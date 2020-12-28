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28 декабря 2020 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 293(8347)

Федеральный закон от 22 декабря 2020 г. N 443-ФЗ "О внесении изменений в статьи 1 и 8 Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц""

Дата подписания 22 декабря 2020 г.
Опубликован 28 декабря 2020 г.

Документ является поправкой к

ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

Принят Государственной Думой 9 декабря 2020 года

Одобрен Советом Федерации 16 декабря 2020 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; N 50, ст. 7343; 2012, N 53, ст. 7649; 2013, N 23, ст. 2873; N 27, ст. 3452; N 51, ст. 6699; N 52, ст. 6961; 2015, N 1, ст. 11; N 27, ст. 3950; N 29, ст. 4375; 2016, N 27, ст. 4169, 4254; 2017, N 1, ст. 15; N 24, ст. 3477; 2018, N 1, ст. 54, 80, 89; N 27, ст. 3957; N 32, ст. 5134; N 45, ст. 6846; N 49, ст. 7524; 2019, N 18, ст. 2194; N 52, ст. 7792) следующие изменения:

1) в статье 1:

а) в пункте 1 части 2 слова "обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов" заменить словами "обращения с твердыми коммунальными отходами";

б) в части 21:

в пункте 1 слова "обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов" заменить словами "обращения с твердыми коммунальными отходами";

в пункте 2 слова "обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов" заменить словами "обращения с твердыми коммунальными отходами";

2) в части 7 статьи 8 слова "обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов" заменить словами "обращения с твердыми коммунальными отходами".

Статья 2

Положения о закупках должны быть приведены в соответствие с требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (в редакции настоящего Федерального закона), утверждены и размещены в единой информационной системе не позднее чем в течение девяноста дней со дня вступления в силу настоящего Федерального закона. Положения о закупках, которые не соответствуют Федеральному закону от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (в редакции настоящего Федерального закона), по истечении девяноста дней со дня вступления в силу настоящего Федерального закона считаются не размещенными в единой информационной системе. Закупки, извещения об осуществлении которых были размещены в единой информационной системе до даты размещения положения о закупке, приведенного в соответствие с требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (в редакции настоящего Федерального закона), но не позднее чем в течение девяноста дней со дня вступления в силу настоящего Федерального закона, завершаются по правилам, действовавшим на дату размещения такого извещения.

Президент Российской Федерации В. Путин