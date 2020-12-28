Федеральный закон от 22 декабря 2020 г. N 442-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части введения обеспечительных мер, направленных на сохранение имущества субъекта страхового дела в целях исполнения его обязательств"

Принят Государственной Думой 9 декабря 2020 года

Одобрен Советом Федерации 16 декабря 2020 года

Статья 1

Внести в Закон Российской Федерации от 27 ноября 1992 года N 4015-I "Об организации страхового дела в Российской Федерации" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 2, ст. 56; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 1, ст. 4; 2003, N 50, ст. 4858; 2005, N 10, ст. 760; 2007, N 49, ст. 6048; 2010, N 17, ст. 1988; 2013, N 30, ст. 4067; 2014, N 30, ст. 4224; 2016, N 22, ст. 3094; N 26, ст. 3891; N 27, ст. 4225; 2017, N 31, ст. 4830; 2018, N 18, ст. 2557; N 31, ст. 4840; 2019, N 49, ст. 6953) следующие изменения:

1) в статье 325-2:

а) пункт 1 дополнить абзацами следующего содержания:

"В целях обеспечения исполнения вводимых ограничения и (или) запрета, предусмотренных настоящим пунктом, орган страхового надзора вправе принять решение о приостановлении расходных операций по открытым субъекту страхового дела банковским счетам (вкладам), операций по открытым субъекту страхового дела счетам депо (лицевым счетам) полностью или частично.

В случае принятия решения о приостановлении операций, указанных в абзаце шестом настоящего пункта, такое решение принимается органом страхового надзора одновременно с выдачей предписания об ограничении и (или) о запрете на совершение отдельных сделок в порядке, установленном органом страхового надзора в соответствии с абзацем вторым пункта 5 статьи 325-1 настоящего Закона.

Срок приостановления операций, указанных в абзаце шестом настоящего пункта, не должен превышать установленный органом страхового надзора срок ограничения и (или) запрета на совершение сделок, предусмотренных настоящим пунктом.

Информация о принятии решения о приостановлении операций, указанных в абзаце шестом настоящего пункта, направляется органом страхового надзора в кредитную организацию и (или) профессиональному участнику рынка ценных бумаг, в которых открыты счета, указанные в абзаце шестом настоящего пункта, через личный кабинет на официальном сайте органа страхового надзора в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".";

б) дополнить пунктом 3 следующего содержания:

"3. С даты получения решения о приостановлении операций, указанных в абзаце шестом пункта 1 настоящей статьи:

1) кредитная организация приостанавливает расходные операции по банковским счетам (вкладам) субъекта страхового дела, решение о приостановлении которых принято органом страхового надзора, за исключением операций:

по выплате страховой суммы (страхового возмещения) в связи с наступлением страхового случая по договору страхования (перестрахования);

по уплате страховой премии перестраховщику (ретроцессионеру) за переданные последнему обязательства по страховой выплате по договору перестрахования (ретроцессии), заключенному до введения ограничения и (или) запрета, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи;

по возврату страховой премии при досрочном прекращении договора страхования (перестрахования), в том числе если возможность наступления страхового случая отпала и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай;

связанных с исполнением денежных обязательств страховой организации согласно заключенным договорам с организациями и (или) учреждениями, оказывающими услуги по организации и (или) осуществлению восстановительного ремонта поврежденного имущества или организации и (или) оказанию медицинской помощи, предусмотренные договорами имущественного или личного страхования;

2) профессиональный участник рынка ценных бумаг приостанавливает операции по открытым субъекту страхового дела счетам депо (лицевым счетам), решение о приостановлении которых принято органом страхового надзора.";

2) в пункте 6 статьи 326 первое предложение изложить в следующей редакции: "Решение органа страхового надзора об ограничении или о приостановлении действия лицензии вступает в силу со дня его принятия и подлежит размещению на официальном сайте органа страхового надзора в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в день его принятия.";

3) в статье 328:

а) в пункте 2:

в подпункте 1 слова "если величина не соответствующих требованиям данных перечня и (или) порядка активов, в которые инвестированы средства страховых резервов, превышает 20 процентов от величины страховых резервов," исключить;

в подпункте 2 слова "если величина не соответствующих требованиям данных перечня и (или) порядка активов, в которые инвестированы собственные средства (капитал) страховой организации, составляет более 20 процентов от величины собственных средств (капитала) страховой организации, определенной в соответствии с методикой, установленной органом страхового надзора в соответствии с пунктом 2 статьи 25 настоящего Закона, и" исключить;

в подпункте 3 слова "более чем на 20 процентов" исключить;

в подпункте 4 слова "повлекшее занижение суммы страховых резервов более чем на 20 процентов," исключить;

б) дополнить пунктом 23 следующего содержания:

"23. В случае, предусмотренном подпунктом 7 пункта 21 настоящей статьи, к заявлению субъекта страхового дела об отказе от осуществления предусмотренной лицензией деятельности должны быть приложены следующие документы:

