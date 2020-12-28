Беря в левую руку коробочку с лекарством, Чжан Цзин тщательно сверяет надпись на ней с надписью на образце, который держит в правой руке: русский язык она не знает совсем. В коробочке - традиционные китайские лекарства.

"Я и раньше иногда сталкивалась с упаковкой с текстом на иностранных языках, но в 2020 году это обычное дело", - говорит 33-летняя Чжан из городского округа Шицзячжуан в провинции Хэбэй. Она работает с упаковкой для лекарств уже больше десяти лет. Когда отдельные вспышки заболеваемости COVID-19 переросли в пандемию, ей пришлось заниматься упаковкой с надписями на языках многих стран, включая Индонезию, Румынию, Таиланд и Киргизию.

Поставки традиционных китайских лекарств за рубеж значительно выросли, и в этом году у Чжан гораздо больше работы, чем в прошлом. Она забирает упаковки на складах, доставляет в цех и передает рабочим производственных линий фармацевтической компании. Перед тем как забрать упаковки на складах, ей нужно проверить, соответствуют ли они продукту, который производят в цехе.

"Это сводит меня с ума, ведь со школьных времен я помню только несколько английских слов, - признается Чжан, добавляя, что с начала года ей довелось поработать с упаковками, текст на которых был написан на десятке разных языков. - С тех пор, как разразилась пандемия коронавируса, у меня и моих коллег почти не было выходных". Часто, как только она привыкает к одному иностранному языку, упаковку меняют. "Когда язык меняется на другой, проверка информации на упаковках занимает гораздо больше времени. Но я очень горжусь своей работой, ведь то, что мы производим, помогает спасать жизни", - говорит Чжан.

Как рассказали в отделе международного сотрудничества Государственного управления по делам традиционной медицины, Китай предоставил продукцию традиционной китайской медицины (ТКМ) для борьбы с COVID-19 более чем десяти странам и регионам. Кроме того, управление организовало около 40 конференций и прямых трансляций с органами здравоохранения и экспертами из 82 стран и регионов, чтобы поделиться опытом Китая в лечении пациентов таким способом.

Около 50 специалистов по этому направлению командировали в 30 стран, включая Италию, Великобританию, Венесуэлу, Россию, Эфиопию и Камбоджу, где они консультируют медиков, помогая правительствам этих стран справиться с заболеванием, отмечают в отделе международного сотрудничества. Чтобы поделиться опытом профилактики и контроля, специалисты провели лекции и консультации.

"Оказалось, что некоторые традиционные китайские лекарства имеют определенный эффект в лечении COVID-19, - сказал ведущий китайский специалист по заболеваниям дыхательной системы Чжун Наньшань, выступая 27 ноября на конференции по развитию инноваций в медицинских науках и технологиях в Шэньчжэне (провинция Гуандун). - Следующий шаг - провести дальнейшие исследования, чтобы выяснить, какие именно компоненты лекарства обладают таким эффектом".

В пекинской фармацевтической компании рассказали, что власти Таиланда и Японии санкционировали использование гранул традиционного китайского лекарства из трав, эффективность которого в лечении нового вируса подтверждена клиническими исследованиями.

Сейчас лекарство проходит процедуру регистрации более чем в 30 странах, и процесс идет более гладко и быстро, чем раньше. "В период пандемии странам срочно нужны лекарства, с помощью которых можно бороться с заболеванием", - подчеркнул генеральный директор одной из китайских фармацевтических компаний Сунь Сюэфэй. В некоторых странах, например Узбекистане, одно из противовирусных средств традиционной китайской медицины включено в государственный список, и люди могут получить его, несмотря на то, что оно не зарегистрировано. В Кувейте также это лекарство официально признано препаратом для лечения пациентов с COVID-19.