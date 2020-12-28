Только 21% россиян считает, что граждане могут повлиять на сохранение природы

Больше всего в сфере науки россиян интересует ситуация с глобальным потеплением. Таковы результаты опросов, которые по традиции проводятся в конце года. Капризы климата сегодня видит и испытывает на себе практически каждый человек. Аномальная жара, затяжные засухи, наводнения, резкие перепады температуры и давления - все это последствия глобального потепления.

Его причины, по мнению международных экспертов, - действия человека. И прежде всего стремительный рост выбросов в атмосферу углекислого газа. По сравнению с доиндустриальным уровнем, они увеличились на 147 процентов. Хотя страны приняли решение сократить выбросы, но нет никаких признаков, что процесс накопления в атмосфере разрушающих природу парниковых газов замедляется.

Добыча нефти, угля и газа для сжигания на электростанциях и в двигателях внутреннего сгорания, вырубка лесов, разложение отходов на свалках - все это ускоряет процесс потепления. Изменить прошлое мы не можем, но можем повлиять на будущее.

Наверное, каждый хотя бы раз слышал о сортировке мусора. Его разложение на мусорных полигонах ускоряет процесс глобального потепления. Большая часть населения не занимается распределением отходов на перерабатываемые и не перерабатываемые, а значит, при их разложении в землю уходят и алюминиевые бутылки, и стеклянные банки, и пластиковые пакеты, и картонные коробки. Более того, многие выкидывают вместе с остальными отходами сломанные ртутные градусники, батарейки или лекарства, которые представляют собой повышенную опасность для окружающей среды. Эти вещества требуют специальной утилизации.

В 2019 году в России была предпринята попытка установить централизованную систему раздельного сбора отходов. Тогда же Минприроды заявило, что по сравнению с Германией и Японией, где на внедрение привычки сортировать мусор ушло 20-30 лет, Россия сможет привыкнуть к более экологичному образу жизни гораздо быстрее. Так, в российских дворах появились два типа контейнеров: для вторсырья (пластик, металл, стекло, макулатура) и для смешанных отходов (средства личной гигиены, пищевые отходы и емкости, загрязненные продуктами питания), - сортированные материалы в которых по-разному утилизировались бы.

О так называемой "мусорной реформе", нацеленной на сортировку и переработку отходов, согласно опросу ВЦИОМ, больше года назад слышали 74% респондентов. Однако лишь у 24% опрошенных высокая осведомленность по данной тематике. Не многие осознают необходимость разделять и перерабатывать использованную продукцию. Лишь 21% респондентов считают, что в деле сохранения природы значимую роль играют сами граждане, многие (30%) перекладывают всю ответственность за состояние экологии на местные власти.

По сравнению со многими европейскими странами, у нас нет широкой программы по повышению осведомленности молодых людей, начиная со школьного возраста, о глобальных экологических проблемах. А ведь рассказывая о разных способах защиты природы, таких как разделение мусора, переход на энергосберегающие технологии, уменьшение объема расходуемой воды, принцип "ноль отходов", учителя закладывают паттерны поведения растущего поколения. Очень важно знать и о деятельности организаций, которые занимаются вопросами экологии. Так, например, далеко не все знакомы с проектом Гринпис (Greenpeace) - интерактивной картой "recyclemap", с помощью которой можно найти точки раздельного сбора отходов.

Возможностей заботиться об окружающей среде много, но у большинства недостаточно знаний - как. Распространяя такую информацию и показывая на личном примере экологически чистый образ жизни, мы действительно помогаем сохранить Землю. Будущее планеты зависит от нас - меняя свое отношение к природе, мы учим растущее поколение нести ответственность за свои действия. Таким образом, человечество сможет предотвратить экологические катастрофы, из-за приближения которых ученые со всего мира бьют тревогу уже сегодня.