1) решение о прекращении страховой деятельности, принятое органом управления субъекта страхового дела - юридического лица, уполномоченным принимать указанные решения в соответствии с уставом, или субъектом страхового дела, зарегистрированным в установленном законодательством Российской Федерации порядке в качестве индивидуального предпринимателя;

2) документы, содержащие информацию о наличии или об отсутствии в письменной форме требований страхователей (выгодоприобретателей) об исполнении или о досрочном прекращении обязательств, возникающих из договоров страхования (перестрахования), договоров по оказанию услуг страхового брокера, а также документы, подтверждающие передачу обязательств по договорам страхования (страхового портфеля);

3) бухгалтерская (финансовая) отчетность с аудиторским заключением на ближайшую отчетную дату.";

в) в пункте 3 первое предложение изложить в следующей редакции: "Решение органа страхового надзора об отзыве лицензии вступает в силу со дня его принятия и подлежит размещению на официальном сайте органа страхового надзора в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в день его принятия.";

г) дополнить пунктами 42 - 44 следующего содержания:

"42. Со дня вступления в силу решения органа страхового надзора об отзыве всех выданных страховой организации лицензий, за исключением решения об отзыве лицензий, при котором временная администрация не назначается, и до дня прекращения деятельности временной администрации приостанавливается исполнение исполнительных документов об имущественных взысканиях, не допускается принудительное исполнение иных документов, взыскание по которым производится в бесспорном порядке, за исключением исполнения исполнительных документов о взыскании задолженности по текущим обязательствам страховой организации. Под текущими обязательствами страховой организации понимаются:

1) обязательства по оплате расходов, связанных с продолжением осуществления деятельности страховой организации (в том числе коммунальных, арендных и эксплуатационных платежей, расходов на услуги связи, обеспечение сохранности имущества), оплате труда лиц, работающих по трудовому договору, выплате выходных пособий, осуществлению иных выплат, связанных с расторжением трудового договора, с учетом особенностей, установленных Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)", а также по оплате иных расходов, связанных с ликвидацией страховой организации и возникших после дня отзыва лицензии;

2) обязательства по уплате обязательных платежей, которые понимаются в значении, определенном абзацем пятым статьи 2 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", и возникли после дня отзыва лицензии;

3) обязательства по перечислению денежных сумм, удержанных из заработной платы (алиментов, налога на доходы физических лиц, иных возложенных на работодателя в соответствии с федеральными законами платежей), выплачиваемой работникам страховой организации в соответствии с федеральными законами.

43. Требования работников страховой организации о выплате выходных пособий, об осуществлении иных выплат, связанных с расторжением трудового договора, размер которых установлен соответствующим трудовым договором, в случае его расторжения, в части, превышающей минимальный размер выплат, предусмотренных статьей 181 Трудового кодекса Российской Федерации, не относятся к числу текущих обязательств.

44. Орган страхового надзора не позднее дня принятия решения об отзыве всех выданных страховой организации лицензий, за исключением решения об отзыве лицензий, при котором временная администрация не назначается, или дня прекращения деятельности временной администрации уведомляет Федеральную службу судебных приставов посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия соответственно об отзыве всех выданных страховой организации лицензий или о прекращении деятельности временной администрации.";

д) подпункт 1 пункта 9 признать утратившим силу.

Статья 2

В пункте 7 статьи 1841 Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 43, ст. 4190; 2010, N 17, ст. 1988; 2011, N 49, ст. 7040; 2013, N 30, ст. 4084; 2014, N 52, ст. 7543; 2016, N 26, ст. 3891; 2018, N 18, ст. 2557) слова "подпунктами 1 и 2 пункта 61" заменить словами "подпунктами 1 - 6 пункта 6 и пунктом 61".

Статья 3

Часть 1 статьи 40 Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 41, ст. 4849; 2011, N 29, ст. 4287; 2015, N 1, ст. 29; N 10, ст. 1427; N 27, ст. 3945; 2016, N 1, ст. 13, 45; 2020, N 24, ст. 3740; N 31, ст. 5048) дополнить пунктом 41 следующего содержания:

"41) отзыва у должника - страховой организации всех выданных органом страхового надзора лицензий, за исключением исполнительного производства, которое в соответствии с Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года N 4015-I "Об организации страхового дела в Российской Федерации" не приостанавливается;".

Статья 4

Внести в статью 2 Федерального закона от 29 июля 2018 года N 251-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "Об организации страхового дела в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 31, ст. 4840) следующие изменения:

1) в части 4:

а) в пункте 2 цифры "2021" заменить цифрами "2022";

б) в пункте 3 цифры "2022" заменить цифрами "2023";

2) в части 5:

а) в пункте 2 цифры "2021" заменить цифрами "2022";

б) в пункте 3 цифры "2022" заменить цифрами "2023";

3) в части 6:

а) в пункте 2 цифры "2021" заменить цифрами "2022";

б) в пункте 3 цифры "2022" заменить цифрами "2023".

Статья 5

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин