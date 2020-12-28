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28.12.2020 17:25
Рубрика: Происшествия

Установлена предварительная причина крушения судна в Баренцевом море

Текст: Алексей Дуэль

Обледенение судна и заливание штормовой волной названы в качестве предварительной причины крушения рыболовецкого судна "Онега" в Баренцевом море. Об этом было объявлено на оперативном заседании правительственной комиссии под председательством вице-премьера Виктории Абрамченко.

Путин выразил соболезнования семьям погибших в Баренцевом море

Крушение произошло рано утром в понедельник. Как установили члены комиссии, сигнал бедствия, поданный с борта "Онеги", был принят 4.08 на теплоходе "Войково". А уже через четыре минуты "Онега" пропала с радара. Позднее двое моряков - жители Мурманска и Ростовской области - были спасены экипажем "Войково". Их жизни и здоровью ничего не угрожает. На месте трагедии продолжается поисковая операция, уточнили в аппарате вице-премьера.

Вице-премьер Виктория Абрамченко выразила соболезнования семьям и близким членов экипажа, которые находились на борту. Она также поставила задачу максимально синхронизировать действия всех служб, участвующих в поисковой операции и расследовании причин крушения судна "Онега". Ситуация, по ее словам, находится на особом контроле правительства.

Власти Мурманской и Архангельской областей установили контакт с семьями членов экипажа, сообщили на заседании правительства. С близкими рыбаков, числящихся пропавшими без вести, работают психологи. Им будет оказана материальная поддержка. Такое поручение дало правительство России.

"На месте происшествия поисковые работы ведут два судна, на помощь направляются еще два корабля, - добавили в аппарате вице-премьера. - Росрыболовство совместно с Росморречфлот должны обеспечить координацию поиска".

Как стало известно во время заседания комиссии, поисковая операция осложняется погодными условиями - в ближайшие два дня в Баренцевом море сохранятся волны высотой 3,5-5,5 метров при скорости ветра 17 метров в секунду. В то же время эти условия не являются неординарными для работающих там судов, все они технически подготовлены для привычных для Баренцева моря условий.

"По предварительным данным, судно вышло в море 14 декабря, "Онега" прошло ежегодное подтверждение технического соответствия Российского и морского регистра судоходства, 30 октября судно получило свидетельство о соответствии Морскому кодексу управления безопасностью, - рассказали в аппарате вице-премьера. - Ространснадзору поручено провести проверку документации, комиссионно будет оценено техническое состояние судна, его параметры, погодные условия".

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы

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