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28.12.2020 17:29
Рубрика: Общество

Учителя и репетиторы уходят в TikTok вслед за школьниками

Текст: Ксения Колесникова
Написать сокращения английских слов у себя на лбу и заснять это на камеру? Рассказать три лайфхака о том, как сдать ЕГЭ? Зачитать рэп о чередующихся гласных в корне? Тренд 2020 года - учителя и репетиторы уходят в TikTok вслед за школьниками.
Фото: Mateusz Slodkowski/SOPA Images/LightRocket via Getty Images Фото: Mateusz Slodkowski/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
Фото: Mateusz Slodkowski/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Среди них есть и работающие в школах педагоги - например, Андрей Федотов из Белгорода. Он снимает танцевальные и пародийные ролики на школьные темы вместе со своими учениками-старшеклассниками, ведет страницы не только в TikTok, но и на YouTube, в Instagram и "ВКонтакте".

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Есть учителя, которые уже вышли на пенсию. Например, преподаватель русского языка Любовь Гараз из Тюмени читает рэп на тему ЕГЭ. Есть профессиональные репетиторы. Например, Николай Милованов - 69-летний физик и кандидат технических наук из Санкт-Петербурга. На своем канале он зачитывает рифмы про логарифмы, энергию фотонов, гамма-кванты…

Но самым популярным "образователем" в TikTok в этом году стал 22-летний Евгений Курчанов из Вологды. Он снимает смешные ролики и помогает школьникам с английским языком. На него подписаны уже более 4 млн человек - это абсолютный рекорд по образовательному контенту в русском сегменте TikTok.

- Загорелся идеей учить английский язык от своего друга. Он делился со мной разными фишками и лайфхаками, рассказывал, как учить английский быстрее и эффективнее, присылал выступления англоязычных спикеров-учителей. Мне так понравился его нестандартный, отличающийся от школьного, подход, что я тоже взялся за серьезное изучение языка, - рассказал он. - Не могу сказать, что быстро удалось добиться впечатляющих результатов. Я вообще такой человек, который очень-очень плохо усваивает информацию. У меня плохая память, мне тяжело даются языки, я не из тех людей, которые схватывают все на лету. Но я очень напористый. Когда я активно учил английский, я работал поваром и, разумеется, у меня были ночные смены. Очень часто я работал по 16 часов в сутки за копейки. Приходя домой, все равно старался находить силы и время на учебу. Чтобы заговорить на базовом уровне, у меня ушло около трех лет, ведь учился я самостоятельно, делал много ошибок.

Потом дело пошло быстрее. Сейчас Евгений не только свободно говорит на "инглише", но и учит других. Признается: юмор - один из главных факторов, влияющих на популярность. Именно он помогает продвигать образование лучше всего: через шуточные видео можно закреплять школьный материал по лексике и грамматике. А еще - узнать что-то новое, выходящее за рамки школьной программы.

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