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28.12.2020 11:17
Рубрика: Общество

Ушел из жизни художник-сценограф театра "Сатирикон" Борис Валуев

Текст: Наталья Лебедева

В воскресенье 27 декабря ушел из жизни художник-сценограф московского театра "Сатирикон" имени Аркадия Райкина Борис Валуев. Ему было 73 года.

"Страшная утрата потрясла наш театр, а в нем меня, я думаю, прежде всего. Умер Борис Леонидович Валуев, замечательный художник-сценограф, создавший более двадцати спектаклей "Сатирикона" и определявший своим художественным стилем, своим кропотливейшим и добросовестным способом работы, своим высочайшим вкусом и профессионализмом уровень культуры и лицо нашего театра", - приводит слова художественного руководителя театра Константина Райкина пресс-служба.

По словам Райкина, "Сатирикон" лишился "одного из главных своих созидателей, творцов, удивительного, скромного, образованнейшего, умного и редкостно порядочного человека".

Бориса Леонидовича Валуева ценили и любили за его преданность работе. Он был уникальным мастером своего дела: всегда вдумчиво и подробно изучал материалы пьес и придирчиво следил за тем, как выполняются его эскизы, чертежи и задания.

"Он сочетал в себе два качества, очень редко в нашей стране встречающихся вместе. Это талант и добросовестность. А только их сочетание дает право называться профессионалом. Именно поэтому их так мало у нас… Его очень любили студенты, которым он преподавал, любили артисты, любили все, с кем ему приходилось регулярно иметь дело", - отметил Константин Райкин.

Худрук театра и вся труппа театра "Сатирикон" выразил свои соболезнования жене Бориса Валуева Наталье и его родным и близким: "Прощай, родной, любимый, незаменимый Борис Леонидович…"

Общество Утраты Культура Театр Драматический театр

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