слова "Члену Совета Федерации" заменить словами "Сенатору Российской Федерации", слова "членов Совета Федерации" заменить словами "сенаторов Российской Федерации";

в) в части второй слова "члену Совета Федерации" заменить словами "сенатору Российской Федерации", слова "Член Совета Федерации" заменить словами "Сенатор Российской Федерации";

г) в части третьей слова "член Совета Федерации" заменить словами "сенатор Российской Федерации", слова "члена Совета Федерации" заменить словами "сенатора Российской Федерации";

д) в части четвертой слова "член Совета Федерации" заменить словами "сенатор Российской Федерации";

38) в статье 35:

а) в наименовании слова "члена Совета Федерации" заменить словами "сенатора Российской Федерации";

б) в части первой слова "члена Совета Федерации" заменить словами "сенатора Российской Федерации";

в) в части второй слова "члена Совета Федерации" заменить словами "сенатора Российской Федерации";

г) в части третьей слова "члена Совета Федерации" заменить словами "сенатора Российской Федерации", слова "членом Совета Федерации" заменить словами "сенатором Российской Федерации";

39) статью 36 изложить в следующей редакции:

"Статья 36. Дипломатический паспорт сенатора Российской Федерации, депутата Государственной Думы

Сенатору Российской Федерации, депутату Государственной Думы на весь срок полномочий выдается дипломатический паспорт.";

40) в статье 37:

а) в наименовании слова "члена Совета Федерации" заменить словами "сенатора Российской Федерации";

б) в части первой слова "Член Совета Федерации" заменить словами "Сенатор Российской Федерации - представитель от субъекта Российской Федерации", слова "члена Совета Федерации" заменить словами "сенатора Российской Федерации - представителя от субъекта Российской Федерации";

в) дополнить частью первой1 следующего содержания:

"11. Сенатор Российской Федерации - представитель Российской Федерации, сенатор Российской Федерации - Президент Российской Федерации, прекративший исполнение своих полномочий, вправе иметь до семи помощников по работе в Совете Федерации, работающих по срочному служебному контракту или срочному трудовому договору.";

г) в части второй слова "члена Совета Федерации" заменить словами "сенатора Российской Федерации";

д) в части третьей слова "члена Совета Федерации" заменить словами "сенатора Российской Федерации";

е) в части четвертой слова "Член Совета Федерации" заменить словами "Сенатор Российской Федерации", слова "для членов Совета Федерации" заменить словами "для сенаторов Российской Федерации - представителей от субъектов Российской Федерации";

ж) в части пятой слова "члена Совета Федерации" заменить словами "сенатора Российской Федерации";

з) часть шестую изложить в следующей редакции:

"6. Помощнику сенатора Российской Федерации, депутата Государственной Думы выдается удостоверение. В удостоверении, выдаваемом помощнику сенатора Российской Федерации, указывается, что он является помощником сенатора Российской Федерации по работе в Совете Федерации или по работе в субъекте Российской Федерации (с указанием наименования субъекта Российской Федерации). В удостоверении, выдаваемом помощнику депутата Государственной Думы, указывается, что он является помощником депутата Государственной Думы по работе в Государственной Думе или по работе на соответствующей территории (с указанием наименования (наименований) субъекта (субъектов) Российской Федерации). В удостоверение помощника сенатора Российской Федерации, депутата Государственной Думы, работающего на общественных началах, вносится запись о его работе на общественных началах.";

и) в части седьмой слова "члена Совета Федерации" заменить словами "сенатора Российской Федерации", слова "члену Совета Федерации" заменить словами "сенатору Российской Федерации";

к) в части восьмой слова "члена Совета Федерации" заменить словами "сенатора Российской Федерации";

л) в части девятой слова "члена Совета Федерации" заменить словами "сенатора Российской Федерации";

41) в статье 38:

а) в наименовании слова "члена Совета Федерации" заменить словами "сенатора Российской Федерации";

б) в части первой слова "члена Совета Федерации" заменить словами "сенатора Российской Федерации";

в) часть вторую изложить в следующей редакции:

"2. Срочный служебный контракт или срочный трудовой договор заключается на основании заявления помощника сенатора Российской Федерации, депутата Государственной Думы и представления сенатора Российской Федерации, депутата Государственной Думы на срок, указанный в представлении, но не превышающий срока полномочий сенатора Российской Федерации, депутата Государственной Думы. Срочный служебный контракт или срочный трудовой договор с помощником сенатора Российской Федерации - Президента Российской Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий, сенатора Российской Федерации - представителя Российской Федерации, осуществляющего свои полномочия пожизненно, заключается на срок не более шести лет.";

г) в части третьей слова "члена Совета Федерации" заменить словами "сенатора Российской Федерации";

д) в части четвертой слова "члена Совета Федерации" заменить словами "сенатора Российской Федерации";

е) в части шестой слова "члена Совета Федерации" заменить словами "сенатора Российской Федерации", слова "членом Совета Федерации" заменить словами "сенатором Российской Федерации";

ж) в части седьмой слова "члена Совета Федерации" заменить словами "сенатора Российской Федерации";

з) в части восьмой слова "члена Совета Федерации" заменить словами "сенатора Российской Федерации";

и) в части десятой:

в абзаце первом слова "члена Совета Федерации" заменить словами "сенатора Российской Федерации";

