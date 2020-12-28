Новая модель развития Китая с "двойной циркуляцией" станет двигателем будущего экономического развития страны и может возвестить о наступлении новой эры глобализации, говорят эксперты.

Модель, сочетающая в себе силы внутренней экономики Китая и международного экономического взаимодействия, должна занять центральное место в 14-м пятилетнем плане Китая (2021-2025). Впервые о ней заявил генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин на заседании КПК высокого уровня в мае.

Ведущий экономист США и старший научный сотрудник Института глобальных отношений Джексона Йельского университета Стивен Роуч назвал эту модель "очень важной стратегической концепцией". "Это подчеркивает внимание Китая как к внутренним, так и к внешним элементам своей стратегии роста, - сказал он. - Успех будет измеряться тем, насколько хорошо эти два источника работают вместе, а не изолированы друг от друга".

Стратегия "двойной циркуляции", в которой внутренняя экономика является опорой, а внутренняя и международная экономики дополняют друг друга, уже вызвала большой международный интерес и комментарии. По сути, она признает важность внутреннего потребления на следующем этапе экономического развития страны.

По словам консультантов по вопросам управления McKinsey&Co., к середине этого десятилетия в Китае будет 600 миллионов потребителей со средним уровнем дохода. Новая парадигма развития также подчеркивает необходимость расширения местных технологических инноваций и укрепления внутренних цепочек поставок. В то же время модель признает важность международной экономики в развитии Китая, включая дальнейшую открытость экономики для иностранных компаний.

Си Цзиньпин сказал, что основная цель состоит в том, чтобы "полностью раскрыть преимущества своего очень большого рыночного масштаба и потенциал внутреннего спроса, чтобы установить новую модель развития, включающую внутренние и международные циркуляции, которые дополняют друг друга".

Достижение самодостаточности в сфере технологий является важной частью повестки дня в новой политике

Заместитель декана Шанхайского передового института финансов (SAIF) профессор Чжу Нин считает, что новая модель является правильной для признания роли внутреннего потребления в будущем развитии Китая. "Потребление в настоящее время составляет более половины экономического роста Китая, а внутренний рынок растет быстрее, чем во многих развитых странах", - сказал он. И добавил: "Следует всегда помнить об аспекте двойной циркуляции. Было бы контрпродуктивно, если бы Китай отказался от открытости и вместо этого сосредоточился исключительно на своей внутренней экономике".

Хао Хун, управляющий директор и руководитель отдела исследований в компании BOCOM International Securities в Сянгане, сказал, что эта стратегия учитывает серьезные изменения, происходящие в экономике Китая. "Речь идет об изменении роли производственных мощностей Китая и необходимости их перемещения для удовлетворения нового внутреннего спроса, а не только на экспорт. Вы уже можете видеть это в производстве автомобилей и iPhone. Все чаще они производятся в Китае для удовлетворения внутреннего спроса", - подчеркнул он.

Новые модели высокоскоростного поезда Fuxing готовятся к отправлению c вокзала China State Railway Group Co в Сиане, провинция Шэньси. Фото: Юань Цзинчжи / Для China Daily

Доцент Лондонской школы экономики Кэюй Цзинь говорит: "У Китая есть преимущество в том, что у него очень большая внутренняя экономика, так что большая часть его роста может быть обеспечена за счет внутренних ресурсов. То же самое и в Соединенных Штатах".

Глава отдела азиатских исследований консалтинговой компании по экономическим исследованиям Oxford Economics Луис Куиджс сказал, что для Китая важно укреплять свои внутренние цепочки поставок и разрабатывать больше собственных технологий: "Достижение самодостаточности в сфере технологий является важной частью повестки дня в новой политике. Задача Китая состоит в том, чтобы сделать этот процесс устойчивым. Если он будет слишком сильно регулироваться государством и будет стремление использовать субсидии, достигнуть этого будет не так просто".

Региональный директор по Азии в глобальной организации по бизнес-аналитике The Economist Intelligence Unit Том Рафферти сказал, что Китай не единственная страна в Азии, желающая стать более самодостаточной. Он отметил, что Индия начала движение за "опору на собственные силы" для устранения уязвимостей своей цепочки поставок, а Индонезия следует политике импортозамещения для поддержки отечественной промышленности. "В Китае растущее внимание к самодостаточности происходит на фоне натянутых отношений с США. Мы видим, что эти опасения трансформируются в усиление внимания к увеличению внутреннего спроса, особенно расходов домашних хозяйств, в то время как усилия по продвижению вверх по цепочке создания стоимости создадут возможности для самых высоких конечных секторов технологий, энергетики и здравоохранения", - сказал Том Рафферти. Он считает, что в результате этого может сложиться тенденция, которая будет заключаться в том, что иностранным компаниям придется локализовать свои бизнес-операции в Китае и в Азии в целом. "Это будет означать рост инвестиций в исследования и разработки на местах, расширение местного персонала и операций, а также развитие более глубоких региональных партнерских отношений и сотрудничества", - отметил он.

Вице-председатель инвестиционного банка JP Morgan по глобальным банковским операциям и Азиатско-Тихоокеанскому региону Цзин Ульрих сказала, что "двойная циркуляция" была правильной стратегией для Китая после "заметного V-образного восстановления" после пандемии. "В начале следующего пятилетнего плана будет подготовлена почва для продолжения усилий по преобразованию экономики в направлении устойчивого и качественного роста", - заметила она.

Бывший главный экономист и председатель правления инвестиционного банка Morgan Stanley по Азии господин Роуч убежден, что стратегия "двойной циркуляции" может обеспечить достижение долгосрочных экономических целей Китая. По его словам, Китай как современная развитая экономика "сможет успешно использовать "двойную циркуляцию" как средство достижения своих ключевых стратегических целей".