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28.12.2020 19:58
Рубрика: В мире

Леди мыла раму

Украина перепишет учебники "по-толерантному"
Текст: Петр Лихоманов
Российская газета - Федеральный выпуск № 295(8349)
Украинские школьные учебники будут переписаны в угоду навязываемого Киеву из Европы понимания "гендерного равенства". Об этом заявил недавно назначенный министр образования и науки страны Сергей Шкарлет.
Фраза "Мама мыла раму" в букварях скоро падет жертвой борьбы за гендерное равноправие на Украине. Фото: Букварь. Учебник для 1 класса средней школы. М.: Учпедгиз. 1955 г.

"Этот процесс стартовал. Учебники уже переделывают с учетом гендерного равенства. Не только мама может раму мыть. Мы уже работаем над изданием новых учебников, есть план реализации. План мероприятий по реализации обязательств правительства Украины, взятых в рамках международной инициативы "Партнерство Биарриц" по утверждению гендерного равенства принят с 2021 до 2024 года", - отчитался Шкарлет в интервью украинскому изданию "Страна". Конкретных примеров изменений в учебных программах министр, впрочем, не назвал.

При этом министр дал понять: о пропаганде гомосексуальных отношений и введении в обиход понятий "родитель 1" и "родитель 2" речи не идет. Пока не идет. "Украина взяла на себя обязательства по обеспечению равенства. Не до такой степени, чтобы писать об ЛГБТ в учебниках. Но министерство является одним из субъектов этого соглашения. Здесь скорее речь идет о стереотипных ролях мужчины и женщины в обществе и семье. Мол, за женщиной - дом, кухня, церковь. Так не будет. Равные возможности для мужчин и женщин, мальчиков и девочек", - сказал Шкарлет, переадресовав уточняющие вопросы офису первой леди Украины Елены Зеленской, которая фактически и инициировала переписывание учебников.

Действительно, с подачи супруги президента Украина в сентябре торжественно присоединилась к "Партнерству Биарриц" - "международной инициативе равных прав и возможностей", продвигаемой странами G7, под которой со стороны официального Киева подписался премьер-министр Денис Шмыгаль. Иное дело, что в украинском правительстве, а равно в офисах супругов Зеленских не читали полный список того, к чему они присоединились.

Между тем документы консультативной комиссии "Партнерства Биарриц", помимо прочего, предполагают странам-участницам не только переписать учебники. Там, помимо этого требования, есть: пропаганда абортов; устранение "идеи мужественности, вредной для всех полов"; составление госбюджета с учетом "гендерных аспектов" (на что предлагается тратить до 0,7 процента национального дохода); отпуск по уходу за детьми для однополых родителей; государственная поддержка НКО, проповедующих феминизм. И это далеко не полный список положений "инициативы".

Можно предположить, что присоединиться к "Партнерству Биарриц" чете Зеленских посоветовали их политтехнологи в рамках продвижения "европейского" образа первой леди, коль скоро у самого президента рейтинг продолжает обваливаться: 42 процента украинцев недавно назвали его "разочарованием года". В свою очередь, министр Шкарлет оказался "козлом отпущения", вынужденным исполнять необдуманные предписания руководства. Сегодня этот новичок в правительстве вызывает острую критику со стороны так называемых "соросят" и националистов отсутствием энтузиазма в продвижении русофобской повестки. Но, как показывает практика последних лет, Евросоюз строго требует от Украины исполнения подписанного, и одной лишь ревизией фразы "мама мыла раму" в "Партнерстве Биарриц" не удовлетворятся.

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