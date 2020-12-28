Новости

Медики назвали симптом, указывающий на проблемы с сердцем 10:13
Пассажиропоток на авиатранспорте за 11 месяцев снизился вдвое 10:08
В столице в понедельник установилась морозная и пасмурная погода 09:48
Более полутора тысяч новогодних плакатов украсили Москву 09:46
Пашинян заявил, что в случае посягательств на Армению вмешается Россия 09:39
СК возбудил дело о кораблекрушении в Баренцевом море 09:38
Опубликованы видео голов сборной Чехии в ворота России на МЧМ-2021 09:29
С затонувшего в Баренцевом море судна спасены матрос и штурман 09:24
Украинский генерал предсказал потерю Киевом шести областей 09:24
Ян Кузнецов: Этот матч должен стать хорошим уроком для команды 09:12
Прокуратура начала проверку кораблекрушения у Новой Земли 08:52
В Москве электронными госуслугами воспользовались более 1,8 миллиарда раз 08:50
В Баренцевом море затонуло рыболовецкое судно с 19 моряками 08:42
Роналду признан лучшим футболистом столетия 08:35
Банкиры увидели "очищающий эффект" в кризисе из-за COVID-19 08:25
Сборная России уступила чехам на МЧМ-2021 08:15
Опубликовано первое изображение дрона "Орион" в ударном варианте 07:53
Москвичей старше 60 лет приглашают на прививку от коронавируса 07:38
ФАС предложила бороться с ростом цен на жилье пошлинами на арматуру 07:21
Врачи рассказали о правилах вручения денег в качестве подарков на Новый год 07:06
Во всех торговых точках Шанхая с 1 января запретят пластиковые пакеты 06:47
Синоптики назвали регионы страны с самой теплой новогодней ночью 06:21
Первые случаи нового штамма COVID-19 выявили в Южной Корее 05:54
Биолог заявила о повторных заражениях из-за нового штамма коронавируса 05:50
В Египте введут "экспресс-штраф" за отказ носить маску 05:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" публикует законы, меняющие жизнь родителей, дачников и школьников
"РГ" публикует законы, меняющие жизнь родителей, дачников и школьников
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
28.12.2020 09:24
Рубрика: В мире

Украинский генерал предсказал потерю Киевом шести областей

Текст: Юрий Когалов

Из-за внутренней нестабильности Украина может лишиться ряда территорий. Такое мнение выразил бывший начальник милиции Крыма, экс-губернатор Луганской и Закарпатской областей генерал Геннадий Москаль.

Украинский экономист заявил о намерении властей "удушить" народ

По его словам, речь идет о Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областях. "Проект "Новороссия" не закончился", - отметил генерал-майор в отставке в эфире интернет-канала "Апостроф", напомнив об идее отделения от Украины ряда регионов, возникшей после майдана в 2014 году.

Подобные предупреждения звучат на Украине уже неоднократно. Ранее о возможности отделения нескольких областей уже говорил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев. По его словам, в случае возникновения волнений в стране, полиция ничего не сможет с этим поделать. Политолог Александр Семченко заявил об угрозе возникновения новой горячей точки в Закарпатской области.

Свое мнение по этому вопросу высказал даже бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. Он заявил о создании в регионах "частных армий" за госсчет, стремлении некоторых сил, отодвинутых от власти, взять реванш. Все это, по его словам, может привести к распаду Украины.

В мире экс-СССР Украина Отношения России и Украины

Главное сегодня

Опубликовано первое изображение дрона "Орион" в ударном варианте
"Деловой завтрак" с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым в "Российской газете". Главное
ФАС предложила бороться с ростом цен на жилье пошлинами на арматуру
Москвичей старше 60 лет приглашают на прививку от коронавируса
Первые случаи нового штамма COVID-19 выявили в Южной Корее
Составлен рейтинг стран Европы по расходам на еду
ВОЗ и ООН предупредили о риске инфицирования двух миллиардов человек