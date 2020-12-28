Треть россиян в новогоднюю ночь загадает скорейшее завершение пандемии

Треть россиян (35%) в новогоднюю ночь загадает окончание пандемии коронавируса в 2021 году, пятая часть - найти чемодан с миллионом долларов (20%). Таковы данные исследования портала "Работа.ру".

Самые популярные в новогоднюю ночь у россиян пожелания - здоровья себе и близким (51%), высокой зарплаты (44%) и счастья (42%). Еще 19 процентов респондентов рассказали, что в самую волшебную ночь загадают провести новый год без катаклизмов, 15 процентов опрошенных в 2021-м хотят встретить свою любовь и именно об этом будут думать под бой курантов, еще 23 процента россиян хотели бы найти свое призвание в жизни, пишет РИА Новости.

Покупку квартиры, дачи или машины в новогоднюю ночь будут загадывать 28 процентов опрошенных, еще 14 - путешествие мечты. Наименьшие доли опрошенных - всего по 1% - загадают получить миллион подписчиков в соцсетях и сходить на концерт любимой группы. В декабрьском исследовании участвовали более чем 3,5 тысячи экономически активных россиян старше 18 лет из всех округов страны.