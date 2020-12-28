Украинский генерал предсказал потерю Киевом шести областей

Из-за внутренней нестабильности Украина может лишиться ряда территорий. Такое мнение выразил бывший начальник милиции Крыма, экс-губернатор Луганской и Закарпатской областей генерал Геннадий Москаль.

По его словам, речь идет о Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областях. "Проект "Новороссия" не закончился", - отметил генерал-майор в отставке в эфире интернет-канала "Апостроф", напомнив об идее отделения от Украины ряда регионов, возникшей после майдана в 2014 году.

Подобные предупреждения звучат на Украине уже неоднократно. Ранее о возможности отделения нескольких областей уже говорил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев. По его словам, в случае возникновения волнений в стране, полиция ничего не сможет с этим поделать. Политолог Александр Семченко заявил об угрозе возникновения новой горячей точки в Закарпатской области.

Свое мнение по этому вопросу высказал даже бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. Он заявил о создании в регионах "частных армий" за госсчет, стремлении некоторых сил, отодвинутых от власти, взять реванш. Все это, по его словам, может привести к распаду Украины.