в пункте "а" слова "члена Совета Федерации" заменить словами "сенатора Российской Федерации";

в пункте "б" слова "члена Совета Федерации" заменить словами "сенатора Российской Федерации";

в пункте "в" слова "члена Совета Федерации" заменить словами "сенатора Российской Федерации";

в пункте "г" слова "члена Совета Федерации" заменить словами "сенатора Российской Федерации";

к) в части одиннадцатой слова "члена Совета Федерации" заменить словами "сенатора Российской Федерации";

л) в части двенадцатой слова "члена Совета Федерации" заменить словами "сенатора Российской Федерации";

м) в части тринадцатой слова "члена Совета Федерации" заменить словами "сенатора Российской Федерации", слова "члену Совета Федерации" заменить словами "сенатору Российской Федерации";

42) в статье 39:

а) в наименовании слова "члена Совета Федерации" заменить словами "сенатора Российской Федерации";

б) в части первой:

в абзаце первом слова "члена Совета Федерации" заменить словами "сенатора Российской Федерации";

в пункте "а" слова "к члену Совета Федерации" заменить словами "к сенатору Российской Федерации";

в пункте "б" слова "члену Совета Федерации" заменить словами "сенатору Российской Федерации";

в пункте "в" слова "члена Совета Федерации" заменить словами "сенатора Российской Федерации", слова "члену Совета Федерации" заменить словами "сенатору Российской Федерации";

в пункте "г" слова "члена Совета Федерации" заменить словами "сенатора Российской Федерации";

в пункте "е" слова "члена Совета Федерации" заменить словами "сенатора Российской Федерации";

в) в части второй:

в абзаце первом слова "члена Совета Федерации" заменить словами "сенатора Российской Федерации";

в пункте "б" слова "члену Совета Федерации" заменить словами "сенатору Российской Федерации";

в пункте "в" слова "члена Совета Федерации" заменить словами "сенатора Российской Федерации - представителя от субъекта Российской Федерации";

в пункте "г" слова "с членом Совета Федерации" заменить словами "с сенатором Российской Федерации";

в пункте "д" слова "члена Совета Федерации" заменить словами "сенатора Российской Федерации";

43) в статье 40:

а) в наименовании слова "члена Совета Федерации" заменить словами "сенатора Российской Федерации";

б) в части первой слова "Члену Совета Федерации" заменить словами "Сенатору Российской Федерации", слова "члена Совета Федерации" заменить словами "сенатора Российской Федерации", слова "член Совета Федерации" заменить словами "сенатор Российской Федерации";

в) в части первой2 слова "Член Совета Федерации" заменить словами "Сенатор Российской Федерации", слова "члена Совета Федерации" заменить словами "сенатора Российской Федерации";

г) в части второй слова "члена Совета Федерации" заменить словами "сенатора Российской Федерации";

д) в части третьей слова "члена Совета Федерации" заменить словами "сенатора Российской Федерации", слова "членом Совета Федерации" заменить словами "сенатором Российской Федерации";

е) в части четвертой слова "члена Совета Федерации" заменить словами "сенатора Российской Федерации";

ж) в части пятой слова "члена Совета Федерации" заменить словами "сенатора Российской Федерации";

з) в части шестой слова "члена Совета Федерации" заменить словами "сенатора Российской Федерации";

и) в части седьмой слова "члена Совета Федерации" заменить словами "сенатора Российской Федерации";

44) статью 41 изложить в следующей редакции:

"Статья 41. Ответственность за создание препятствий в осуществлении деятельности сенатора Российской Федерации, депутата Государственной Думы

Невыполнение должностными лицами и другими работниками органов государственной власти, избирательных комиссий и комиссий референдума, органов местного самоуправления, организаций, общественных объединений положений настоящего Федерального закона, в том числе предоставление ими заведомо ложной информации или несоблюдение установленных настоящим Федеральным законом сроков и порядка предоставления информации, нарушение положений настоящего Федерального закона, регулирующих вопросы неприкосновенности сенатора Российской Федерации, депутата Государственной Думы, влекут за собой ответственность, предусмотренную административным и уголовным законодательством.";

45) статью 42 изложить в следующей редакции:

"Статья 42. Ответственность за неправомерное воздействие на сенатора Российской Федерации, депутата Государственной Думы, членов их семей и других родственников

Неправомерное воздействие на сенатора Российской Федерации, депутата Государственной Думы, членов их семей и других родственников, выраженное в виде насилия или угрозы применения насилия, оказанное в целях прекращения ими деятельности в качестве сенатора Российской Федерации, депутата Государственной Думы или в целях изменения ее характера, влечет за собой ответственность, предусмотренную уголовным законодательством.";

46) статью 43 изложить в следующей редакции:

"Статья 43. Проявление неуважения к сенатору Российской Федерации, депутату Государственной Думы

Неуважение к сенатору Российской Федерации, депутату Государственной Думы, выразившееся в совершении кем бы то ни было действий, свидетельствующих о явном пренебрежении к Федеральному Собранию Российской Федерации или к установленным настоящим Федеральным законом правилам, влечет за собой ответственность, предусмотренную административным законодательством.";

47) в статье 44:

а) в части второй слова "члена Совета Федерации" заменить словами "сенатора Российской Федерации";

б) дополнить частью четвертой следующего содержания:

"4. Действие положений, предусмотренных частью второй статьи 29 настоящего Федерального закона, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин